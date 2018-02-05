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Все про:поджог (533) суд (20395) Апелляционный суд (209) Богачук Олег (465) Горбань (2) Шемотюк (2)

 Суд выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов (обновлено). ВИДЕО

Апелляционный суд города Киева отменил решение Шевченковского райсуда об аресте Александра Горбаня, одного из архитекторов, совершивших попытку поджога металлических дверей самовольной постройки УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Читайте также: В рассмотрении апелляции по делу архитектора Горбаня суд удалился в совещательную комнату (обновлено). ФОТОрепортаж

Горбаня суд отдал на поруки нардепов Андрея Левуса, Павла Кишкаря, Олега Петренко, Олега Барны, Игоря Луценко, Оксаны Корчинской.

Также Горбаня обязали сдать все заграничные паспорта.

Аналогичное решение Апелляционный суд принял в отношении второго Алексея Шемотюка.

...

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 27 января избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен для Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которых полиция подозревает в попытке сжечь Десятинный монастырь Украинской церкви Московского патриархата.

Источник: https://censor.net.ua/n3048637
 
 
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А хлопцев архитекторов наградить именным оружием - им и дальше Свободную Украину созидать нужно ! Суд випустив Горбаня на поруки нардепів - Цензор.НЕТ 3028
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То не церковь ,то секта сатанинская ,гнать к чёртовой матери со Святой Украинской земли ...
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От этой новости где-то доволен один Варг Викернес.

Суд выпустил Горбаня на поруки шестерых нардепов - Цензор.НЕТ 2310
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ну він іще й комуністів не любить, хоча і щодо підстав, теж погляди різні, тому я думаю, нічого спільного.
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Взагалі це був гумористичний комент.
Хоча... Якщо Варг читав цю новину - не думаю, що він має щось проти такого фаєр-шоу )))

Суд випустив Горбаня і Шемотюка на поруки нардепів (оновлено) - Цензор.НЕТ 5974
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Кстати,архитекторы всегда были элитой любого института. Это люди свободных взглядов и нетерпящие несправедливости. Такие ради прогресса и жизнь свою готовы отдать. Творчество невозможно купить,наработать или подарить. Это дар Бога.
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Есть такие архитекторы, от фантазии которых, волосы дыбом встают Суд выпустил Горбаня на поруки шестерых нардепов - Цензор.НЕТ 8938

И иногда их шизофрения воспринимается за шедевр Суд выпустил Горбаня на поруки шестерых нардепов - Цензор.НЕТ 634
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Ну ,вообщето все не так просто как тебе видится. Там есть у них совет архитекторов во главе с главным архитектором города. И протолкнуть туфту,весьма сложно.Поскольку архитекторы как и все творческие люди еще к тому же завистливы к чужому творчеству. И если будет откровеная лажа,то высмеют и заплюют.А художника легко обидеть)) - Упомянутый тобой пример - скорее всего дело рук мэра без всяких согласований с архитектурой.Такое в Украине часто бывает.
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Ну и где протесты обиженных архитекторов, мимо которых проводили вот это чудо умственно отсталого мышления? Суд випустив Горбаня на поруки шістьох нардепів - Цензор.НЕТ 9
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Ты снова ничего не понял. О каких протестах может идти речь,если это было протолкнуто поверх их голов. И без их обсуждения.Они прекрасно понимают,что с властью не поспоришь. И никто протестовать не пойдет.В этом и проблема постсовковских стран.Поэтому в них и голимая архитектура. За красоту не платят. И уж тем более не приплачивают элитным архитекторам. А если хочешь,чтобы было красиво - так плати хорошо. Это касается и музыки,и кино и вообще искусства. Ты думаешь зря в Америке артистам миллионы платят ? Потому и фильмы у них классные.
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"если это было протолкнуто поверх их голов"

ЭТО было для начала придумано как раз неким архитектором из Харькова.
Все киевские архитекторы ЭТО раскритиковали, что не помешало ЭТО у%%%ще построить.
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Я не знаю ,как там было на самом деле. И мне не нравится архитектура ни Киева,ни Харькова. Ни вообще украинская или расейская. Мне импонирует европейский стиль. Но чтобы быть более объективным,нужно показывать здание в нескольких ракурсах.А не так как сделал это некий ценитель.По этой причине трудно делать оценку.Потому как даже самое красивое здание,имеет "мертвые"точки. Где будет выглядеть неприглядно.
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О, вы можете найти при желании этот Гараж-на-Андреевском с любых ракурсов.
Там куда ни глянь - везде "мертвая точка".
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Не говорите глупостей. Не было показано главного фасада. Это равносильно как сфоткать "Амстор" или "Ашан" с тыльной стороны. Если вы понимаете о чем я .
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Вот вы ленивый...
в гугле поиск картинок: "театр на андреевском спуске новый" - там сотни фотографий со всех возможных ракурсов.
Может быть вы не поняли, что это и есть фасад?
Вот вам фасад:

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Посмотрел в гугле. В том числе и внутренности. Вы правы. Фигня полная. - А вот и разгадка почему - Было принято решение о привлечении меценатских средств. Меценатом строительства выступила корпорация Roshen, которая выделила на него 165 млн грн.
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В пост-СНД, якщо є бабло, можно стати геніальним відомими співаком, композитором, поетом, художником, одночасно, і не дуже дорого)
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архи - тектор театра на подоле -родом из Харькова и на Киев ему нас-рать !! К тому же "недалекие" киевляне не поняли великой задумки маэстро !!!
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Точно.
Только Театр на Подоле тут ни при чем.
Это совершенно другой театр.
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Бизнес-центр КУБ в Днепре (на Победе) - вот где тяжёлая наркомания.
Такое впечатление, что эта горячечная фантасмагория искорёженной геометрии сейчас разъедется во всех направлениях и с лязгом, грохотом и визжащим звоном взорвётся каскадом осколков.


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Вот почему - это гавно. - Посмотрел в гугле. В том числе и внутренности. Вы правы. Фигня полная. - А вот и разгадка почему - Было принято решение о привлечении меценатских средств. Меценатом строительства выступила корпорация Roshen, которая выделила на него 165 млн грн.
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творчество никто и не покупает, покупают его результаты..."не продается вдохновенье, но можно рукопись продать"...)))) хороший архитектор дорогого стоит...а ваш панегирик достоин по глубине мысли школьной стенгазеты
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А я и не пытался писать сложно. Но то,что написано,это реальность. И сам сталкивался.И друзья в архитектуре работают. А уважать творчество,это личное дело каждого. Хош уважай.Хош нет. Особенно когда не понимешь.
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А чем он хотел поджечь эти металлические двери ???
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Поджоги как метод решения проблемы, к добру не приведут. Государство разлагается на глазах.
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надеюсь петр алексеевич молится за Украину в украинской церкви
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Молится и делать вид это как то без разницы где.
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В Україні багато Українських церков, а вірніше - всі.
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та да
только гроши с мацковсого патриархату идут в мацкву
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петр алексеевич дьякон церкви московского патриархата
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т.е. гундяеву подчиняется?
и как мы можем им по зубах после этого Суд випустив Горбаня на поруки нардепів - Цензор.НЕТ 8819
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В этом то и весь фокус.
Вспомните заявление Порошенко, что он Рождество будет отмечать 2 раза (как во всем мире и как в Москве и Армении).
По этому вопросу здесь на форуме была ветка и горячо обсуждалась).
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капитан овечкин, никогда тебе не стать майором барановым, так и будешь овцой ходить по жизни
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сховайся у шакаладной срацi глiст рашеновский))
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давно нужно всех этих гундяевских членососов во главе с онуфрием гнать на Х,,Й из Украины, это рупор ПИДОраши и ее ботаксного педофильного Шныря вовы!!!!
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Суд випустив Горбаня на поруки шістьох нардепів - Цензор.НЕТ 6090
московские попы благославляют демонов на убийство наших детей
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довго ще весь цей цирк під назвою держава
а факт в рило - ОПГ
триватиме?

ребґта вас не то знають в ліцо
ви паследствия не уявляєте.
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В чем прокуратура увидела состав преступления этих людей?

И чому все та же прокуратура в упор не видит незаконного строительства в исторической часть украинской столицы?

Что по этому поводу думает генпрокурор?

Ах да - он не думает. У него Сейшелы
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Нужно действовать по тому же сценарию, как действуют кацапы в Крыму, пытаясь закрыть украинскую церковь !!!!
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Ай-яй-яй, диакон Вальцман не защитил свою церкву!
Это начала конца...
П.С.
Как быстро обсыраются кагальные, когда видят реальное сопротивление...
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суд отдал на поруки нардепов Андрея Левуса, Павла Кишкаря, Олега Петренко, Олега Барны, Игоря Луценко, Оксаны Корчинской. Источник: https://censor.net.ua/n3048637
Запомните этих депутатов. Они этим себе рейтинг только опустили т.к. большинство в Украине зомбаки МП, даже несмотря на войну...
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Вряд ли. Зомбаки МП за них и не голосовали бы.
У них свой электорат.
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Большая часть Украины в разной степени зомбаки МП. Реально понимающих опасность МП, в отличии от тех кто говорит -- "не трогайте церковь, не хватало нам еще сейчас на этой почве распри устраивать", вообще мизер.
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совершивших попытку поджога металлических дверей Источник: https://censor.net.ua/n3048637

Цікаво, хто їх цьому навчив: підпалювати залізні двері?
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А суд постановил снести незаконное строение или снова побоялся?
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ВОРОГИ УКРАЇНИ ГЕБІСТИ-САТАНІСТИ УПЦ МП
Панове,послухайте що про це розповідає Герой України генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Гордійчук І.В.
Це не окремий епізод, це ФСБшна система, створена ще в часи СРСР, тоді КДБ, (про це є безліч матеріалів)

https://www.youtube.com/watch?v=21drAZSdfOg
 показать весь комментарий
 
ВОРОГИ УКРАЇНИ ГЕБІСТИ-САТАНІСТИ УПЦ МП
Панове,послухайте що про це розповідає Герой України генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Гордійчук І.В.
Це не окремий епізод, це ФСБшна система, створена ще в часи СРСР, тоді КДБ, (про це є безліч матеріалів)

https://www.youtube.com/watch?v=21drAZSdfOg


Суд випустив Горбаня і Шемотюка на поруки нардепів (оновлено) - Цензор.НЕТ 4836
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вороги Украiни та п'ята колона. скiльки ще???








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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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