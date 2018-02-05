 Под Киевом мужчина из травмата ранил злоумышленника, пытавшегося ночью проникнуть к нему в дом, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Около 23.43 на пульт полиции охраны Киевской области поступил сигнал - сработала тревожная кнопка в одном из охраняемых домов села Гореничи.
Когда наряд полиции охраны прибыл по адресу выяснилось, что неизвестный мужчина незаконно проник во двор, а из подсобного помещения пытался зайти в дом. Хозяин дома из устройства для отстрела резиновыми пулями дважды выстрелил в нижние конечности ночному гостю. Жена в это время нажала тревожную кнопку. Затем 53-летний хозяин дома позвонил на 102 и вызвал скорую помощь.
Злоумышленником оказался 23-летний житель Житомирщины. Медики оказали ему помощь на месте происшествия, жизни злоумышленника ничего не угрожает.
Травматический пистолет с разрешительными документами изъят в качестве вещественного доказательства. Работники Киево-Святошинского отдела полиции устанавливают все обстоятельства уголовного преступления.
Именно федерального, т.е. общего для всех штатов.
Но главное написать, а там - хоть трава не расти.
Я пишу то, что знаю.
бандиты жену е..т ( подождёт )
другой душит ребёнка( спиногрыз) , а сам звонишь с Службу спасения , при это просишь извинения у гостей...
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Вас умников таких полный интернет
Если просто дать право у себя дома стрелять в кого хочешь - это будет беспредел тоже.
Пригласил приятеля - выпили - повздорили - пристрелил - никакой ответственности. Не вариант ведь?
Стаття 36. Необхідна оборона
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.
3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
стрелял по чреслам, оружие зарегистрировано, у себя во дворе...
вызвал копов, скорую, охрану...
жизни козла ничего не угрожает...
мне кажется что проблем быть не должно (в конце концов есть адвокаты)
и если за козлом нет никаких жирных морд...
то можно надеяться что мужик не превысил допустимых норм самообороны
Обычно, подобные происшествия преподносят в ином свете...
Ви якийсь неадекват, плутаєтесь з подіями, не дивно що вас вночі поліція провідує.
Самое дешевое, тысяч пять.
Для обороны дома, помпа подходит более чем.
В дом влез не "злоумишленник" а МОЛОДОЙ ПАТРИОТ! Щас семенченки с соболевими в гуано изойдут. НЕЛЬЗЯ СТРЕЛЯТЬ в ПАТРИОТА пока ахметов не сидит - НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!