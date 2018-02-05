 Сирийский вертолет сбросил бомбу с хлором на город Серакиб, возле которого ранее сбили российский самолет

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает твиттер ВВС.
После атаки 9 человек госпитализировали.
Город Серакиб в провинции Идлиб, в районе которого недавно сбили российский Су-25, находится под контролем сирийской оппозиции.
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Последняя заявила, что бомба была сброшена вертолетом сирийских войск.
По данным сирийской гражданской обороны, среди пострадавших было трое спасателей.
Спасатели, известные как "белые каски", разместили в Twitter видео, на котором можно увидеть, как нескольких пострадавших обливают водой, чтобы облегчить действие хлора.
Понятно же кто мстит сирийцам за сбитый кацапский СУ . И это вряд ли сирийская армия . !
"За інформацією аналітиків, ПЗРК "Ігла", яким опозиційні сили збили російський Су-25СМ в Сирії, має російське походження", - Голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз
на перегной и только их
хлором та напалмом
Сірійська опозиція це ж те саме що ЛУГАНДОН в Україні...
Хіба не так?
маю можливість висловлювати свою точку зору на демократичному сайті
когда США вторглись в Ирак под предлогом их поиска, советские "советники" перевезли оборудование и химикаты в Сирию и Иран
и банкет продолжился
Там за рулём какая-то рязанская гнида сидела...