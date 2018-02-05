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 Федеральное правительство Германии раскритиковало депутатов, съездивших в оккупированный Крым, - посол Мельник

Правительство Германии подвергло критике визит немецких депутатов в оккупированный Российской Федерацией Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии подвергло критике поездку группы местных политиков из партии AfD в оккупированный Крым и подтвердило приверженность политике непризнания незаконной аннексии", - написал Мельник.

3 февраля в оккупированный Крым прибыли 9 немецких депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии". В рамках визита они планировали обсудить с оккупационными "властью" вопрос снятия санкций и признание Крыма русским.

Отметим, что прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту визита немецких депутатов в аннексированный Крым. Уголовное производство начато по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию.

"Альтернатива для Германии" - националистическая право-популистская политическая партия. Идеология партии нацелена против евроинтеграции и иммиграции иностранцев. Руководство партии поддерживает российский режим Владимира Путина.

Также смотрите: Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3048675
 
 
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Круто. Даже озабоченность пропустили.
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Пальчиком погрозили. А что наши что то сделали ?
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Что-то я переживаю за них, как бы они того.....не наложили в штаны или на себя руки. Федеральное правительство Германии раскритиковало депутатов, съездивших в оккупированный Крым, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4358
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Лишить гражданства и дать вид на жительство в Крыму, обеспечив равное право с аборигенами на камни с неба.
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, немцы хитрые и расчетливые, , как бы и в крым съездили , , и сами себя покритиковали , , политика сидеть на двух стульях , , шоб и трампа не обидеть , и хуйла ,,,
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Немцы просто так ничего не делают.Уж поверьте. Если критикуют,то это не так как в Украине - бла-бла. Будут последствия. И сигнал для травли всем демократическим сми.Там очень не любят красных.
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Ты сумасшедший )) Даже мне украинцу было в падлу отдыхать в тех гостиницах. А я немцев хорошо знаю.Так как сам из Потсдама.И они в такой клоповник разве,что за огромное расейское бабло поедут. А Крым мы возвратим,как только вашего агента лолиту уберем.И с теми же немцами заново отстроим.Только уже по-человечески.
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Я в АдГ перестал верить после того как там появились жидки из бывшего СССР. А если они там появились - то считай что пропало...Там где эти "политики" то ничего хорошего ожидать не стоит. У вас они в политике в полном составе. Вот поэтому ваша страна находится там где она и находится.
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в Мурманске сильным потоком дерьма женщину с ребенком несло по улице метров 100,отчаянные мужики сумели спасти обоих...Уникальное видео в Ютьюбе Федеральний уряд Німеччини розкритикував депутатів, які з'їздили в окупований Крим, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 252
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Опять выразили глубокую обеспокоенность.?
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Недавно подобный случай был в Омской области... Федеральний уряд Німеччини розкритикував депутатів, які з'їздили в окупований Крим, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9071
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Нацисты Гитлера заключили с фашистами Кремлем 3 братских Договора Федеральний уряд Німеччини розкритикував депутатів, які з'їздили в окупований Крим, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9741ничего удивительного нет... Федеральний уряд Німеччини розкритикував депутатів, які з'їздили в окупований Крим, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1664
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И кто эти нацисты??? "Шмулевичи, Шендеровичи и другие Вальцманы" обосновавшиеся под видом контингентных беШенцев в Германии КГБэшни ???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФедеральное правительство Германии раскритиковало депутатов, съездивших в оккупированный Крым, - посол Мельник
 
 
 
 
 
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