 Под американские санкции попали 9 "министров" и один "замминистра" из "ДНР/ЛНР", - Донбасс.Реалии

Как пишет Цензор.НЕТ, "Донбасс.Реалии" выяснили, что девять так называемых "министров" "ЛНР" и "ДНР" и один "заместитель министра", а также бывший луганский чиновник и его родственник пополнили список санкций Министерства финансов США.

Среди них: "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев; заместитель "министра информации "ДНР" Игорь Антипов (Ташкент); "министр топлива и энергетики "ДНР" Алексей Грановский; глава "МИД "ДНР" Наталья Никонорова; "министр финансов "ДНР" Екатерина Матюшенко; "министр госбезопасности "ДНР" Владимир Павленко; "и.о. министра юстиции "ДНР" Елена Радомская; "министр топлива "ЛНР" Павел Мальгин; "министр экономики "ЛНР" Елена Костенко; "Министр труда "ЛНР" Светлана Малахова; бывший "министр топлива и энергетики "ЛНР" Александр Мельничук; бизнесмен Сергей Мельничук.

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Главари боевиков и представители силовых структур донбасских группировок были в "черном списке" и раньше. В недавно обнародованный "кремлевский доклад" попали те, кто отвечает за финансы и стратегические для группировок "ЛНР" и "ДНР" ресурсы - топливо и энергетику.

В расследовании отмечают, что далеко не все функционеры пророссийских группировок имеют счета за рубежом или надеются получить американскую визу. Многие из них - лишь прикрытие для теневого бизнеса. Например, бывший "замминистра топлива и энергетики" группировки "ЛНР" Александр Мельничук организовал схему поставок угля из оккупированного Донбасса в страны Евросоюза. Схему раскрыли польские журналисты: уголь с донбасских копанок на неподконтрольной Украине территории добывают по цене 22 доллара за тонну. Затем, по поддельным документам, везут в Россию. Владелец груза и импортер в Польшу - зарегистрированная на "экс-чиновника "ЛНР" компания "DonCoalTrade". Далее уголь перевозят морем и через другие страны поставляют в Польше - уже по цене 140 долларов за тонну. Факт поставок 11 тысяч тонн угля признали в Минэнергетики Польши. И компания попала под американские санкции.

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