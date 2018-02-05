 В ближайшее время будут обнародованы "доски позора" неплательщиков алиментов, в реестре уже 75 тысяч человек, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в микроблогге Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.
"Минюст запустил публичный реестр злостных неплательщиков алиментов - тех, кто имеет задолженность выплат более 3 месяцев. В нем уже более 75 000 записей", - сообщил министр.
По его словам, в ближайшее время будут обнародованы "доски позора" со злостными неплательщиками алиментов в каждом регионе, а также созданы группы исполнителей для ликвидации задолженности, и введен ежемесячный мониторинг действия закона.
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#МінЮст запустив публічний Реєстр злісних неплатників аліментів – тих, хто має заборгованість виплат понад 3 місяці: https://t.co/ud1Pqm5lwB. У ньому вже понад 75000 записів. #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО#МінЮст— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 5 февраля 2018 г.
Найближчим часом будуть оприлюднені #ДошкиГаньби злісних неплатників аліментів у кожному регіоні, створені групи виконавців для ліквідації заборгованості та запроваджено щомісячний моніторинг дії Закону.#ЧужихДітейНеБуває— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 5 февраля 2018 г.
Или это чересчур аморально?
ты ещё вступись за личные данные педофилов, кремлебот
Правильно сказали выше - обнародование личной информации - противозаконно.
https://www.youtube.com/watch?v=BxsApk3G-lM