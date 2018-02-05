 Рада займется назначениями в ЦИК, НБУ, а также аудитором НАБУ и антикоррупционным судом, - Пашинский

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в комментарии журналистам перед заседанием фракции, собщает Цензор.НЕТ.



"Мы услышали озвученную повестку дня. Я надеюсь, что на этой неделе фракция поддержит инициативы Президента и по антикоррупционному суду, и по кадровому составу Национального банка. Вы знаете, что комитет уже прошел, и я надеюсь, что на этой неделе мы поставим точку в почти годичной истории отсутствия председателя Национального банка. Надеюсь, что мы выберем наконец аудитора НАБУ и что на этой неделе мы наконец поставим точку в тоже более чем годичной истории с ЦИК", - заявил народный депутат.



"Плюс, как вы знаете, фракция Оппоблока внесла постановление об отмене закона о деоккупации. Это тоже важный момент, формально мы должны пройти эту процедуру и представить президенту один из важнейших законов, которые мы приняли за последние три года", - сообщил о планах Верховной Рады на сессионную неделю Сергей Пашинский.