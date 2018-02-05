 Россия до сих пор не дает согласие на посещение похищенных украинских пограничников, - Лутковская

Об этом она сказала на пресс-конференции в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

“Я обратилась к омбудсмену по поводу украинских пограничников, которые незаконно удерживаются в РФ. Я готова вместе с ней посетить любое место, но пока не получила согласия от омбудсмена РФ”, - сказала Лутковская.

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Вместе с тем, она отметила, что инструментарий уполномоченного Верховной Рады по правам человека для защиты крымскотатарских активистов, арестованных в Крыму, крайне ограничен, пишет Интерфакс-Украина.

"Это один из сложнейших вопросов нашей работы. Если украинец задержан на материковой части России, то еще можно попробовать эффективно защитить его права. Но я не могу поставить вопрос о встрече с российским консулом на территории Крыма, потому что это территория Украины и консула там просто не может быть", - сказала омбудсмен.

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Она отметила, что в вопросе арестов крымских татар располагает всего двумя инструментами: "Первый - обращение к российскому омбудсмену. Второй - обращение к мировому сообществу, чтобы рассказать о всем том ужасе, который творится на полуострове".

По словам В.Лутковской, Крым - это "серая зона" для международных организаций, "у многих из них представительств на полуострове нет".

Напомним, что вечером 3 октября в Сумской области неподалеку границы с РФ пропали двое украинских пограничников. Позже стало известно об их задержании в России. В ГПСУ сообщили, что российский суд арестовал их сроком на два месяца якобы за незаконное пересечение границы и сопротивление силовикам. Украинского консула к ним не пускают. В ГПСУ не исключают, что украинских офицеров задерживали с применением физической силы.



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Встреча пограничников Украины и РФ по вопросу задержанных, запланированная на 9 октября, фактически была сорвана российской стороной: на нее прибыл лишь один пограничник, заявивший, что не уполномочен вести переговоры.