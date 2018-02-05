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Все про:ГПУ (8462) скандал (4195) Авдеевка (1463) Следком РФ (178) наемники РФ (292)

 ГПУ расследует гибель 48 россиян под Авдеевкой по запросу Следкома РФ, - экс-командир 58 бригады Громадский

Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по запросу Следственного комитета Российской Федерации по факту гибели 48 человек в Авдеевка в феврале 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Громадському радіо рассказал бывший командир 16 батальона 58 бригады Олег Громадский.

"Это жители России, погибшие на Авдеевский промзоне как раз с 4 по 8 число", - пояснил Громадский.

Экс-командир отметил, что его также недавно допросили в Генеральной прокуратуре Украины по этому делу.

По словам Громадского, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статьям против нескольких украинских офицеров.

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"У нас подписаны договоры между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой о том, что на этапе досудебного расследования допросы может проводить Генпрокуратура", - сказал он. 

Громадське радіо обратилось в Генеральную прокуратуру с запросом о ходе досудебного расследования и ожидает ответа.

Источник: https://censor.net.ua/n3048683
 
 
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Тупые зрадакоментуны даже не понимают степень троллинга ГПУ следкома, резултаты следствия по этому запросу поставят следком раком.
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Этот запрос на 48 российских граждан , нужно отправить в россию . Вообще обнаглели .
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Тоді-дуже вдало, каців колону накрили.
З технікою та й десантом на ній.
Слава Україні!
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Непонятно только почему ГПУ требования оккупантов за деньги налогоплательщиков?
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Незнаем, небыло ни кого. Не месные мы. Тю , а с каках это пор у нас кацапы дохнут, их же тут нет. Может пирожками отравились или укропом. Может заблудились та грибов обелись.
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Твари, гибель НЕБЕСНОЙ СОТНИ уже расследовали? Пора выполнять запросы следкома рф!
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запроси господарів вони виконують в першу чергу !
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Ай нэнэнэ,кучерявенький, ну ты же просто уникальный гений, чтобы застрелиться тебе понадобится несколько попыток, бо в такой мозг попасть очень трудно ...
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Погибли при незаконном пересечении границы...
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Какое пересечение? Ихтамнет или онитаместь?
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Капец, вы еще им гениталии повылизывайте..господи..ЮРа-УЙДИ!!!
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Коли кацап іде на Лондон, особливо через Київ, то є велика вірогідність іздохнути від виснаждивого маршруту.
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Новые истории.
Было:
Алибаба и 40 разбойников.
Стало:
Валикацап и 48 покойников.
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за 4 дня 48 жителей России в Авдеевке, в окопе проживали что ли ?
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Ответ на запрос должен быть в соответствии с заявлением путираст тв :"Их там не было". ГПУ розслідує загибель 48 росіян під Авдіївкою на запит Слідкому РФ, - екс-командир 58 бригади Громадський - Цензор.НЕТ 590
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"У нас подписаны договоры между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой о том, что на этапе досудебного расследования допросы может проводить Генпрокуратура

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Как кто думает, ГПУ кого объявит подлыми убийцами дружественных 48 рюських чек:
1 Првосеков
2 Снайперов Саакашвили;
3 Сторонников Тимошенко
4 Львовскую сотню Майдана снабжаемую Садовым
5 Любых, замеченных в недавних массовых протестах
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Писец. Им больше заняться не чем. Или вместе с рашинцами боярышник хлещут. Блин это полный пипец.
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Суть ответам ГПУ по факту гибели 48 кацапов в Украине - "не факт".
А вообще, интересно было бы точно так-же запросить у СК информацию каким образом эти тушки попали в зону АТО с целью накопать оружия в шахтах и подохнуть от суицида.
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Направити відповідь - оскільки такі кацапи не проходили мтний контроль то їх в Україні не було. Я якщо були і це підтверджує мацковія - то тоді звернутись із всіма кацапськими паперами у Гаагу як доказами агресії проти України.
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Я конечно не знаю даже и 1% ситуации, но может это и не плохо? Офишиал рабсийские власти офишиал обратились с такой просьбой, ну для этого они как минимум должны предоставить их ФИО, ну а потом ГПУ может установить что они там были, они военные, хоть и "бывшие" и они воевали, мы их убили. Есть еще одно доказательство присутствия рашин вояк у нас в стране. Или такая теория не имеет метса?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ расследует гибель 48 россиян под Авдеевкой по запросу Следкома РФ, - экс-командир 58 бригады Громадский
 
 
 
 
 
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