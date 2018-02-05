 Председатель ОТГ задержан на Львовщине за получение 15 тыс. грн взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
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Чиновник требовал от частного предпринимателя 15 тысяч гривен за содействие в перечислении средств согласно актам выполненных работ и гарантию заключения новых договоров на ремонтные работы.
Оперативники спецслужбы задержали чиновника в центре Самбора после получения части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Якщо не буде заносити нагору то його знімуть
У нас так побудована держава
Все ж таки мальдіви не за зарплату купуються
Чиновник, не бравший взятки, ушёл на пенсию по воде.