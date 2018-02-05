 С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах.СПИСОК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "Начиная с 5 февраля, дорожная патрульная полиция будет нести службу еще на 11 автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения и на 11 дорожных станциях Украины.

Автомобильные дороги, которые будут патрулировать полицейские:

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи от границ города Киева до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км).

М-07 Киев - Ковель - Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).

М-19 Доманово (на пл. Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на г. Бухарест) от границ города Черновцы до границ города Тернополь (153 км).

Н-03 Житомир - Черновцы от границ города Черновцы до границ города Хмельницкий (173 км).

Н-09 Мукачево - Рахив - Ивано-Франковск - Рогатын - Львов от границ города Мукачево до границ города Хуст (59 км).

М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта от границ города Запорожье до границ города Харьков (264 км).

Р-05 Городище - Староконстантинов от границ города Сарны до границ города Ривне (82 км).

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино от границ города Днепр до границ города Павлоград (65 км).

Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга от границ города Черновцы до границ города Ивано-Франковск (121 км).

М-24 Мукачево - Берегово - Лужники от границ города Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска "Лужники" (33 км).

Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев от границ города Кривой Рог до границ города Днепр (120 км).

Дорожные станции, на которых будут нести службу патрульные полицейские:

"Кипти" (98-й км а / д М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи).

"Семиполки" (58-й км а / д М-01 Киев - Чернигов - пункт пропуска "Новые Яриловичи").

"Клочове" (159-й км а / д М-07 Киев - Ковель - Ягодин).

"Чорткив" (395-й км а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).

"Звенячын" (450-й км а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).

"Довжок" (288-й км а / д Н-03 Житомир - Черновцы).

"Атаки" (304-й км а / д Н-03 Житомир - Черновцы).

"Оршивцы" (206-й км а / д Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга).

"Велика Копаня" (52-й км а / д Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов).

"Новомосковский" (24-й км а / д М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта).

"Красноград" (87-й км а / д Р-51 Харьков - Красноград - Перещепино).

Также читайте: До конца года на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков