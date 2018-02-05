 Франция призывает Россию выполнить Минские соглашения, особенно в сфере безопасности, - глава МИД Ле Дриан

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".
"Франция поддерживает суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и не признает незаконную аннексию Крыма", — рассказал Ле Дриан. Он также заявил, что Франция призывает Россию выполнять Минские соглашения.
"Кризис продолжается на востоке страны, каждую неделю он приводит к жертвам, население страдает от трудных условий жизни. Франция, которая вместе с Германией играет посредническую роль, призывает Россию выполнить Минские соглашения, особенно в сфере безопасности. Нашей целью остается общее политическое урегулирование кризиса", — добавил глава МИД Франции.
свої території, ти з якого дурдому пишеш? Навіть в дурдомі таке б не написали
-А Валаам?Ну в Израиле его нету,допустим.А в России?
-А в России есть.На Севере.Карелия,по-настоящему.Центр,как раз в нынешнем монастыре.На каменистых высоких островах . Валаам,по-карельски.Это сейчас там московские христиане библейного Валаама славят.А раньше там был карельский языческий Валаам.И доходили валаамцы значительно южнее.Граница где-то по Москве-Вологде проходила,судя по историческим названиям.Притча о Валааме о чем говорит?О том, что Валаам мог проклясть иудеев и уничтожить, но не проклял и не уничтожил по какой-то причине.Потому и святой.За что иудеи-христиане ,со временем, порубали его на куски в знак благодарности.Это значит,что валаамский финно-карельский этнос с сильными финскими колдунами мог остановить и уничтожить надвигавшую на них волжско-московскую орду,но по какой-то причине не сделал этого.Потому и правильный,божеский.И уничтоженый.
Как были уничтожены Киев, Новгород, Тверь,суздаль,Владимир, Казань, снова Киев.
В 1939 году история повторилась.Но на этот раз валаамские суомские колдуны собрались и вступили в схватку с тварями.Маленькая бесплодная Финляндия на лыжах разбила огромного на полмира индустриализованого монстра СССР.
Финские колдуны по своим каналам нанесли по московским чернокнижникам такой удар,шо даже после разгрома Рейха ее боялись трогать.
Неужели не заметно,что нынешний Израиль не граничит с Карелией?
Все правильно.Все путем.Святым-бессмерным.Согласно религии.
Как израильско-иудейская библия и прописывает.
Сюжетами из этой святой книги был измазан весь Кремль(крепость,по-библейски). Заседали там библейские парни и подписывались согласно заповедям господним-царь и повелитель того народа,и этого,и еще вон того,и иных...
И мазня на все стены,странным образом сейчас исчезнувшая.Все на божеские сюжеты.Истребление ерихонцев-еретиков,истребление медианитян.Истребление тех.Истребление этих. Шоб знали,где бог.На пики накалывают,головы отрезают,кишки волочатся,кровь текет. Искусство!Десятилетних медианитянок на стенах Золотой палаты Кремля насилуют.В жертву своему богу-педофилу приносят. Ляпота! Балдеж!Балдеет царь.На геройские походы настраивается.Иногда перегорает от перегара.То сыночка прибьет.То челядь ослепит. Искусство и вера в библейную миссию требуют жертв.
Даже в центре Иерусалима,пускай и Третьего,как называли то ли Москву,то ли Московию. Стук по башке посохом из песаха выхоженого-и жертва.Стук-другая.Оденет шапочку модную иерихонскую и любуется на труды своя тяжкия.Оды верные сочиняет.
Ох,не там Израиль построили.Чует мое серце,не там.
Руси-1000 лет,фанфарит пропаганда,имея в виду Россию.Но в России было до того еще одно мощное государство,о котором стараются не вспоминать ни в Россиии,ни в Израиле.Первые, в связи с полным подрывом официальной истории и всех основ страны,а вторые объявили себя единым народом из выдуманых 12 племен,а хазар-ошибкой еврейской природы.Так ли это?
Иудейский Каганат существовал в Центральной России уже в 10 веке.Поэтому и уничтожили летописи.Правда,федерация от Карпат до Волги со столицей на Днипре к 10 веку уже успела распасться.Поэтому летописи и уничтожили.Но мы не про Киев,про Палестину.
А чтобыло в 10 веке в Палестине израильско-синайской?Кукиш,или дуля с маком.Первой известной библии лет 400.ДажеЕвангелию больше.Хотя вначале должна быть библия по религии.Первая же книжка вообще идеологов синайского Израиля-Сефер,которую чудики в шляпах с пейсом через плечо прячут с неполучающимся умным видом, датирована аж 13 веком! Причем,-ВНИМАНИЕ!-на языке не ивритоподобном,а называемом сейчас староарамейским!!! То есть никакого евреского народа в нынешнем сионистско-синайском понимании еще в 13 веке не было!!! Самой старой книге нынешних иудеев всего 700 лет!!! И то не их! Значит,даже языка,введеного ныне в Израиле не существовало в 13 веке в среде любых иудеев! Иудаизм попал на Синай с Волги! И нынешние израильтяне являются второстепенными и вторичными по отношению к хазарам! Синайские арабы приняли иудаизм от волжских хазар,а не наоборот! И не раньше 13 века!!!
Ох,не ту землю назвали Израилем!
А вы говорите.
Ошибочка вышла.Нижайше просим.
Вячеслав ДилоВий «Альтернативная истори»
правдолюбец и правдоборец,
теолог и историк.
«Языческая Библия»
и че они там призывают?
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
Автомобиль, в котором передвигался оккупант сегодня, 5 февраля, изрешетили пулями «неизвестные» мстители на улице Карпинского.
Об этом в Facebooк сообщили партизаны «Фронта освобождения Донбасса и Луганщины».
«Неизвестные», обстрелявшие авто на Карпинского в Донецке, пытаются выяснить, что за обизяна в полковничьих погонах отправилась к своим (в рай обизяний). Пока грешим на начальника ГСМ 1 АК», - написали участники вооруженного подполья.
Они также попросили помощи в идентификации личности ликвидированного полковника. Что мы с удовольствием и делаем.
Так, в ходе мониторинга страниц соцсетей российских наемников, CRiME обнаружил сообщение о сегодняшней ликвидации «командира и старшего брата», к тому же с его фото.
Вскоре выяснилось, что на улице Карпинского уничтожен скандально известный экс-начальник разведки ВДВ РФ Поповских Павел Яковлевич, который в свое время обвинялся в убийстве (1994 год - ред.) журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова, но впоследствии был оправдан судом.
До сегодняшнего дня Поповских занимал должность почетного президента межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников России», по сути, превращенного властями РФ в кадровый резерв наемников и «советников» для войны на Донбассе.
кацяпам треба добавляти, бажано чимось важким і в місце нижче спини,
і головне, щоби добавка йшла безкінечно!