 "Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский предложил такое "ограниченное ядерное нападение" в эфире росТВ российского телешоу пропагандиста Владимир Соловьева.
"Небольшая бомба. Маленькая. Не большая Хиросима, а маленькая. Там, где резиденция Президента Украины Порошенко. Небольшой такой котлованчик", - сказал Жириновский.
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А если два эксперта в медицине решат обсудить теорию струн - это будет считаться адекватным диалогом?..
А на рашке - будет. Все, что вам нужно знать о современной рашке.
Это им было бы даже лучше чем Овощ.