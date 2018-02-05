 Сирийский вертолет сбросил бомбу с хлором на город Серакиб, возле которого ранее сбили российский самолет

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает твиттер ВВС.

После атаки 9 человек госпитализировали.

Город Серакиб в провинции Идлиб, в районе которого недавно сбили российский Су-25, находится под контролем сирийской оппозиции.

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Последняя заявила, что бомба была сброшена вертолетом сирийских войск.

По данным сирийской гражданской обороны, среди пострадавших было трое спасателей.

Спасатели, известные как "белые каски", разместили в Twitter видео, на котором можно увидеть, как нескольких пострадавших обливают водой, чтобы облегчить действие хлора.

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