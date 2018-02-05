 Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко поздравил коллегу с переизбранием на высокий пост и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Украиной и Республикой Кипр.

Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку кипрской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем поддержки режима санкций ЕС в отношении России, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".

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Анастасиадис пригласил главу украинского государства посетить Кипр с визитом.