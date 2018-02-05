 Федеральное правительство Германии раскритиковало депутатов, съездивших в оккупированный Крым, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии подвергло критике поездку группы местных политиков из партии AfD в оккупированный Крым и подтвердило приверженность политике непризнания незаконной аннексии", - написал Мельник.

3 февраля в оккупированный Крым прибыли 9 немецких депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии". В рамках визита они планировали обсудить с оккупационными "властью" вопрос снятия санкций и признание Крыма русским.

Отметим, что прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту визита немецких депутатов в аннексированный Крым. Уголовное производство начато по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию.

"Альтернатива для Германии" - националистическая право-популистская политическая партия. Идеология партии нацелена против евроинтеграции и иммиграции иностранцев. Руководство партии поддерживает российский режим Владимира Путина.

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