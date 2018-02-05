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 Экономика, Происшествия
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Все про:аммиак (17) транзит (491)

 В Украине остановлен транзит аммиака, - Hubs

В порту "Южный" задержан груз объемом свыше 65 тыс. тонн

В морском порту "Южный" с 26 января 2018 г. после завершения погрузочных работ задержан выход морских судов "Клиппер Марс" и "Клиппер Венус" с грузом высшей степени опасности – аммиаком, в объеме свыше 65 тыс. т. Об этом стало известно от источника в порту, который сослался на соответствующие копии обращения грузовладельца ПАО "Тольяттиазот" к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, сообщает Hubs.

Как следует из документов обращения, по информации морского агента ПАО "Тольяттиазот" – ООО "Украинская морская транспортная компания" ("УМТК"), представители Государственной экологической инспекции в порту "Южный" отказывают в осуществлении экологического/радиологического документального контроля груза, из-за нарушений, якобы допущенных при погрузке со стороны ПАО "Одесский припортовый завод" – отсутствие рабоче-технической карты ОПЗ. При этом, претензии к самому грузу или суднам оглашены не были.

По мнению ПАО "Тольяттиазот", Государственная экологическая инспекция нарушает требования таможенного законодательства Украины и положения Кодекса торгового мореплавания Украины, так как до настоящего времени не сообщила основания задержания суден и груза ни капитанам суден, ни грузовладельцу – ПАО "Тольяттиазот" или его морскому агенту "УМТК", ни грузоотправителю УГП "Укрхимтрансаммиак". Претензии же к погрузчику, по мнению компании, не могут являться основанием для отказа в проведении экологического/радиологического контроля.

Как ранее писали СМИ, остановка транзита аммиака через территорию Украины повлечет за собой масштабные потери УГП "Укрхимтрансаммиак", остановку перевалки "Одесский припортовый завод", а также неполучению доходов бюджета от ренты за транзит аммиака в размере 1,13 млрд грн (или 100 млн грн в месяц). 

УГП "Укрхимтрансаммиак" (УХТА) управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. ПАО "Одесский припортовый завод" осуществляет перевалку аммиака, транспортируемого УХТА на корабли.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса (АПТО) был построен в конце 1970 гг.для транспортировки аммиака "Тольяттиазота" на экспорт. Общая производительность аммиакопровода составляет 2,52 млн т в год, из них 2,12 млн т приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. т поставлял, ныне оккупированный РФ, украинский концерн "Стирол".

Протяженность аммиакопровода — 2,4 тыс. км, из которых 1,018 тыс. км проходят по территории Украины. К АПТО также подключено россошанское ОАО "Минудобрения" (Воронежская область, РФ).

Источник: https://censor.net.ua/n3048696
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Від Тольяті до Южного аміакопровід йде 5000км, як під час російсько-української війни можливо качати аміак по трубопроводу, через окуповану Горлівку!!!!!! в ДНР????? Що це за пістець?????
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И ни один снаряд в трубопровод не попал на неподконтрольной территории
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І завод Стірол пана Фірташа в Горлівці досі працює на лінії фронту і виробляє аміак з російського газу, який постачається в ДНР прямо з росії без сплати мита, а потім аміак транспортується по аміакопроводу до ОПЗ в Южном і продається за кордон!!!!! а це фінансування тероризму, а СБУ мовчить як гівна в рот набрало!!!
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Мало того, смотрите глобальнее - LPG теминал в Николаеве не был построен потому что якобы Турция не дала разрешение на движение LPG-танкеров через Босфор, мол груз опасный. Возникает вопрос - а аммиак не опасный??? В 1000 раз опаснее!!!!
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Не нужен этот вонючий кацапский аммиак. Пусть качают через Новороссийск.
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тебе не нужен
а твоей бабушке пенсия нужна?
спроси у неё
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Благодетель вы наш. А может быть украинской бабушке будет платить УКРАИНСКИЙ рабочий, а не оккупант ?
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используют нашу инфраструктуру, дают работу нашим рабочим - И ПУСТЬ ПЛАТЯТ!
а украинский рабочий заплатит своей бабушке
дошло, провокатор ты наш?
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Великий экономист , на Нобелевсую премию тянешь ! Почему же тогда США и ВБ запрещали торговлю с фашисткой Германией ????? Тоже ведь давали работу своим рабочим ,
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мало читаешь
например, КАК США СОТРУДНИЧАЛИ С НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
удачи и новых открытий!
а от Нобелевской не откажусь
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Читавл, как одного из рукодителей одной из крупнейших компаний США посадили за такую торговлю. А Нобелевскую премию дуракам не дают, сильно много таких.
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Конечно, вы только девка с квартала Лолитиных фонарей.
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Форда, к примеру, никто не тронул, и банкиров тоже
на Нюрнбергском процессе тему замяли
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он, как и его бабушка, и так в паРаше проживают...
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про - это я о кацапе мышекравчэнко тебе написал...
тоже Харьков - "Взлетающий Дракон - Одесская"...
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А ты хочешь сдохнуть от суперконцентрированного нашатыря, ежели чего не так и рванёт???!!! А с кацапов лукавых станется организовать такую диверсию и ихтамнет, а мы тут сдохнем! Хватит Турецкого потока, если прорвёт на дне моря, может так взбаламутить донный сероводород, что километров за 200-500 от побережья можно будет сдохнуть, а потом смесь газа и сероводорода полыхнёт - сгоришь... а не сгоришь, продукты сгорания сероводорода соединятся с атмосферной влагой и тебя накроет ливень серной кислоты! Если ты и после этого умудришься выжить... тогда сдохнешь от голода потому, что всю растительность спалят кислотные дожди!!! Хватит с Украины Чернобыля, который лукавые кремляди взорвали, чтобы запад испугался мирного атома и перестал строить атомные электростанции, и покупал рассейкую нефть (к тому моменту цена барреля упала была ниже 20 долларов!!!)
Чтобы были пенсии, надо не олигархов кормить, а развивать собственную промышленность и производство! Не сырьё продавать и и сырьё транспортировать за копейки!!!
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это правильно, но не с нынешним правительством
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Кому война и агрессор, а кому мать родная. Россия поставляет боевикам от патронов до танков вооружение, мы называем их агрессором, и спокойно ведем торговлю. Это на языке Лолиты называется политико-дипломатическим освобождением. Полная жопа !!!!!!!!
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ути как ты жопу любишь В Украине остановлен транзит аммиака, - Hubs - Цензор.НЕТ 3744столько восклицательных ей посвятил
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Ну, на уме у девушек Лолиты только одно. Жаль, что умишком вас Бог обидел.
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сержик,успокойся,на твой умище никто не претендует В Украине остановлен транзит аммиака, - Hubs - Цензор.НЕТ 8505
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Я во всяком случае своим зарабатываю и живу, а не девка с квартала Лолитыных фонарей.
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да понятно,шо не девка... В Украине остановлен транзит аммиака, - Hubs - Цензор.НЕТ 6621раз на путылки приседаешь
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так вот...
возвращаясь к вопросу - может ли оккупант быть миротворцем?
приходим к другому, простите за избитость, может ли оккупант быть торговым партнером?
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Нефтепровод "Дружба" качает нефть. А-а-а-а-а????
Зрада????????????
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