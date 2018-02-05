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 Британские судьи возглавят новый суд в Казахстане, - The Times

Один из ведущих деятелей британского правосудия, бывший лорд - главный судья Вульф назначен на должность главного судьи нового коммерческого суда в Казахстане.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inosmi.ru, об этом говорится в статье Фрэнсиса Гибба для The Times.

Как отмечается, вместе с Вульфом там будут работать еще восемь известных судей и авторитетных адвокатов из Великобритании..

Суд в Казахстане открывается в рамках программы модернизации при участии Международного финансового центра "Астана" с тем, чтобы превратить его в ведущий финансовый хаб в Центральной Азии. Аналогичные суды уже созданы в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре. 

"Это первый суд такого рода в Евразии, - сказал лорд Вульф. - У Казахстана огромная граница с Китаем и Россией, а Китай строит новый шелковый путь, который пройдет прямо через территорию этой страны. По этим причинам суд может достичь высоких результатов".

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Как сообщается в статье, все судьи будут из Британии, и в суде будут использоваться законы Международного финансового центра "Астана", которые по сути дела являются общим английским правом. 

Суд открылся в январе, однако на начальном этапе главное внимание в работе будет уделяться подготовке местных судей и адвокатов. Это будет суд первого уровня и апелляционный суд, в котором лорд Вулф будет заседать периодически. Будет также ускоренная процедура рассмотрения мелких исков. В суде будут рассматриваться стандартные коммерческие и контрактные споры. Также будет создан новый Международный арбитражный центр, и его первым председателем станет королевский адвокат Барбара Дохманн (Barbara Dohmann).


По словам Вульфа, пока в новом суде будет слушаться лишь небольшая часть тех дел, которые обычно рассматриваются в Лондоне. "Но это ни в коей мере не умаляет достоинство нашего коммерческого суда; напротив, его роль повышается, так как он работает в той части света, где эта традиция отсутствует", - уверен он.

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Вулф добавляет: "Президент проявил дальновидность, создав этот финансовый центр. Он хочет, чтобы мир увидел, как общее английское право действует в его стране, а не только в столице. Оно в предстоящие годы будет распространяться по всему обществу, подавая пример того, как следует вести бизнес и отправлять правосудие".

Дипломатические выгоды от такого шага, как говорится в статье, вполне понятны. У Международного финансового центра "Астана" будет гораздо больше шансов на успех, если инвесторы поймут, что там существует безопасная среда и имеется суд, который придерживается верховенства права.

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Источник: https://censor.net.ua/n3048673
 
 
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А нам и не надо. В Давосе ж пролунало про успешно проведенную потужнy судебную реформу N147
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Украина и Казахстан - которая из этих стран в Европе и кто куда идёт? Всё смешалось в доме Облонских.
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Всё обломалось в доме Смешанских. Никуда мы не идём.
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А тут "некоторые" до крови на пальцах строчат, что ползём, всё-таки, по чуть-чуть, но ползём в Рай.
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є лише 3 країни , які мають провладних ботів - РФ , Білорусь і Україна ... то куди ми йдемо ?
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Т.е. именно телефонное право и коррупция в судах, являются нормой в Европе?
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Казахстан последовательно и четко выполняет долгосрочную экономическую программу развития страны, которую ему написали бывшие советники Тони Блера. И мы, по сравнению с Казахстаном, в настоящее время - дремучая и отсталая страна с профнепригодным руководством.
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согласен! обидно что казахи нас обошли с реформами.
нам в Украине давно надо было сделать такой суд с неподкупными судьями-иностранцами
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Президент проявил дальновидность Источник: https://censor.net.ua/n3048673

это не про лолиту, конечно....
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Приглашали и испанского лыжника и польского гитариста.. для имитации реформ могут немецкого садовника или швейцарского водопроводчика пригласить.
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Судя по всему, именно для имитации и приглашали.
Очень удобно, когда можно "все порешать".
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Я Вас трошки виправлю: німецького водопровідника...але це вже зовсім інша історія Британські судді очолять новий суд у Казахстані, - The Times - Цензор.НЕТ 9026
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Ну пете такое не надо ,бо будут нары а не канары ....
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Если ложку дерьма бросить в бочку меда получится дерьмо...Если ложку меда бросить в бочку дерьма получится дерьмо (Сева Новгородцев ВВС)

Один из ведущих деятелей британского правосудия, бывший лорд - главный судья Вульф назначен на должность главного судьи нового коммерческого суда в Казахстане
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Туда бы судей Басманного суда, правда ?
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Можно для плюрализма мнений отправить как басманного так и печерского
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Ме никогда до такого не опустимся!!! Никто нами вправлять не будет!!! Воровали и будем воровать!!!! Слава Петру!!!!
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Надеешься попасть в состав линчующих..?? А если не повезет....и будет наоборот...что запоешь..??
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а если наоборот - то песни петь будет не когда
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все еще хочу судов, которые будут судить, а не продавать-торговаться
и так суд Линча скорее химера, то отведи меня Господи и от тюрьмы и от сумы.
(Вы еще хотите подискутировать? или можно расслабиться и не умничать?) Британські судді очолять новий суд у Казахстані, - The Times - Цензор.НЕТ 9539
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В колонии КНР нынешней Рашки действительно скоро будут китайские суды. Ведь китайцы - полноправные хозяева сотен тыс. га земли в РФ.
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Казахи обскакали....Без разговоров и похвальбы.
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А с ними кто то соревновался..?? Где..когда...кто..??
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Рэформ просто надо болшэ дэлать. Гыдэ-то трыста, чытырыста... - нэ мэншэ.
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НАБУ и атникоррупционный суд набрать из английских судей и следователей. Британські судді очолять новий суд у Казахстані, - The Times - Цензор.НЕТ 293
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Это единственный выход и для нас, как надоело смотреть на их дворцы наших судей.
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Казахи нас и по уровню ввп обскакали и по количеству участников на олимпиаде....
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Нормальный посыл от Назарбаева,Миру.Теперь в Астану инвестиции попрут.Бо будут знать,що собственность недоторкана,а суди справжнi
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Чем больше иностранной практики и представителей в подобных органах, тем дальше от Рашки-Орды
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Казахстан в списке диктаторских режимов, а эти судьи приглашены с такой же целью, с какой в своё время был приглашён Бальчун, Саакашвили и т.д. Тупо для пиара. Если бы казахстанские власти хотели побороть коррупцию (как и наши чинуши), то для этого им бы не обязательно было приглашать кого-то из-за бугра.
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їхньому рівню корупції ще дуже далеко до нашого "демократичного" рівня ...
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ага Ли Куан Ю тоже был
дураком когда судей
англицких приглашал
и страну совсем не реформировал
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Нурсултан Абишевич Назарбаев является президентом республики Казахстан с 16 декабря 1991 (с Википедии). То есть он президент уже около 27 лет!! И сейчас он вдруг взялся реформировать суды?

Знаешь, ты лучше думай головой, прежде чем писать комментарии. Ли Куан Ю и Назарбаев - две большие разницы
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Дивно - Казахстан в ТС і нам верещать про "колонію Хуйла" і диктатуру Назарбаєва , але чомусь Казахстан ПО ВСІХ ПАРАМЕТРАХ значно переганяє Україну ?! Британські судді очолять новий суд у Казахстані, - The Times - Цензор.НЕТ 8927
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бывшие лорды, коммерческие суды...что-то в мире не того.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБританские судьи возглавят новый суд в Казахстане, - The Times
 
 
 
 
 
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