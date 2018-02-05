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 С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах.СПИСОК

С 5 февраля 2018 года патрульная полиция начинает работу на 11 дорогах международного, национального и регионального значений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "Начиная с 5 февраля, дорожная патрульная полиция будет нести службу еще на 11 автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения и на 11 дорожных станциях Украины.

Автомобильные дороги,  которые будут патрулировать полицейские:

М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи от границ города Киева до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км).

М-07 Киев - Ковель - Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).

М-19 Доманово (на пл. Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на г. Бухарест) от границ города Черновцы до границ города Тернополь (153 км).

Н-03 Житомир - Черновцы от границ города Черновцы до границ города Хмельницкий (173 км).

Н-09 Мукачево - Рахив - Ивано-Франковск - Рогатын - Львов от границ города Мукачево до границ города Хуст (59 км).

М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта от границ города Запорожье до границ города Харьков (264 км).

Р-05 Городище - Староконстантинов от границ города Сарны до границ города Ривне (82 км).

М-04 Знаменка - Луганск - Изварино от границ города Днепр до границ города Павлоград (65 км).

Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга от границ города Черновцы до границ города Ивано-Франковск (121 км).

М-24 Мукачево - Берегово - Лужники от границ города Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска "Лужники" (33 км).

Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев от границ города Кривой Рог до границ города Днепр (120 км).

Дорожные станции, на которых будут нести службу патрульные полицейские:

"Кипти" (98-й км а / д М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи).

"Семиполки" (58-й км а / д М-01 Киев - Чернигов - пункт пропуска "Новые Яриловичи").

"Клочове" (159-й км а / д М-07 Киев - Ковель - Ягодин).

"Чорткив" (395-й км а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).

"Звенячын" (450-й км а / д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).

"Довжок" (288-й км а / д Н-03 Житомир - Черновцы).

"Атаки" (304-й км а / д Н-03 Житомир - Черновцы).

"Оршивцы" (206-й км а / д Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга).

"Велика Копаня" (52-й км а / д Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов).

"Новомосковский" (24-й км а / д М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта).

"Красноград" (87-й км а / д Р-51 Харьков - Красноград - Перещепино).

Также читайте: До конца года  на дорогах Украины будут работать 324 наряда дорожной патрульной полиции. - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3048699
 
 
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ДАЇ воскресили - "реформа поліції" благополучно завершилась !
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Чуєш, а це для тебе "зрада" чи "ізмєна", "розумнику"?..
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та ти шо - це ж "перамога" , звичайно ! С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах - Цензор.НЕТ 8009
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Чуєш, а ти звідки з Маскви, чи з Пітєра? С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах - Цензор.НЕТ 1958
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особливо прикольно буде , коли буде прийнято рішення про припинення їхнього фінансування і розпуск їхньої братви - тоді теж вони "одобрямс" демонструватимуть ?
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ГАИ вернулось . 564 Реформа от порося и своры .
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Как можно такие деньжищи упускать. Ведь едут водилы и едут, а кто платить будет? С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах - Цензор.НЕТ 9615
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Так сразу и прайсы надо было печатать . Ведь с камерами ни судья не депутат и их родня договорится не могут ! Так что друзьям ВСЕ а ЛОХАМ патруль на дорогах!
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Правильное решение, сегодня на трассах полный бардак, особенно нарушают правила обгона и скоростного режима евробляхеры.
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При чём здесь евробляхеры? Режим обгона будет нарушаться всеми до тех пор, пока у нас не построят дороги по две полосы в одну сторону.Сам не раз нарушал вынужденно, особенно в уборочную пору, когда старые пердящие гружёные Камазы по всей дороге.
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Ты не доволен что у Барыги снизились продажи кацапских и китайских говномобилей? С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах - Цензор.НЕТ 9572
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Все правильно!!! Пора вже наводити порядки на дорозі!!! Давно пора!
А зрадофіли вже "очка" рвут: ізмєєєєнааааа..... С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах - Цензор.НЕТ 7809
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О чем мечтал Овощ младший , воплотили в жизнь рюкзаковы .
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вони , для того , до влади і приходили - "шоп сказку сдєлать билью.."
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вони самі заморяться з бану вилазити ... С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах - Цензор.НЕТ 3161
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***
Вчера я ехал на работу в метель , туман и гололёд ,
Вдруг мимо пронеслась Тойота ,взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду там, где сплошная полоса,
Водитель мазалась помадой и тушью красила глаза !!!!
Как тут от злости не беситься ? Я в гневе бритву уронил
(Я дома не успел побриться и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо ( между колен стоял стакан -
Мне вкусный кофе варит мама - его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал, крутой горячий кипяток
Плеснул туда... куда не надо (там третьей степени ожог)
И вот от боли я подпрыгнул, и из моей руки другой
Вдруг выпал телефон мобильный и снова - в кофе... по прямой .
Не помню, что там дальше было... Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки , ни мобилы... Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку, без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки
- У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!!!
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Поебень мусорная на заработки выехала.
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а кацапські боти з Мінстець , як завжди , активно "одобрямс" демонструють ! С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах - Цензор.НЕТ 3791
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в Америке ментовских КПП не видел..... думаю, в Европе их тоже нет.... у нас это пункты сбора денег
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Ну там камеры и ответственные граждане, сдают полиции нарушителей.
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Всем зрадныкам необходимо хоть раз посетить ЕС и посмотреть как ездят люди и не думайте, что они такие сознательные, просто камеры, штрафы и неотвратимость наказания.
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Особенно ты рассмешил про неотвратимость наказания... Ето в нашей стране ты такое увидел? В стране которая даже в 50 стран мира не входит по верховенству права?
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Otec Pigidiy) А зрадныкам можно хоть раз поехать на мальдивы?
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Нет потому, что они нищеброды из Ольгино. С 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах - Цензор.НЕТ 8094
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перші 11 доріг , це ж звичайно тільки початок ... без ДАЇ рюкзакови ніяк не обійдуться - це було зрозуміло одразу ..))
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Назад в шаветский шаюз. В Европу только на зароботки. Вот вам и Евроинтеграция по-соевому. Ах, да, мусора на иномарки пересели, а лохторату зась.
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Совкодраная Дай снова будет стараться склонять людей,надо будет гамнюков снимать на камеру,и что бы ржал весь мир.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 5 февраля дорожная патрульная полиция начинает работу на 11 трассах.СПИСОК
 
 
 
 
 
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