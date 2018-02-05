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Все про:Киевская область (1368) Нацполиция (6846) стрельба (2196) самооборона (5)

 Под Киевом мужчина из травмата ранил злоумышленника, пытавшегося ночью проникнуть к нему в дом, - Нацполиция

В села Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области мужчина ранил злоумышленника, пытавшегося ночью проникнуть к нему в дом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 23.43 на пульт полиции охраны Киевской области поступил сигнал - сработала тревожная кнопка в одном из охраняемых домов села Гореничи. 

Когда наряд полиции охраны прибыл по адресу выяснилось, что неизвестный мужчина незаконно проник во двор, а из подсобного помещения пытался зайти в дом. Хозяин дома из устройства для отстрела резиновыми пулями дважды выстрелил в нижние конечности ночному гостю. Жена в это время нажала тревожную кнопку. Затем 53-летний хозяин дома позвонил на 102 и вызвал скорую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате стрельбы в Киеве пострадали отец и сын, - Нацполиция

Злоумышленником оказался 23-летний житель Житомирщины. Медики оказали ему помощь на месте происшествия, жизни злоумышленника ничего не угрожает.

Травматический пистолет с разрешительными документами изъят в качестве вещественного доказательства. Работники Киево-Святошинского отдела полиции устанавливают все обстоятельства уголовного преступления.

Также читайте: Стрельба под судом в Киеве: количество раненых возросло до трех человек

Источник: https://censor.net.ua/n3048677
 
 
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Нужно узаконить убийство как самозащиту в своем доме. Как в Америке. А в Америке не дураки ,если разрешено. Так у них и полиция на высоте. А не бандиты и титушня авакава.
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Ну, можешь спеть дифирамбы в честь отечественной полиции, прокуратуры и судов.
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Не ты ли вспомнил про поездку на Мальдивы некого госчиновника?
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В США гражданин должен позвонить в полицию и только если нет возможности позвонить - применять оружие. Иначе тюрьма.
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много ты знаешь ))) специально есть такие таблички No trespassing...проход запрещен ...стреляю без предупреждения!!!
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Приведи пример федерального закона, где упомянут данный факт.
Именно федерального, т.е. общего для всех штатов.
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Как и достоверной информации у тебя.
Но главное написать, а там - хоть трава не расти.
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Я не нанимался к тебе в прислугу. Тебе надо - ты и ищи.

Я пишу то, что знаю.
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Теперь запрещено стрелять ради самозащиты, особенно без предупреждения, но в Техасе это еще возможно.
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А предупреждение - это слова, "Стой стрелять буду"! "Стою". "Стреляю". Під Києвом чоловік із травмата поранив зловмисника, який намагався вночі проникнути до нього в дім, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9078
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именно так .
бандиты жену е..т ( подождёт )
другой душит ребёнка( спиногрыз) , а сам звонишь с Службу спасения , при это просишь извинения у гостей...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вас умников таких полный интернет Під Києвом чоловік із травмата поранив зловмисника, який намагався вночі проникнути до нього в дім, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7481
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Палка о двух концах.
Если просто дать право у себя дома стрелять в кого хочешь - это будет беспредел тоже.
Пригласил приятеля - выпили - повздорили - пристрелил - никакой ответственности. Не вариант ведь?
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Я смотрю ты знаток США, так вот, есть на ютубе канал Грани Заката, там пенсионер полиции США на русском рассказывает как и что, пристрелить могут при посягательстве на частную собственность и волыну потом не заберут, как в нашем случае!
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Кримінальний кодекс України
Стаття 36. Необхідна оборона
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.
3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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молодец мужик! просто красавец! умно, грамотно, доходчиво...
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мужику теперь светит срок и оплата лечения травмированого
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не думаю!
стрелял по чреслам, оружие зарегистрировано, у себя во дворе...
вызвал копов, скорую, охрану...
жизни козла ничего не угрожает...
мне кажется что проблем быть не должно (в конце концов есть адвокаты)
и если за козлом нет никаких жирных морд...
то можно надеяться что мужик не превысил допустимых норм самообороны
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Новый автор статей на Цензоре?
Обычно, подобные происшествия преподносят в ином свете...

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Теперь хозяин сядет, а грабителя отпустят.
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Хозяину ничего не будет, возможно даже полиция объявит благодарность.
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дом значить небідний бо не кожен може дозволити купити собі травмат
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купить не проблема. Геморрой, чесотка, головняк - разрешительная система. Собаковцы могут среди ночи ввалиться в дом под предлогом наличия и правил хранения ствола и боеприпасов. Слово против - минимум админ. протокол
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ага не проблема 400 хабар + сам ствол і довіди + патрони і біжуха до нього і в кінці 900 виходить
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Ви можете по Конституції України - їх не пускати.
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Девочка. Я знаю. А утром на пороге дома примут, и скажут что с твоего травмата какого-то упыря замочили. Потом докажи. что ты не рыжий. Ведь для травмата ни баллистики. ни гильзотеки нет
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ясно. Вони бачать, що Ви - дєвочка, то й чіпляються.
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Під Києвом чоловік із травмата поранив зловмисника, який намагався вночі проникнути до нього в дім, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1324 Мамзель, я про вас. Мы уже как беседовали. Я сказал крепкое мужское слово, а вы к модрам жаловаться побежали. Зачем вам скрывать свой пол? Или трансвестит, Адвокатик ?
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ну что ви, дєвочка? я і на когось щоб жалівся? нема мені що мені робить
Ви якийсь неадекват, плутаєтесь з подіями, не дивно що вас вночі поліція провідує.
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Да не, голуба. Назови хоть одного мужика (не гея) с ником "адвокатик", "футболистик", "солдатик", "акробатик". И мыслите вы, как женщина. Описать возможную ситуацию, не значит в ней находится. Говорю как доктор, женские мозги на 90% не воспринимают абстракцию, только реализм Під Києвом чоловік із травмата поранив зловмисника, який намагався вночі проникнути до нього в дім, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2046
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Так купи помповое ружье.
Самое дешевое, тысяч пять.
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В статье описана ситуация, когда напали на домовладение а не на прохожего.
Для обороны дома, помпа подходит более чем.
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Вторая поправка "Конституции США" от 1791 года! Хочу такую в Украине. Соевым баранам напомню, что крепостное право в скрепной империи отменили только 70 лет спустя Под Киевом мужчина из травмата ранил злоумышленника, пытавшегося ночью проникнуть к нему в дом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7596. Шансы простых граждан и бандитов должны быть хотя бы равными
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Есть подозрение, шо я тогда на стороне бандитов, бо у них явно больше мозгов. Під Києвом чоловік із травмата поранив зловмисника, який намагався вночі проникнути до нього в дім, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1859
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как не прискорбно в Украине крепостное право сохранено , только немного его трансформировали через уровень жизни.Хотя Юра говорил про отдых среднего украинца в 50тыс. евро , что противоречит моему заявлению про крепостничество...
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Глупость.Цена труда не есть мера свободы
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одна из мер...Если будете получать за свой труд тарелку супа , то далеко ли уйдете от кухни?
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Не надо все рашкой мерять. Блины с лопаты в Украине пока не жрут

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Под конец серого, ненастного дня вдруг - такая светлая новость (у меня дома, кстати, тоже уличная кошка живет. Зосей звать - пригласили как-то ее пожить у нас - в морозы, она согласилась и... осталась навсегда):
Под Киевом мужчина из травмата ранил злоумышленника, пытавшегося ночью проникнуть к нему в дом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4313
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посадят теперь стрелявшего 200%!!!
В дом влез не "злоумишленник" а МОЛОДОЙ ПАТРИОТ! Щас семенченки с соболевими в гуано изойдут. НЕЛЬЗЯ СТРЕЛЯТЬ в ПАТРИОТА пока ахметов не сидит - НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!
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Если фамилия этого мужчины не Пашинский то он скорее всего сядет.
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Ну сесть не сядет, но на бабло менты разведут точно, причем если вора отпустят за пару тысяч, то хозяину защита собственного имущества обойдется в пару штук зелени.
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Как говорила моя бабушка: Лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать - "кто тут?"
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це для багатих а для бідних ця приказка в країнах 3 світу не підходить
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Тем кто мечтает о том, "чтобы как в США" - у нас будет не как в США, а как в Сомали, мы уже почти там.
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Большинству писателей здесь "за оружие" и детский пугач доверить нельзя. Нервные какие-то, шизоидно - параноидальные типы, сразу в истерику и оскорбления. Походите пока без оружия, может и выживите
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Киевом мужчина из травмата ранил злоумышленника, пытавшегося ночью проникнуть к нему в дом, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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