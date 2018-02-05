 Россия размещает "Искандеры" в Калининградской области на постоянной основе, - Грибаускайте

Об этом заявили президент Литвы Даля Грибаускайте и министр обороны Раймундас Кароблис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Как раз сейчас, в этот полдень, сегодня в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" для постоянного нахождения. Это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы", - сказала журналистам Грибаускайте.

По словам министра обороны Кароблиса, раньше эти ОТРК доставлялись сюда для проведения учений, однако "на этот раз ситуация иная - это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры".

"Искандеры" в 12 час. должны были быть выгружены в Калининградском порту", - сказал Кароблис в Рукле.

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Литовская разведка сообщала, что размещение ОТРК "Искандер" в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.

По словам литовского премьера Саулюс Сквернялиса, новости о дислокации "Искандеров" подтверждают необходимость укрепления противовоздушной обороны. "Известные угрозы, если говорить о противовоздушной обороне, то эта проблематика известна, о ней говорится давно. И дислокация этого ракетного комплекса в Калининградской области еще раз подтверждает, что вопросы ПВО на данном этапе должны быть приоритетными. Разумеется, в одиночку Литва не сможет решить этот вопрос, это общее дело НАТО, наших союзников и Литвы", - сказал в понедельник журналистам премьер.

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Желание больших гарантий в свете дислокации "Искандеров" и предстоящего июльского саммита НАТО, литовцы просят союзников больше гарантий обеспечения безопасности региона. По словам министра Кароблиса, в ответ на постоянную дислокацию "Искандер" НАТО должен готовиться к нейтрализации мощностей, развиваемых в Калининградской области РФ, предназначенных для ограничения прибытия союзников НАТО в Балтийские страны в случае конфликта.