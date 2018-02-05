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 Российские наемники применили минометы по нашим позициям под Луганским и Лебединским, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины, используя минометы различных калибров.

Об этом Цензор.НЕТ  сообщили в пресс-ценре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг применил минометы калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении противник грубо нарушил Минские договоренности на Приазовье, где боевики вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО вокруг Лебединского.

В общем, с начала суток, зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал".

Также читайте: За прошедшие сутки двое украинских воинов были ранены, еще один травмирован. Враг 5 раза открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб АТО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048706
 
 
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а чому головнокомандувач забороняє вам стріляти по його торгових партнерах?
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Может пора этого клоуна менять, чтобы война побыстрее закончилась.
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І тішінааааааа- від нашого головнокомандуючого.
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За такой пост тебе хозяева зарплату не заплатят. А потом и вообще выгонят с работы.
Ты на кого намекаешь?!?! На Юлю? На Ахмета?! На Новинского?!?! На Фирташа?!?!??!
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***
Кацман приходит домой и говорит жене с улыбкой:
- А меня с работы уволили!
- Мойше, я не поняла, а за что это ты радостный такой?
- А остальных таки... посадили.

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Бессмысленно каждый день комментировать трусость и предательство типа главнокомандующего. Этот персонаж не понимает, что перехитрив сасмого себя, он поставил страну на край пропасти. Поэтому могу только так

https://www.youtube.com/watch?v=Nm0wddv9N1k
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В ответ гавнокомандующий с Мальдив заказал коктейль и омары в номер
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили минометы по нашим позициям под Луганским и Лебединским, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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