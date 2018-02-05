 Освобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом сообщается в сюжете Общественного ТВ.
Александр Хромых за 4 месяца прошел бои в Песках и Иловайске. Был задержан в России, куда вез на лечение избитого боевиками отца, затем террористы его доставили в "МГБ ДНР" в Торезе, где фейковый "суд" приговорил добровольца к 18 годам лишения свободы. Проведя два года в тюрьме, Александр попал в список на обмен.
После освобождения он прошел наблюдение в Феофании, а сейчас в Краматорском управлении соцзащиты пытается оформить статус участника боевых действий. Жить вынужден на помощь побратимов и волонтеров.
По словам заместителя главы Донецкой ОВГА Игоря Стокоза, процедуры, необходимые для реализации принятого 31 января Кабинетом министров Украины решения о выплате освобожденным украинцам по 100 тыс грн, юридически еще не оформлены.
"Я еще не видел самого документа закона, но если этот закон будет принят и будет законодательно нормировано – будет ли это из государственного центрального бюджета, или с областного, и дадут нам законодательные основания, мы будем тогда решать этот вопрос", - сказал Стокоз.
Ранее сообщалось, что из тех освобожденных, кто проживал на неподконтрольной территории, 11 человек вернулись в Донецкую область.
как с трибуны слез... так и не забыл...
Ще закон не прийнятий.
Доброволец батальона "Шахтерск", когда в Песках под пулями кацапов защищал Пески, не требовал "сначала издайте закон, потом выделите бюджет, оденьте, обуйте, потренеруйте, а потом я пойду защищать Родину???"
Почему же тогда всякая тыловая сволочь не хочет задницу оторвать от кресла и помочь бойцу???
Хто нашій владі лікар ?
До чого тут сепари. якщо вони гадять собі більше
ніж це роблять нам наші вороги.
Украина -- страна для украинофобов.
А може треба "детокс" зробити?
капец!
разве можно так куражится?
где там ветераны АТО и народные дружины?
не то дело... не интересное?
Як там колись казав Офшорний - "...ми б і без волонтерів війну виграли ?"
Походу история, леденящая душу. Представляю себе красноармейца, который пытался отвезти в 1943-м избитого полицаями папу на лечение в нацистскую Германию...