EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  10189  56
Материалы по теме:
Все про:Сирия (2383) химическое оружие (126)

 Сирийский вертолет сбросил бомбу с хлором на город Серакиб, возле которого ранее сбили российский самолет

На сирийский город Серакиб с вертолета сбросили бочковую бомбу, которая, вероятно, содержала хлор.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает твиттер  ВВС.

После атаки 9 человек госпитализировали.

Город Серакиб в провинции Идлиб, в районе которого недавно сбили российский Су-25, находится под контролем сирийской оппозиции.

Также читайте: Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии. ВИДЕО

Последняя заявила, что бомба была сброшена вертолетом сирийских войск.

По данным сирийской гражданской обороны, среди пострадавших было трое спасателей.

Спасатели, известные как "белые каски", разместили в Twitter видео, на котором можно увидеть, как нескольких пострадавших обливают водой, чтобы облегчить действие хлора.

Также смотрите: Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в "Одноклассниках" указывают на то, что он из Владивостока, - CIS. ФОТО

Также читайте: Россия: Су-25 в Сирии был сбит ракетой, переданной Украиной

 

Источник: https://censor.net.ua/n3048668
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Асад та путін мають бути знищені як вороги людства, знищені жорстоко та без жодного жалю!
 показать весь комментарий
 
 
Пора бы уже уничтожить, 4 год одно и тоже пишите ..
 показать весь комментарий
 
Потрібно щоб народ підтримав активну війну, щоб народ зрозумів, що з маніяками не ведуть переговорів, їх знищують жорстко та рішуче, всіма наявними засобами!
 показать весь комментарий
 
 
Горіти кацапи повинні, ще до пекла! Що б пекло їм раєм здавався!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну И .?? Мистер Трамп , ну теперь ваш выход . ! Вы помнится говорили , что сотрёте с лица Земли военные базы сирийской армии , если Асад ещё хоть раз применит против гражданских в Сирии , химическое оружие . ! Сирийский вертолет сбросил бомбу с хлором на город Саракиб, возле которого ранее сбили российский самолет - Цензор.НЕТ 5622 .
 показать весь комментарий
 
 
Maksim Perepelitca) Да нет у асада химического оружия, а армия асада была полностью разбита еще 2015 году! У асада есть только росссиянские войска и россиянское химическое оружие!
 показать весь комментарий
 
 
Ну вы меня немного не поняли , или может я немного неправильно написал .! Имелось ввиду , - сотрёте с лица Земли базы сирийской армии ,, на которых , естественно же , размещаются войска самой мощной на планете , надувной армии мира ...
Понятно же кто мстит сирийцам за сбитый кацапский СУ . И это вряд ли сирийская армия . !


 показать весь комментарий
 
 
_Да нет. Он продолжает переть буром и борзеть ровно так же, как и 3 года назад. Никакой агонии, не обманывайтесь утешительными иллюзиями.
 показать весь комментарий
 
 
Ага ,сийский вертолёт управляемый ватным экипажем,сбросил росийскую бомбу ,так будет правильней ..
 показать весь комментарий
 
 
Так у асада уже не кому воевать, его армия и техника была разбита еще 2015году, генералитет одних он расстрелял другие перебежали к Повстанцев. Асад это президент без президентства, его полномочия распространяется на кухню где он проживает, у него только одна надежда, на россиянские вертолеты, и россиянские бомбы.
 показать весь комментарий
 
 
І все роблять чужими руками, як і на Дамбасі.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, когда в плен попадут несколько кацапов, то они на своей проклятой шкуре оценят последствия этой бомбардировки.
 показать весь комментарий
 
 
То не сирійський, а російський літак. Просто зробили прикриття, що це нібито сирійський.
 показать весь комментарий
 
 
Сомневаюсь что это сирийцы,уж сильно похоже на почерк рашистов !
 показать весь комментарий
 
 
нужно в парашу отправить из Сирии поезд Дружбы
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло обиделось и решило отомстить мирным жителям.
 показать весь комментарий
 
 
Следующему сбитому аэро-космическому летуну Роиси сирийцы в задний проход хлор закачают перед тем, как башку отрезать.
 показать весь комментарий
 
 
Узнаю руку мастера, мирных бомбить интереснее, что-бы ответка не замучала, Вова ничего нового не придумал
 показать весь комментарий
 
 
партнер нашого злодія по схемам зовсім втратив страх!
 показать весь комментарий
 
 
у вашого злодія нема партнерів.він нєрукопадаваємий .токсичний
 показать весь комментарий
 
 
Нужно подогнать ещё ПЗРК, чтобы вертолёты там не летали...
 показать весь комментарий
 
 
, , и исчо , про хуйла , походу путя посрется с эрдоганом , , так как стало известно , шо рф-рашка вооружает курдов , для борьбы с турками , , и это не все , , российские власти обвинили турцию в причастности к уничтожению су - 25 , с бандитом филипповым за кермом , земля им стекловатой , , , , ждем удар в спину хуйла от пана эрдргана. .!!!
 показать весь комментарий
 
 
UA-Solidarnist-NATO‏ @UA_Sldrnst_NATO 4 ч.4 часа назад

"За інформацією аналітиків, ПЗРК "Ігла", яким опозиційні сили збили російський Су-25СМ в Сирії, має російське походження", - Голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз

Сирийский вертолет сбросил бомбу с хлором на город Серакаб, возле которого ранее сбили российский самолет - Цензор.НЕТ 8084
 показать весь комментарий
 
 
Это ж, падлюки мордорские, понимают, что никого им не удалось уничтожить после сбитого их рашистского самолёта, вот и мстят. Хотя лишнехромосомным уже отрапортовали что 100500 боевиков сразу уничтожили.
 показать весь комментарий
 
 
мразье кацапо-фашисткое!
на перегной и только их
 показать весь комментарий
 
 
Это фашизм. Тех, кто сбил самолет, уже и след простыл. Остались мирные жители: старики, дети. На их головы и упала бомба. Мне бабушка рассказывала, что во время оккупации за каждого убитого в селе немца выстраивали все село и убивали каждого десятого. Абсолютно невиновных.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тільки так і треба поводитися з так званими "повстанцями"...
хлором та напалмом
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Город Серакаб в провинции Идлиб, в районе которого недавно сбили российский Су-25, находится под контролем сирийской оппозиции. Источник: https://censor.net.ua/n3048668

Сірійська опозиція це ж те саме що ЛУГАНДОН в Україні...
Хіба не так?
 показать весь комментарий
 
От би друзів твоїх побачити, хоч здогадуюсь Сирійський вертоліт скинув бомбу з хлором на місто Серакіб, біля якого раніше збили російський літак - Цензор.НЕТ 1433
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
залиште свої догадки при собі.
маю можливість висловлювати свою точку зору на демократичному сайті
 показать весь комментарий
 
вот консервы и вскрываются в открытую...
 показать весь комментарий
 
 
Жиринжопский на РАБссия-1 предложил Плешивому сбросить ядерную бомбу на Украину...Шизанутые, совсем крышу уносит....
 показать весь комментарий
 
 
, а я прочел в новостях , шо жирик на кисель-шоу .предложил на поместье пети порошенка сбросить малюсенькую ядреную бомбу , , , жирик як завжды креативен ,,,
 показать весь комментарий
 
 
молчание Трампа начинает раздражать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
напиши йому в Твіттер, розумник Сирійський вертоліт скинув бомбу з хлором на місто Серакіб, біля якого раніше збили російський літак - Цензор.НЕТ 6926
 показать весь комментарий
 
 
запишись на прием в белый дом , , и выскажи лично раздражение ,,,
 показать весь комментарий
 
простіше до дерматолога, якщо десь є подразнення то треба до дерматолога Сирійський вертоліт скинув бомбу з хлором на місто Серакіб, біля якого раніше збили російський літак - Цензор.НЕТ 8606
 показать весь комментарий
 
 
спасибо за совет - но я это сделаю в Твиттере
 показать весь комментарий
 
 
В лесах Тамбовщины от КРЫС чЛенина прятались старики женщины дети...Их отравили Химическим оружием будущие маршалы Тухачевский, Жуков,Шапошников и Бууденный...старинная рюсская забава мочить в сортире своих...Гитлер отдыхает...
 показать весь комментарий
 
 
эти уроды там используют химию в наглую в открытую,а все молчат,суки,все
 показать весь комментарий
 
 
Все молчат, потому что знают, что это очередной фейк от "белых касок". Только последний идиот поведётся на такое. А на цензоре таких большинство, увы... Например, вы - назовите хоть одну причину для применения хлора, а не обычных бомб асадитами или россиянами?
 показать весь комментарий
 
Пока что химию используют только против одэров(туркоман?). Это еще раз показывает кто сидит в ТКК( тайной канцеллярии Кремля) с 1927г -сталиняно(двойник)-микояны.
 показать весь комментарий
 
ещё в советское время Саддаму Хусейну были переданы советские технологии по производству примитивных химических боеприпасов
когда США вторглись в Ирак под предлогом их поиска, советские "советники" перевезли оборудование и химикаты в Сирию и Иран
и банкет продолжился
 показать весь комментарий
 
 
Кажется где же тот предел жестокости, подлости и беспринципности в поведении россиян? Бомбить мирных и детей, а потом говорить что их специально посыпали пеплом - в этом весь русский дух. Блять, даже бешенное животное не способно к такой кровожадной, безумной и слепой злобе.
 показать весь комментарий
 
Колись балон з хлором розгерметизувався,добре що була ванна з водою його туди кинули,смерділо троє суток і противогаз не допомагає,фільтра вистачає на 15 хв.
 показать весь комментарий
 
Нихера это не сирийский вертолёт...
Там за рулём какая-то рязанская гнида сидела...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСирийский вертолет сбросил бомбу с хлором на город Серакиб, возле которого ранее сбили российский самолет
 
 
 
 
 
 вверх