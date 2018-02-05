 Освобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом сообщается в сюжете Общественного ТВ.

Александр Хромых за 4 месяца прошел бои в Песках и Иловайске. Был задержан в России, куда вез на лечение избитого боевиками отца, затем террористы его доставили в "МГБ ДНР" в Торезе, где фейковый "суд" приговорил добровольца к 18 годам лишения свободы. Проведя два года в тюрьме, Александр попал в список на обмен.

После освобождения он прошел наблюдение в Феофании, а сейчас в Краматорском управлении соцзащиты пытается оформить статус участника боевых действий. Жить вынужден на помощь побратимов и волонтеров.

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По словам заместителя главы Донецкой ОВГА Игоря Стокоза, процедуры, необходимые для реализации принятого 31 января Кабинетом министров Украины решения о выплате освобожденным украинцам по 100 тыс грн, юридически еще не оформлены.

"Я еще не видел самого документа закона, но если этот закон будет принят и будет законодательно нормировано – будет ли это из государственного центрального бюджета, или с областного, и дадут нам законодательные основания, мы будем тогда решать этот вопрос", - сказал Стокоз.

Ранее сообщалось, что из тех освобожденных, кто проживал на неподконтрольной территории, 11 человек вернулись в Донецкую область.