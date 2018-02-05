 Трое школьников в Ужгороде заболели менингитом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ужгородского горсовета.

30 января 2018 года выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией в ужгородской средней школе №12.

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В школе проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и среди педагогического персонала, проведена дезинфекция в классах и помещениях общего пользования.

В школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля - до завершения максимального инкубационного периода вируса.

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