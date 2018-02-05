 Франция призывает Россию выполнить Минские соглашения, особенно в сфере безопасности, - глава МИД Ле Дриан

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".

"Франция поддерживает суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и не признает незаконную аннексию Крыма", — рассказал Ле Дриан. Он также заявил, что Франция призывает Россию выполнять Минские соглашения.

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"Кризис продолжается на востоке страны, каждую неделю он приводит к жертвам, население страдает от трудных условий жизни. Франция, которая вместе с Германией играет посредническую роль, призывает Россию выполнить Минские соглашения, особенно в сфере безопасности. Нашей целью остается общее политическое урегулирование кризиса", — добавил глава МИД Франции.

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