 "Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский предложил такое "ограниченное ядерное нападение" в эфире росТВ российского телешоу пропагандиста Владимир Соловьева.

"Небольшая бомба. Маленькая. Не большая Хиросима, а маленькая. Там, где резиденция Президента Украины Порошенко. Небольшой такой котлованчик", - сказал Жириновский.

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