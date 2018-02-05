 Российские наемники применили минометы по нашим позициям под Луганским и Лебединским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-ценре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг применил минометы калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении противник грубо нарушил Минские договоренности на Приазовье, где боевики вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО вокруг Лебединского.

В общем, с начала суток, зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал".

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