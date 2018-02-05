 В ближайшее время будут обнародованы "доски позора" неплательщиков алиментов, в реестре уже 75 тысяч человек, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в микроблогге Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Минюст запустил публичный реестр злостных неплательщиков алиментов - тех, кто имеет задолженность выплат более 3 месяцев. В нем уже более 75 000 записей", - сообщил министр.

По его словам, в ближайшее время будут обнародованы "доски позора" со злостными неплательщиками алиментов в каждом регионе, а также созданы группы исполнителей для ликвидации задолженности, и введен ежемесячный мониторинг действия закона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

#МінЮст запустив публічний Реєстр злісних неплатників аліментів – тих, хто має заборгованість виплат понад 3 місяці: https://t.co/ud1Pqm5lwB. У ньому вже понад 75000 записів. #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО#МінЮст — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 5 февраля 2018 г.