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 Общество
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Все про:алименты (26) Минюст (1233) Петренко Павел (619)

 В ближайшее время будут обнародованы "доски позора" неплательщиков алиментов, в реестре уже 75 тысяч человек, - Минюст

Министерство юстиции создало реестр злостных неплательщиков алиментов - в списке на сегодня уже 75 000 записей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в микроблогге Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Минюст запустил публичный реестр злостных неплательщиков алиментов - тех, кто имеет задолженность выплат более 3 месяцев. В нем уже более 75 000 записей", - сообщил министр.

По его словам, в ближайшее время будут обнародованы "доски позора" со злостными неплательщиками алиментов в каждом регионе, а также созданы группы исполнителей для ликвидации задолженности, и введен ежемесячный мониторинг действия закона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Источник: https://censor.net.ua/n3048695
 
 
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Обнародуйте список крупнейших компаний их годовой оборот и сумму уплаченных налогов.
Или это чересчур аморально?

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неплательщики алиментов- конечно же кАзлы..но по какому праву министерство будет публиковать личные данные граждан без их согласия? это-уголовка. милионные иски обеспечены))
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правительство, в первую очередь, должно защищать интересы детей, а не личные данные алиментщиков
ты ещё вступись за личные данные педофилов, кремлебот
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ничего вы еще не поняли. когда 75000 алименщиков начнут судиться ето же сколько судьям, прокурворам и адвокатам будет работы. А шумиха подымится там сколько уголовных дел под шумок можно будет закрыть за истечением срока давности так как у судей времени не будет на них...
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это доски Почёта героев нашего времени! позор петренко!
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У нас президент не платит налоги . А вы на мелочь .
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Чур все штрафы и пени по проигранным в ЕСПЧ судам за счет чинуш минюста.
Правильно сказали выше - обнародование личной информации - противозаконно.
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Слизано с "Made in Russia". Следующий ход Минюста - публикация должников по ипотеке.
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Таки в усех пррровалах рехформ алиментщики виноваты?
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Самый большой позор ето соевая воровская бандитская корумпированная власть.
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Такое ощущение что Петренку с Гнойсманом изнасиловали и не заплатили. В остальном в стране все хорошо только алимнщиков осталось наказать.
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Агга, када тунеядцев будем клеймить?😁
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Только один Насиров украл 2 млрд. хватило бы чтобы долги всех вместе взятых алименщиков компенсировать. А если всех чинуш потрусить сколько сотен миллиардов было украдено за 4 года покращень....
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Что рыг, с Януковича начать? Разве Януковощ в чем то виновен? Есть решение соевого суда? Я например вижу как Йуга Лусенко Януковоща как и остальных рыгов уже почти полностью отбелил. А чего только стоит недавнее заявление Йугика, что Бойко никак не причастен к вышкам Бойка...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ближайшее время будут обнародованы "доски позора" неплательщиков алиментов, в реестре уже 75 тысяч человек, - Минюст
 
 
 
 
 
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