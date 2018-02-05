EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  3600  37
Материалы по теме:
Все про:плен (1676) добровольцы (486) пленные (271)

 Освобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса

Вернувшемуся из плена добровольцу батальона "Шахтерск" Александру Хромых из Тореза в Краматорске вместо обещанного областной администрацией общежития в качестве временного жилья предложили наркодиспансер.

 Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом сообщается в сюжете Общественного ТВ.

Александр Хромых за 4 месяца прошел бои в Песках и Иловайске. Был задержан в России, куда вез на лечение избитого боевиками отца, затем террористы его доставили в "МГБ ДНР" в Торезе, где фейковый "суд" приговорил добровольца к 18 годам лишения свободы. Проведя два года в тюрьме, Александр попал в список на обмен. 

После освобождения он прошел наблюдение в Феофании, а сейчас в Краматорском управлении соцзащиты пытается оформить статус участника боевых действий. Жить вынужден на помощь побратимов и волонтеров.

Читайте также: Дата очередного освобождения удерживаемых в ОРДЛО украинцев на сегодняшний день не установлена, - Лутковская

По словам заместителя главы Донецкой ОВГА Игоря Стокоза, процедуры, необходимые для реализации принятого 31 января Кабинетом министров Украины решения о выплате освобожденным украинцам по 100 тыс грн, юридически еще не оформлены.

"Я еще не видел самого документа закона, но если этот закон будет принят и будет законодательно нормировано – будет ли это из государственного центрального бюджета, или с областного, и дадут нам законодательные основания, мы будем тогда решать этот вопрос", - сказал Стокоз.

Ранее сообщалось, что из тех освобожденных, кто проживал на неподконтрольной территории, 11 человек вернулись в Донецкую область.

Источник: https://censor.net.ua/n3048674
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так є завжди в країні 3 світу - одні міліардери і на мальдівах відпочивають інші просто бомжують!
 показать весь комментарий
 
 
Був би сепаром як Голубан, то дали б посаду в ментовкє чи місцевій владі і мішок грошей від рошена і водили б до ВРУ виступати з трибуни! А так він патріот, а патріоти тільки заважають продавати Україну. А місцева влада настільки нікчемна, що виникає питання, а чи є вона взагалі! Фармакологічний олігарх Жебрівський на місці губернатора Донецької області це повне лайно!!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А он шо на Майами или Сейшелы расчитывал ,петя сказал в морг ,значит в морг и никакой реанимации и не выступать а то путин нападёт .... Освобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса - Цензор.НЕТ 8932
 показать весь комментарий
 
 
Угадывается стиль лолиты. - Вызвать отвращение ко всему хорошему.Патриотичному.
 показать весь комментарий
 
 
не забыл президент своих обещаний...
как с трибуны слез... так и не забыл...
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, що треба звільняти Краматорських чиновників.
 показать весь комментарий
 
 
если этот закон будет принят и будет законодательно нормировано - будет ли это из государственного центрального бюджета, или с областного, и дадут нам законодательные основания, мы будем тогда решать этот вопрос", - сказал Стокоз.Источник: https://censor.net.ua/n3048674

Ще закон не прийнятий.
 показать весь комментарий
 
 
Є закон, але якщо провести там перевірку кому і що вони давали, то побачите їх пріоритети.
 показать весь комментарий
 
100%
Доброволец батальона "Шахтерск", когда в Песках под пулями кацапов защищал Пески, не требовал "сначала издайте закон, потом выделите бюджет, оденьте, обуйте, потренеруйте, а потом я пойду защищать Родину???"

Почему же тогда всякая тыловая сволочь не хочет задницу оторвать от кресла и помочь бойцу???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сепары и тут собрались позлорадствовать...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты чо,за сепара обиделся? Освобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса - Цензор.НЕТ 5183ну видишь,никто не обижается,один ты отозвался...
 показать весь комментарий
 
 
Ты знаешь .Я из тОсвобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса - Цензор.НЕТ 4770воей башки копилку сделаю .
 показать весь комментарий
 
 
Освобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса - Цензор.НЕТ 5905 - уяви яким мотлохом , в нього , той череп набитий ...))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а чо у тя куртка рваная?бедствуешь? Освобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса - Цензор.НЕТ 1510ты бы поработал,денег прикопил бы...вместо того шоб тут рускавый мир славить
 показать весь комментарий
 
Гыг сегодня в ударе, работает на форуме аки лошадь, пашет с утра до вечера!

 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю- какой наркодиспансер в Одессе, по честному. А вот мариупольский лицезрел, слава Богу- снаружи. Не могу представить- как там можно жить! Там же объект закрытого типа.
 показать весь комментарий
 
 
Гыг с Тобою.

Хто нашій владі лікар ?
До чого тут сепари. якщо вони гадять собі більше
ніж це роблять нам наші вороги.
 показать весь комментарий
 
 
а до чого тут влада?коли краматорчані самі собі голову обирали?
 показать весь комментарий
 
Наркодиспансер, для проживания. Это шо, такой черный юмор? Или кто-то отмороженный наглухо и навсегда... Издеваются, твари.
 показать весь комментарий
 
 
Из той же оперы кода АТОшникам землю на кладбище выделили...
Украина -- страна для украинофобов.
 показать весь комментарий
 
Ну шо ж дєлать.В бюджеті нема коштів.....У нас война на сході України...
 показать весь комментарий
 
 
Може за станом здоров'я йому туди треба?
А може треба "детокс" зробити?
 показать весь комментарий
 
мало настрадался на подвалах... порадуйся на воле...
капец!
разве можно так куражится?
где там ветераны АТО и народные дружины?
не то дело... не интересное?
 показать весь комментарий
 
 
Державі завжди буде пофігу на тебе , синку !
Як там колись казав Офшорний - "...ми б і без волонтерів війну виграли ?"
 показать весь комментарий
 
 
Какой стыд, даже слов не хватает, а как пиарились все и возили по городах и в конце пшик.
 показать весь комментарий
 
 
Лолита-Инкогнито, гавнокомандующий, для воина денег, чтобы просто снять общагу за гос.счет нехватает? Все "проклятые" мальдивы "сожрали"?
 показать весь комментарий
 
 
прошел бои в Песках и Иловайске. Был задержан в России, куда вез на лечение избитого боевиками отца, затем террористы его доставили в "МГБ ДНР" в Торезе, где фейковый "суд" приговорил добровольца к 18 годам лишения свободы

Походу история, леденящая душу. Представляю себе красноармейца, который пытался отвезти в 1943-м избитого полицаями папу на лечение в нацистскую Германию...
 показать весь комментарий
 
 
А як же децентрализация,та бюджеты местные в 100 лярдов?
 показать весь комментарий
 
все нормально - бюджети "розпилені" , децентралізація триває ...
 показать весь комментарий
 
 
по версии Матиоса, Шахтерск хотел захватить власть в Лондоне, их\знасоловав всех еврогеев... Звільненому з полону добровольцю Хромих замість обіцяного гуртожитку запропонували наркодиспансер у Краматорську, - Громадське ТБ Донбасу - Цензор.НЕТ 8369
 показать весь комментарий
 
Был задержан в России, куда вез на лечение избитого боевиками отца. Задержан в фашистской вражеской паРаше, а что он хотел там найти, сочуствие, прекрасное высо̀копрофессиона́льное лечение для отца украинского бойца добровольческого батальона? Добровольцев которых боятся и люто ненаведят КАК российские фашисты оккупанты так и их верные холуи кровавые нелюди убийцы сепаратисты - террористы с временно оккупированной бандитской резервации " ( лугандония - ордло ) по сути с кацапского бандустана......? Абсурд.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсвобожденному из плена добровольцу Хромых вместо обещанного общежития предложили наркодиспансер в Краматорске, - Общественное ТВ Донбасса
 
 
 
 
 
 вверх