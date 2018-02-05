 Организованная банда, главарем которой был депутат Миргородского горсовета, обезврежена на Полтавщине, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Благодаря эффективному процессуальном руководству прокуратуры и проведенному комплексу негласных следственных мероприятий правоохранительными органами Полтавской области трех преступников удалось задержать. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Один из преступников в связи с сокрытием от органов досудебного расследования объявлен в розыск.

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Действия членов группировки квалифицированы по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.

Этому предшествовала трагическая история, которая произошла еще в начале июля 2017 года. На почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города, участники организованной группы причинили телесные повреждения депутату Миргородского городского совета 7 созыва О.Супруненко, от которых он скончался.

Сейчас досудебное расследование завершено и 31.01.2018 обвинительный акт в уголовном производстве направлены в суд.