Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inosmi.ru, об этом говорится в статье Фрэнсиса Гибба для The Times.

Как отмечается, вместе с Вульфом там будут работать еще восемь известных судей и авторитетных адвокатов из Великобритании..

Суд в Казахстане открывается в рамках программы модернизации при участии Международного финансового центра "Астана" с тем, чтобы превратить его в ведущий финансовый хаб в Центральной Азии. Аналогичные суды уже созданы в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре.

"Это первый суд такого рода в Евразии, - сказал лорд Вульф. - У Казахстана огромная граница с Китаем и Россией, а Китай строит новый шелковый путь, который пройдет прямо через территорию этой страны. По этим причинам суд может достичь высоких результатов".

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Как сообщается в статье, все судьи будут из Британии, и в суде будут использоваться законы Международного финансового центра "Астана", которые по сути дела являются общим английским правом.

Суд открылся в январе, однако на начальном этапе главное внимание в работе будет уделяться подготовке местных судей и адвокатов. Это будет суд первого уровня и апелляционный суд, в котором лорд Вулф будет заседать периодически. Будет также ускоренная процедура рассмотрения мелких исков. В суде будут рассматриваться стандартные коммерческие и контрактные споры. Также будет создан новый Международный арбитражный центр, и его первым председателем станет королевский адвокат Барбара Дохманн (Barbara Dohmann).



По словам Вульфа, пока в новом суде будет слушаться лишь небольшая часть тех дел, которые обычно рассматриваются в Лондоне. "Но это ни в коей мере не умаляет достоинство нашего коммерческого суда; напротив, его роль повышается, так как он работает в той части света, где эта традиция отсутствует", - уверен он.

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Вулф добавляет: "Президент проявил дальновидность, создав этот финансовый центр. Он хочет, чтобы мир увидел, как общее английское право действует в его стране, а не только в столице. Оно в предстоящие годы будет распространяться по всему обществу, подавая пример того, как следует вести бизнес и отправлять правосудие".

Дипломатические выгоды от такого шага, как говорится в статье, вполне понятны. У Международного финансового центра "Астана" будет гораздо больше шансов на успех, если инвесторы поймут, что там существует безопасная среда и имеется суд, который придерживается верховенства права.

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