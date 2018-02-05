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 Политика Украины
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Все про:ВР (21565) Пашинский (538)

 Рада займется назначениями в ЦИК, НБУ, а также аудитором НАБУ и антикоррупционным судом, - Пашинский

Верховная Рада займется кадровыми вопросами в ЦИК, НБУ, а также антикоррупционным судом.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в комментарии журналистам перед заседанием фракции, собщает Цензор.НЕТ.

"Мы услышали озвученную повестку дня. Я надеюсь, что на этой неделе фракция поддержит инициативы Президента и по антикоррупционному суду, и по кадровому составу Национального банка. Вы знаете, что комитет уже прошел, и я надеюсь, что на этой неделе мы поставим точку в почти годичной истории отсутствия председателя Национального банка. Надеюсь, что мы выберем наконец аудитора НАБУ и что на этой неделе мы наконец поставим точку в тоже более чем годичной истории с ЦИК", - заявил народный депутат.

"Плюс, как вы знаете, фракция Оппоблока внесла постановление об отмене закона о деоккупации. Это тоже важный момент, формально мы должны пройти эту процедуру и представить президенту один из важнейших законов, которые мы приняли за последние три года", - сообщил о планах Верховной Рады на сессионную неделю Сергей Пашинский.

Источник: https://censor.net.ua/n3048701
 
 
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Мне кажется пора эту Раду немного прорядить, повексив этого персонажа в качестве украшения каштана.
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ну просто праздник сегодня...
то шляжко, то жирик, то плешивая выхухоль
шапито гастролирует?
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Пора дано заниматься упырём Пашинским и другими тварями ... Рада займется назначениями в ЦИК, НБУ, а также аудитором НАБУ и антикоррупционным судом, - Пашинский - Цензор.НЕТ 4618
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А почему Пашинский до сих пор не в тюрьме? Лозинский при злочином Януковиче сел. А Порошенко что, хуже Януковича?
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чем вызваны намерения такого ударного труда?могучим пендалем который прилетел безальтернативным из вашингтонского обкома? Рада займется назначениями в ЦИК, НБУ, а также аудитором НАБУ и антикоррупционным судом, - Пашинский - Цензор.НЕТ 6775
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Щось не пруха у льоліків....мабуть тікать збираються.
Доречі у ЦВК назначають 6 осіб з бпп. А решту я так думаю з цього кодла.
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Если бы в подобной ситуации (как у Паршинского) стрельнул бы пенсионер-силовик - сел бы, аж свиснул. А тут, падла, ще шось там і керує. Точно - "плешивая выхухоль" (с).
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Вы состав комитета по обороне в ВР видели? С такими персонажами и врагов не надо.... Рада займется назначениями в ЦИК, НБУ, а также аудитором НАБУ и антикоррупционным судом, - Пашинский - Цензор.НЕТ 7221
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Аудитором НАБУ нужно поставить Ляшко или Розенблата . Один очень хорошо разберается в лотереях другой с людьми умеет работать .
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Мосийчука можно. Мартыненко...а лучше Насирова!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада займется назначениями в ЦИК, НБУ, а также аудитором НАБУ и антикоррупционным судом, - Пашинский
 
 
 
 
 
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