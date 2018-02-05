 В Украине остановлен транзит аммиака, - Hubs

В морском порту "Южный" с 26 января 2018 г. после завершения погрузочных работ задержан выход морских судов "Клиппер Марс" и "Клиппер Венус" с грузом высшей степени опасности – аммиаком, в объеме свыше 65 тыс. т. Об этом стало известно от источника в порту, который сослался на соответствующие копии обращения грузовладельца ПАО "Тольяттиазот" к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, сообщает Hubs.



Как следует из документов обращения, по информации морского агента ПАО "Тольяттиазот" – ООО "Украинская морская транспортная компания" ("УМТК"), представители Государственной экологической инспекции в порту "Южный" отказывают в осуществлении экологического/радиологического документального контроля груза, из-за нарушений, якобы допущенных при погрузке со стороны ПАО "Одесский припортовый завод" – отсутствие рабоче-технической карты ОПЗ. При этом, претензии к самому грузу или суднам оглашены не были.

По мнению ПАО "Тольяттиазот", Государственная экологическая инспекция нарушает требования таможенного законодательства Украины и положения Кодекса торгового мореплавания Украины, так как до настоящего времени не сообщила основания задержания суден и груза ни капитанам суден, ни грузовладельцу – ПАО "Тольяттиазот" или его морскому агенту "УМТК", ни грузоотправителю УГП "Укрхимтрансаммиак". Претензии же к погрузчику, по мнению компании, не могут являться основанием для отказа в проведении экологического/радиологического контроля.

Как ранее писали СМИ, остановка транзита аммиака через территорию Украины повлечет за собой масштабные потери УГП "Укрхимтрансаммиак", остановку перевалки "Одесский припортовый завод", а также неполучению доходов бюджета от ренты за транзит аммиака в размере 1,13 млрд грн (или 100 млн грн в месяц).

УГП "Укрхимтрансаммиак" (УХТА) управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. ПАО "Одесский припортовый завод" осуществляет перевалку аммиака, транспортируемого УХТА на корабли.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса (АПТО) был построен в конце 1970 гг.для транспортировки аммиака "Тольяттиазота" на экспорт. Общая производительность аммиакопровода составляет 2,52 млн т в год, из них 2,12 млн т приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. т поставлял, ныне оккупированный РФ, украинский концерн "Стирол".

Протяженность аммиакопровода — 2,4 тыс. км, из которых 1,018 тыс. км проходят по территории Украины. К АПТО также подключено россошанское ОАО "Минудобрения" (Воронежская область, РФ).