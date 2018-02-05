 Под Киевом мужчина из травмата ранил злоумышленника, пытавшегося ночью проникнуть к нему в дом, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 23.43 на пульт полиции охраны Киевской области поступил сигнал - сработала тревожная кнопка в одном из охраняемых домов села Гореничи.

Когда наряд полиции охраны прибыл по адресу выяснилось, что неизвестный мужчина незаконно проник во двор, а из подсобного помещения пытался зайти в дом. Хозяин дома из устройства для отстрела резиновыми пулями дважды выстрелил в нижние конечности ночному гостю. Жена в это время нажала тревожную кнопку. Затем 53-летний хозяин дома позвонил на 102 и вызвал скорую помощь.

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Злоумышленником оказался 23-летний житель Житомирщины. Медики оказали ему помощь на месте происшествия, жизни злоумышленника ничего не угрожает.

Травматический пистолет с разрешительными документами изъят в качестве вещественного доказательства. Работники Киево-Святошинского отдела полиции устанавливают все обстоятельства уголовного преступления.

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