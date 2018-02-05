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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2129) суд (20406) судья (1801) САП (690)

 В 2017 году Соломенский райсуд рассмотрел более 8 тысяч ходатайств антикоррупционных органов, - судья-спикер Зелинская

Соломенский районный суд Киева рассматривает ходатайства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры с 2015 года.

Как пишет Цензор.НЕТ, в интервью "Судебно-юридической газете" судья-спикер Соломенского райсуда Киева Мария Зелинская рассказала, что в 2016-2017 годах в суде был один следственный судья и 8 судей, которые рассматривали как следственные действия, так и гражданские дела. "Это приводило к тому, что гражданские дела рассматривались в суде с большим трудом. Кроме того, многие из 8 этих судей были и в составе коллегий, рассматривающих уголовные производства по сути, поскольку в суде в этот период были только пять судей-криминалистов, которые могли рассматривать уголовные производства по сути. Только 29 декабря 2017 года Президент подписал указ о назначении пяти судей суда, у которых ранее закончился пятилетний срок полномочий. Четверо из них уже приступили к выполнению своих обязанностей, а одна судья пока остается в декретном отпуске. Также в Соломенский суд 29 декабря 2017-го были командированы на полгода пять судей других судов, которые приступили к выполнению обязанностей следственных судей. Это позволило суду высвободить судей со специализацией по рассмотрению гражданских дел, которые с 15 января рассматривают уже только гражданские дела. Таким образом, сейчас в Соломенском суде есть восемь следственных судей. До 29 декабря 2017 года по штату в суде всего было 33 судьи, а фактически осуществляли правосудие лишь 15 судей", - отметила она.

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По словам Зелинской, обвинения НАБУ и САП в саботаже рассмотрения обвинительных актов не соответствуют действительности. "Чаще всего те или иные проблемы возникают в суде из-за чрезмерной нагрузки на судей, злоупотреблений со стороны защиты своими процессуальными правами. Например, имеют место безосновательные отводы судьям, изменение подсудности дела, которое определяет Апелляционный суд Киева, а ранее — ВССУ и т.д. Также некоторое время у суда были проблемы с формированием коллегий в связи с отводами судей и отсутствием запасных судей. Ввиду непростой ситуации многие судьи даже не брали больничные и внеплановые отпуска, строго придерживаясь заранее установленного графика отпусков. Сейчас ситуация улучшается, постепенно появляется возможность рассматривать обвинительные акты и гражданские дела по сути", - рассказала судья.

Она сообщила, что в 2017 году девять следственных судей Соломенского райсуда рассмотрели 8 191 ходатайство этих антикоррупционных органов. 6 632 (81%) ходатайства были удовлетворены судом, а в удовлетворении 1 559 ходатайств было отказано.

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На уточняющий вопрос о возможном давлении на Соломенский суд со стороны НАБУ и САП Зелинская ответила: "Судите сами. Только в 2017 году НАБУ и САП подали как минимум пять жалоб в Высший совет правосудия, не согласившись с решениями судей Соломенского суда по конкретным ходатайствам. Еще как минимум дважды в отношении судей открывались уголовные производства. Также были и другие обстоятельства, в частности некорректные публичные высказывания руководителей НАБУ и САП в адрес Соломенского райсуда и его судей. В августе 2017-го Соломенский районный суд Киева даже обратился в Высший совет правосудия с заявлением о вмешательстве в свою деятельность. Однако решения по этому заявлению пока непринято".

Источник: https://censor.net.ua/n3048728
 
 
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Чомусь згадався бородатий анекдот " Поручик Ржевский - вьі любите детей? Нет, но сам процесс.. ".. Тут - те ж саме..
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А что это у них за медальки такие, типа ЦЕННИКИ.
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***
судья на заседании так долго призывал к порядку, что сколотил скворечник.

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Часть миллардов одних коррупционеров перекочевала другим коррупционерам.
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И сколько воров расстались с награбленным? И сколько стоит не расстаться?
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...При всём при этом не пострадал ни один коррупционер.
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Как сказать, "гуманность" судей не дешевая. Если Вы имеете ввиду "понес наказание" то ясен хер что никто, но на бабло судьи их развели капитально.
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Судьи есть,приговоров коррупционерам нет.
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Может в этом и есть суть Труда-Судейского. Рассматривать.
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Один из самый продажных судов Киева.
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У нее и внешность профуры. Какая честность? Какая законность?
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Спасти нашу судебную систему может только Линч.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году Соломенский райсуд рассмотрел более 8 тысяч ходатайств антикоррупционных органов, - судья-спикер Зелинская
 
 
 
 
 
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