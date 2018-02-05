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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение". ВИДЕО

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский предлагает сбросить ядерную бомбу на резиденцию Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский предложил такое "ограниченное ядерное нападение" в эфире росТВ российского телешоу пропагандиста Владимир Соловьева.

"Небольшая бомба. Маленькая. Не большая Хиросима, а маленькая. Там, где резиденция Президента Украины Порошенко. Небольшой такой котлованчик", - сказал Жириновский.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Киев - зловещий город. Я презираю его. Кругом бандиты, батальоны. Мы, то есть ополченцы, выдавим кровавые банды за границу", - Жириновский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3048689
 
 
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Грязная атомная бомба легко делается их радиактивных отходов АЭС в Украине и сбрасывается на Кремль.
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Два физика решили обсудить политику...
А если два эксперта в медицине решат обсудить теорию струн - это будет считаться адекватным диалогом?..
А на рашке - будет. Все, что вам нужно знать о современной рашке.
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Это уже диагноз!!! Санитаров в студию!!!!
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3,14зда РАБссии....кацаКрысы гтовьте Оркестр и Балет Лебединое Озеро для кооператива Озеро..уроды ПЛЯ... "Невелика бомба. Маленька. Там, де резиденція Порошенка. Невеликий котлованчик", - Жириновський пропонує "обмежений ядерний напад" - Цензор.НЕТ 4779
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Кремляди всё мечтают свою Косу в Киеве посадить.
Это им было бы даже лучше чем Овощ.
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Нет, они просто создают продукт в котором поливают Порошенко, ход чтобы запутать украинцев. Порох танцует под дудку кремля с осени 2014 года, но там вынуждены на него гнать, потому что любой другой кто придет будет наводить порядок, а не воровать. А порядок в Украине им совершенно не нужен.
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совсем старый педрилка Жирик головаой слаб стал.Он почему то думает,что убив Порошенка Украина будет хлебом-солью встречать кацапских пидорасов.Жириновский ты дурак феерический.Вы кацапы для нас как фашисты во вторую мировую и это лет на пятьдесят как минимум.Акотлованчик ты придурок для себя приготовь.он тебе в ближайшее время сгодится
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Мы согласны!!! Только поселите Пэтю в ростове в резиденцию возле Януковоща и сделайте не маленькую хиросиму а огромную.
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Знаете, это в первый раз, когда я с жириком немножечко даже почти согласен...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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