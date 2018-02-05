 Трое школьников в Ужгороде заболели менингитом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ужгородского горсовета.
30 января 2018 года выявлено три случая заболевания менингококковой инфекцией в ужгородской средней школе №12.
В школе проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и среди педагогического персонала, проведена дезинфекция в классах и помещениях общего пользования.
В школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля - до завершения максимального инкубационного периода вируса.
Если серьёзно, то у меня всё усиливается впечатление, что северо-восточный мышебратский сосед ведёт против Украины бактериологическую войну.
Вначале корь. Потом дифтерия мелькнула где-то. Теперь суровый менингит.
Что дальше? Антракс? Бубонная чума? Эбола?
Но! Данная секта существует уже дохрена лет.
А инфекции внезапно посыпались, как гнилые яблоки из п*зды, только в этом году.
Включаем композицию для атмосферности и гуглим "остров Возрождения".