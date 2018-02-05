 Организованная банда, главарем которой был депутат Миргородского горсовета, обезврежена на Полтавщине, - ГПУ

Действия членов группировки квалифицированы по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.
Этому предшествовала трагическая история, которая произошла еще в начале июля 2017 года. На почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города, участники организованной группы причинили телесные повреждения депутату Миргородского городского совета 7 созыва О.Супруненко, от которых он скончался.
Сейчас досудебное расследование завершено и 31.01.2018 обвинительный акт в уголовном производстве направлены в суд.
Безкошновно...
😇
Просто текст говорящая голова Лысенко по дебильному написал.
Нужно каждый день медленно отрубать от него по кусочку и на то место насыпать соли