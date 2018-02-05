 Суд выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов (обновлено). ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Читайте также: В рассмотрении апелляции по делу архитектора Горбаня суд удалился в совещательную комнату (обновлено). ФОТОрепортаж

Горбаня суд отдал на поруки нардепов Андрея Левуса, Павла Кишкаря, Олега Петренко, Олега Барны, Игоря Луценко, Оксаны Корчинской.



Также Горбаня обязали сдать все заграничные паспорта.

Аналогичное решение Апелляционный суд принял в отношении второго Алексея Шемотюка.

...

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 27 января избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен для Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которых полиция подозревает в попытке сжечь Десятинный монастырь Украинской церкви Московского патриархата.