 ГПУ расследует гибель 48 россиян под Авдеевкой по запросу Следкома РФ, - экс-командир 58 бригады Громадский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Громадському радіо рассказал бывший командир 16 батальона 58 бригады Олег Громадский.
"Это жители России, погибшие на Авдеевский промзоне как раз с 4 по 8 число", - пояснил Громадский.
Экс-командир отметил, что его также недавно допросили в Генеральной прокуратуре Украины по этому делу.
По словам Громадского, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статьям против нескольких украинских офицеров.
"У нас подписаны договоры между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой о том, что на этапе досудебного расследования допросы может проводить Генпрокуратура", - сказал он.
Громадське радіо обратилось в Генеральную прокуратуру с запросом о ходе досудебного расследования и ожидает ответа.
З технікою та й десантом на ній.
Слава Україні!
Было:
Алибаба и 40 разбойников.
Стало:
Валикацап и 48 покойников.
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Как кто думает, ГПУ кого объявит подлыми убийцами дружественных 48 рюських чек:
1 Првосеков
2 Снайперов Саакашвили;
3 Сторонников Тимошенко
4 Львовскую сотню Майдана снабжаемую Садовым
5 Любых, замеченных в недавних массовых протестах
А вообще, интересно было бы точно так-же запросить у СК информацию каким образом эти тушки попали в зону АТО с целью накопать оружия в шахтах и подохнуть от суицида.