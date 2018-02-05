 Верховный суд не получил секретную документацию от предыдущего состава, - Гуменюк

Предыдущий состав Верховного суда отказался передавать секретную документацию новому Верховному суду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом на брифинге сказал исполняющий обязанности председателя Верховного суда (предыдущего состава) Василий Гуменюк, передают "Українські новини".

"Где вы нашли, что Верховный суд ликвидирован? Такого законодательного акта нет!.. Распорядительного акта, на основании которого можно сказать, что Верховный суд Украины ликвидирован, не поступало", - заявил Гуменюк, считая, что на данный момент функционируют оба учреждения.

По его словам, в случае ликвидации предыдущий состав суда должен уничтожить всю секретную документацию и жесткие диски.

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"Чем страшна ликвидация Верховного суда Украины? При ликвидации уничтожается, например, жесткий диск Верховного суда и другие секретные материалы, которые имеют срок хранения 3-5 лет (в частности, речь идет о делах о реабилитации жертв политических репрессий в СССР). Мы их не можем передать новому Верховному суду, чтобы он пользовался", - заявил Гуменюк.

Он подчеркивает, что необходимо найти выход из сложившейся юридической коллизии или дождаться решения Конституционного суда относительно конституционного создания нового Верховного суда.

Напомним, 15 декабря 2017 года в Украине сегодня начал действовать новый Верховный суд. Этот день выбрали потому, что в этот день исполняется 100 лет со дня основания Верховного суда Украинской Народной Республики (УНР).