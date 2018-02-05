 ГПУ расследует гибель 48 россиян под Авдеевкой по запросу Следкома РФ, - экс-командир 58 бригады Громадский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Громадському радіо рассказал бывший командир 16 батальона 58 бригады Олег Громадский.

"Это жители России, погибшие на Авдеевский промзоне как раз с 4 по 8 число", - пояснил Громадский.

Экс-командир отметил, что его также недавно допросили в Генеральной прокуратуре Украины по этому делу.

По словам Громадского, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статьям против нескольких украинских офицеров.

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"У нас подписаны договоры между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой о том, что на этапе досудебного расследования допросы может проводить Генпрокуратура", - сказал он.

Громадське радіо обратилось в Генеральную прокуратуру с запросом о ходе досудебного расследования и ожидает ответа.