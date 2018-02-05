EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  1803  4
Материалы по теме:
Все про:взятка (3532) Львовщина (1379) СБУ (12116) чиновник (1203)

 Председатель ОТГ задержан на Львовщине за получение 15 тыс. грн взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке председателя одного из объединенных территориальных общин Самборского района Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

...

Чиновник требовал от частного предпринимателя 15 тысяч гривен за содействие в перечислении средств согласно актам выполненных работ и гарантию заключения новых договоров на ремонтные работы.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в центре Самбора после получения части неправомерной выгоды в размере 10 тыс. гривен.

Председатель ОТГ задержан на Львовщине за получение 15 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завкафедры одного из вузов Львовской области задержали за взятки на сумму 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж


Председатель ОТГ задержан на Львовщине за получение 15 тыс. грн взятки, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Смотрите: Двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы задержаны в Сумах за получение 42 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3048662
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у нього план стоїть на місяць!
Якщо не буде заносити нагору то його знімуть
У нас так побудована держава
Все ж таки мальдіви не за зарплату купуються
 показать весь комментарий
 
****
Чиновник, не бравший взятки, ушёл на пенсию по воде.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредседатель ОТГ задержан на Львовщине за получение 15 тыс. грн взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх