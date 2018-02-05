 С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах.СПИСОК

Автомобильные дороги, которые будут патрулировать полицейские:
М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи от границ города Киева до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км).
М-07 Киев - Ковель - Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).
М-19 Доманово (на пл. Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на г. Бухарест) от границ города Черновцы до границ города Тернополь (153 км).
Н-03 Житомир - Черновцы от границ города Черновцы до границ города Хмельницкий (173 км).
Н-09 Мукачево - Рахив - Ивано-Франковск - Рогатын - Львов от границ города Мукачево до границ города Хуст (59 км).
М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта от границ города Запорожье до границ города Харьков (264 км).
Р-05 Городище - Староконстантинов от границ города Сарны до границ города Ривне (82 км).
М-04 Знаменка - Луганск - Изварино от границ города Днепр до границ города Павлоград (65 км).
Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга от границ города Черновцы до границ города Ивано-Франковск (121 км).
М-24 Мукачево - Берегово - Лужники от границ города Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска "Лужники" (33 км).
Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев от границ города Кривой Рог до границ города Днепр (120 км).
Дорожные станции, на которых будут нести службу патрульные полицейские:
"Кипти" (98-й км а / д М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи).
"Семиполки" (58-й км а / д М-01 Киев - Чернигов - пункт пропуска "Новые Яриловичи").
"Клочове" (159-й км а / д М-07 Киев - Ковель - Ягодин).
"Чорткив" (395-й км а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).
"Звенячын" (450-й км а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).
"Довжок" (288-й км а / д Н-03 Житомир - Черновцы).
"Атаки" (304-й км а / д Н-03 Житомир - Черновцы).
"Оршивцы" (206-й км а / д Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга).
"Велика Копаня" (52-й км а / д Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов).
"Новомосковский" (24-й км а / д М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта).
"Красноград" (87-й км а / д Р-51 Харьков - Красноград - Перещепино).
А зрадофіли вже "очка" рвут: ізмєєєєнааааа.....
Вчера я ехал на работу в метель , туман и гололёд ,
Вдруг мимо пронеслась Тойота ,взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду там, где сплошная полоса,
Водитель мазалась помадой и тушью красила глаза !!!!
Как тут от злости не беситься ? Я в гневе бритву уронил
(Я дома не успел побриться и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо ( между колен стоял стакан -
Мне вкусный кофе варит мама - его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал, крутой горячий кипяток
Плеснул туда... куда не надо (там третьей степени ожог)
И вот от боли я подпрыгнул, и из моей руки другой
Вдруг выпал телефон мобильный и снова - в кофе... по прямой .
Не помню, что там дальше было... Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки , ни мобилы... Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку, без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки
- У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!!!