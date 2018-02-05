 Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Порошенко поздравил коллегу с переизбранием на высокий пост и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Украиной и Республикой Кипр.
Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку кипрской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем поддержки режима санкций ЕС в отношении России, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".
Анастасиадис пригласил главу украинского государства посетить Кипр с визитом.
Япония!!
И она не одна такая.
Ты бы прежде чем писать глупости,проверял. В просак бы не попадал.
П.С. Лайкать себя очень пошло.
приходит пьяный муж домой. жена, руки в боки:
- пил?
- нет!
- тогда скажи Гибралтар.
- пил...
От куда він його і перевезе
Оставить сообщение после сигнала.
Да не може бути!