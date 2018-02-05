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Все про:ГПУ (8465) Полтавщина (404) Лысенко Андрей (16)

 Организованная банда, главарем которой был депутат Миргородского горсовета, обезврежена на Полтавщине, - ГПУ

На Полтавщине обезврежена преступная группировка, в состав которой входило четыре человека. Организатором его был депутат Миргородского городского совета Полтавской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Благодаря эффективному процессуальном руководству прокуратуры и проведенному комплексу негласных следственных мероприятий правоохранительными органами Полтавской области трех преступников удалось задержать. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Один из преступников в связи с сокрытием от органов досудебного расследования объявлен в розыск.

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Действия членов группировки квалифицированы по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.

Этому предшествовала трагическая история, которая произошла еще в начале июля 2017 года. На почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города, участники организованной группы причинили телесные повреждения депутату Миргородского городского совета 7 созыва О.Супруненко, от которых он скончался.

Сейчас досудебное расследование завершено и 31.01.2018 обвинительный акт в уголовном производстве направлены в суд.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048726
 
 
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Можу вказати на ціле кодло-банду майже з 450 вуркаганів...😎
Безкошновно...
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Це файно, звісно, а коли ж за злодія в законі Педра Мальдівського і його порохоригівський кортель візметесь?
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переворотень мальдівський Организованная банда, главарем которой был депутат Миргородского горсовета, обезврежена на Полтавщине, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9338
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Нужно не просто ругать Порошенко, нужно предлагать, кого выбрать взамен его.
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маєш на увазі, щоб він брехав і грабував замість парашенка?
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Маю на увазі вибрати кращого президента
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Це на кшталт "не трать куме сили, спускайся на дно?" Ми йдемо вірним щляхом. І тому станемо нормальною європейською країною.
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Кожен народ заслуговує на свого президента. Який народ, такий і президент. Я маю лише одного кандидата - морального авторитета і Героя України Степана Хмару але аполітичне інертне і ьайдуже населення салоїдів, ця біомаса не готова обирати справжніх патріотів, які поклали б край брехні, корупції і злиганню з окупантами
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Якщо неможливо обрати кращих з кращих, треба обирати кращих з гірших. Треба дочекатись нових виборів і подивитись, хто буде кандидатами. А поки вся надія на тиск Західу на нашу владу. Та, звичайно, на наш тиск.
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Кращі з гірших в нас вже були і до чого це призвело? може досить? я ставлю на радикальні методи- підтримаю націоналістичну хунту (добробати/ветерани війни з московією), яка знищить олігархічно-клановий кортель і встановить в країні верховенство закону, справедливості і національної ідеї
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Яущо до влади прийде хунта, Захід не дасть нам жодної копійки. Джавелинів теж. Тоді ми програємо війну
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Не бачу жодного зв`язку. Навпаки, американці дадуть джавеліни лише коли піде геть торговий партнер кремля. Це перше. А по-друге: народ, що відчув смак свободи і повстав проти споконвічного ворога вже не перемогти
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А что некого??? Чумак Виктор достойный!
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Депутат от БПП. Иначе бы сообщили его партийную. принадлежность
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Депутат от Ляшка. И история прошлогодняя. Их в прошлом году и задержали за убийство другого депутата этого же горсовета.

Просто текст говорящая голова Лысенко по дебильному написал.
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Заднеприводный ляшко на настоящий момент является обслуживающим персоналом мальдивского барыги за бабки ахмета, так что разницы с БПП нет ни какой.
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это мелкое насекомое в цепи соевых поставщиков
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Ну нельзя ж вот так просто взять и зарубить депутата
Нужно каждый день медленно отрубать от него по кусочку и на то место насыпать соли
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