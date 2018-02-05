EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  947  66
Все про:Кипр (172) Порошенко (14243) Президент (4018) Анастасиадис (1)

 Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко поздравил коллегу с переизбранием на высокий пост и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Украиной и Республикой Кипр.

Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку кипрской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем поддержки режима санкций ЕС в отношении России, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра

Анастасиадис пригласил главу украинского государства посетить Кипр с визитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3048727
 
 
VEhrdlVXNDVReXN3V1VSUmRuUkhTVEJNV0ZGMlpFTTJNRXcxT0RCS1JGRjJaRU4zTUZsSVVtZDBRM2N3V1VoUmRVNURkekJNVkZGMVRrZENUSGt2VVc0NVIwRXdURmhSZERsRE5EQk1WRkYwWkVNNU1GbEtPREJLY2xGMVRrTXZNRmxCUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в том и нюанс, что эти самые фаберже прятать особо и негде..даже всей пропагандистской машине кацапстана будет очень трудно объяснить лохторату(даже если снизить цену на водку), что пэтя никакой не хвашист, а родной агент, рисковавший жо..пардон жизнью в логове бандеровского зверя и теперь ему нужно дать зализать раны в Ростове..Израиль скорее просто не решиться..остаётся ему тут бодаться до последнего..украинца..как то так..
 показать весь комментарий
 
 
перетерли условия накопления в оффшорных хранилищах западных кредитов...?
 показать весь комментарий
 
 
Быстро же ты, лолипоп, переобуваешься
 показать весь комментарий
 
 
Таня, завидуеешь что умные люди зарабатывают? Оффшоры не запрещены законом во всем мире. Для кого то Украина тоже оффшор. Все относительно...
 показать весь комментарий
 
це ти злодія, який оббирає всю Україну і веде війну заради місця біля президентського корита - розумною людиною називаєш?
 показать весь комментарий
 
 
Оффшоры не запрещены законом во всем мире.
 показать весь комментарий
 
Называю где оффшор запрещен. Сразу. На вскидку!
Япония!!
И она не одна такая.
Ты бы прежде чем писать глупости,проверял. В просак бы не попадал.
 показать весь комментарий
 
 
...для начала на скидку, погугли определение, что такое ОФФШОР! Когда поймешь, что это всего лишь место с пониженным налогообложенем, тогда подумай, относительно чего оно ниже? Япония для кого то, тоже оффшор.
П.С. Лайкать себя очень пошло.
 показать весь комментарий
 
Так у нас средний Украинец запросто может отдохнуть на Сейшеллах . Непонятно только почему при СССР жили 52 миллиона а сейчас 30 миллионов . Может каждый из 5 презиков открывал платные лагеря смерти ? За это они все в почете .
 показать весь комментарий
 
Государственные дела подождут, оффшорное бабло в опасности.
 показать весь комментарий
 
 
Кто-кто, а Кипр это стратегический партнёр Порошвайна.
 показать весь комментарий
 
 
Анастас.. как как? )) попробуй жеж это выговорить)))
 показать весь комментарий
 
 
***
приходит пьяный муж домой. жена, руки в боки:
- пил?
- нет!
- тогда скажи Гибралтар.
- пил...
 показать весь комментарий
 
 
На Мальдиви зазвони, хоч вибачся...😁
 показать весь комментарий
 
 
Не зря он туда наличку возил. Подкупил мальдивскую оппозицию как Курченко Саакашвили. Я бы на месте президента Мальдив потребовал бы у него образец голоса.
 показать весь комментарий
 
 
надо узнать, пранкер Вован с кем-то общался сегодня?
 показать весь комментарий
 
 
Кипр хорошее место и для офшоров и позажигать с семьей и с друзьями.... Два в одном так сказать... Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом - Цензор.НЕТ 7898
 показать весь комментарий
 
 
Жлоба скинул? Или дождался пока тот трубку взял?
 показать весь комментарий
 
 
На Мальдивах неспокойно, у Панамы США под боком. Фсе на Кипр!
 показать весь комментарий
 
 
Alex Rozhenko - это он так след путает.... Потом когда слиняет с Украины хрен знает где его искать... Панама, Мальдивы, Кипр....?
 показать весь комментарий
 
 
тем более то какорин... то вальцман.. то рошеноадидас
 показать весь комментарий
 
 
Кипр ето самая первая офшорная страна. Совпадение? Не думаю.
 показать весь комментарий
 
 
Кіпр - значно здоровіше й цивілізованіше місце, ніж Ростов...
 показать весь комментарий
 
 
У него ножки короткие , плюс алкоголь . Недобежит
 показать весь комментарий
 
 
Який алкоголь? Він не п'є і в рот не бере.. В нього діабет.. Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом - Цензор.НЕТ 3997
 показать весь комментарий
 
 
так уж ты и все знаешь- и не пьет и в рот не берет
 показать весь комментарий
 
британцы контролируют примерно 10% острова..
 показать весь комментарий
 
 
Після Мальдивів це можно розцінити як шантаж...😎
 показать весь комментарий
 
 
Киприоты его повяжут и выдадут американцам.
 показать весь комментарий
 
 
В минулій темі писав що Петя відправить Луцика по бабло
От куда він його і перевезе
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко провел телефонный разговор с автоответчиком Анастасиадиса. Была достигнута встреча.
Оставить сообщение после сигнала. Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом - Цензор.НЕТ 2786
 показать весь комментарий
 
 
лоліта поцікавилася своїми рахунками офшорними???
 показать весь комментарий
 
 
Зрадаботы, завидно что у человека есть куда деньги складывать?
 показать весь комментарий
 
 
По сведениям из Британии банда Плешивого Педофила наофшорила 4 триллиона долляров.... Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом - Цензор.НЕТ 8399
 показать весь комментарий
 
 
Скотланд Ярд очень заинтеросавал Игорь Шувалов и его Собачки... Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом - Цензор.НЕТ 1057
 показать весь комментарий
 
 
Кипр, Панама, Мальта ....... - наши стратегические партнеры. Офшоры- наше ФСЁ! Готовим пути к отступлению. Не дай Бог арестуют активы или пассивы.
 показать весь комментарий
 
 
Лаптежники, Кондитер нищеброд по сравнению с Мировой революцией Плешивых капиталистов Кремля ,борющихся с коммунистами Зюганова и Грудинина не миллиардера... Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом - Цензор.НЕТ 9768
 показать весь комментарий
 
 
Грудінін , між іншим , запропонував включити Луганду в склад РФ ...
 показать весь комментарий
 
Единственная страна у которой на сегодня бабла больше чем на РАБссии,это Китай, 5 триллионов долларов,разница лишь в том что, о китайских знает весь мир,о РАБссиянских бобосах знают только в США и Британии...,Секрет Фирмы... Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом - Цензор.НЕТ 2294
 показать весь комментарий
 
Вы хотели президента дурака, который не знает что делавть со СВОИМИ деньгами? Каждый бизнксмен скажет, что деньги лучше всего держать в оффшоре. Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом - Цензор.НЕТ 1311
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Кипра Анастасиадисом
 
 
 
 
 
 вверх