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 Трое школьников в Ужгороде заболели менингитом

В Ужгороде ученики одной из школ заболели менингококковой инфекцией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ужгородского горсовета.

30 января 2018 года выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией в ужгородской средней школе №12.

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В школе проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и среди педагогического персонала, проведена дезинфекция в классах и помещениях общего пользования.

В школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля - до завершения максимального инкубационного периода вируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048705
 
 
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новостной бот заражён троянским вирусом. результат техработ )))
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Сорри за чернушный цинизм, но менингит - это не Троя, а скорее СПАРТА в мире инфекций.
Если серьёзно, то у меня всё усиливается впечатление, что северо-восточный мышебратский сосед ведёт против Украины бактериологическую войну.
Вначале корь. Потом дифтерия мелькнула где-то. Теперь суровый менингит.
Что дальше? Антракс? Бубонная чума? Эбола?
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Путин виноват, что придурки родители не прививают своих детей.
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Да. Секта свидетелей страш-ш-ш-шных жидорептилоидных прививок, поклоников НЕПОБЕДИМОГО СЛАВЯНО-АРИЙСКОГО ИММУНИТЕТА и (отдельная клиника!) "естественного отбора" - это особая тема.
Но! Данная секта существует уже дохрена лет.
А инфекции внезапно посыпались, как гнилые яблоки из п*зды, только в этом году.
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Совершенно верно.
Включаем композицию для атмосферности и гуглим "остров Возрождения".


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое школьников в Ужгороде заболели менингитом
 
 
 
 
 
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