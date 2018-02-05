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 Россия размещает "Искандеры" в Калининградской области на постоянной основе, - Грибаускайте

Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе.

Об этом заявили президент Литвы Даля Грибаускайте и министр обороны Раймундас Кароблис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Как раз сейчас, в этот полдень, сегодня в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" для постоянного нахождения. Это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы", - сказала журналистам Грибаускайте.

По словам министра обороны Кароблиса, раньше эти ОТРК доставлялись сюда для проведения учений, однако "на этот раз ситуация иная - это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры".

"Искандеры" в 12 час. должны были быть выгружены в Калининградском порту", - сказал Кароблис в Рукле.

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Литовская разведка сообщала, что размещение ОТРК "Искандер" в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.

По словам литовского премьера Саулюс Сквернялиса, новости о дислокации "Искандеров" подтверждают необходимость укрепления противовоздушной обороны. "Известные угрозы, если говорить о противовоздушной обороне, то эта проблематика известна, о ней говорится давно. И дислокация этого ракетного комплекса в Калининградской области еще раз подтверждает, что вопросы ПВО на данном этапе должны быть приоритетными. Разумеется, в одиночку Литва не сможет решить этот вопрос, это общее дело НАТО, наших союзников и Литвы", - сказал в понедельник журналистам премьер.

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Желание больших гарантий в свете дислокации "Искандеров" и предстоящего июльского саммита НАТО, литовцы просят союзников больше гарантий обеспечения безопасности региона. По словам министра Кароблиса, в ответ на постоянную дислокацию "Искандер" НАТО должен готовиться к нейтрализации мощностей, развиваемых в Калининградской области РФ, предназначенных для ограничения прибытия союзников НАТО в Балтийские страны в случае конфликта.

Источник: https://censor.net.ua/n3048710
 
 
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чего обрадовался то?их же потом вывозить надо будет...или останутся на вооружении кенгсберской демократической республики?
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Да уж... Сука! Какой же я дурак... надеялся, что ТМВ всё-таки не будет.
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Они разве с мороза вставали, чтобы иметь возможность "снова упадут"?
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Даля, не переживайте. Мы вам по демпинговым ценам передадим и "Гром 2" и много всего еще.
Сдохент рашка в кровавых корчах.
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Колотить понты и устраивать воинственные пляски - всё что осталось царю Вове. Ни в какую Европу он не сунется. Он же, как говорится, дурак, дурак, а мыла не ест...
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А зачем Литва пропускает такие эшелоны? Россия размещает "Искандеры" в Калининградской области на постоянной основе, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 8960
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какие эшелоны?

"Искандеры" в 12 час. должны были быть выгружены в Калининградском порту"Источник: https://censor.net.ua/n3048710
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А как воспрепятствовать?
Корабли кацапские в балтике топить?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия размещает "Искандеры" в Калининградской области на постоянной основе, - Грибаускайте
 
 
 
 
 
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