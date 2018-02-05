 Суд выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов (обновлено). ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Горбаня суд отдал на поруки нардепов Андрея Левуса, Павла Кишкаря, Олега Петренко, Олега Барны, Игоря Луценко, Оксаны Корчинской.
Также Горбаня обязали сдать все заграничные паспорта.
Аналогичное решение Апелляционный суд принял в отношении второго Алексея Шемотюка.
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Напомним, Шевченковский районный суд Киева 27 января избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен для Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которых полиция подозревает в попытке сжечь Десятинный монастырь Украинской церкви Московского патриархата.
Хоча... Якщо Варг читав цю новину - не думаю, що він має щось проти такого фаєр-шоу )))
И иногда их шизофрения воспринимается за шедевр
ЭТО было для начала придумано как раз неким архитектором из Харькова.
Все киевские архитекторы ЭТО раскритиковали, что не помешало ЭТО у%%%ще построить.
Там куда ни глянь - везде "мертвая точка".
в гугле поиск картинок: "театр на андреевском спуске новый" - там сотни фотографий со всех возможных ракурсов.
Может быть вы не поняли, что это и есть фасад?
Вот вам фасад:
Только Театр на Подоле тут ни при чем.
Это совершенно другой театр.
Такое впечатление, что эта горячечная фантасмагория искорёженной геометрии сейчас разъедется во всех направлениях и с лязгом, грохотом и визжащим звоном взорвётся каскадом осколков.
надеюсь петр алексеевич молится за Украину в украинской церкви
только гроши с мацковсого патриархату идут в мацкву
и как мы можем им по зубах после этого
Вспомните заявление Порошенко, что он Рождество будет отмечать 2 раза (как во всем мире и как в Москве и Армении).
По этому вопросу здесь на форуме была ветка и горячо обсуждалась).
московские попы благославляют демонов на убийство наших детей
а факт в рило - ОПГ
триватиме?
ребґта вас не то знають в ліцо
ви паследствия не уявляєте.
И чому все та же прокуратура в упор не видит незаконного строительства в исторической часть украинской столицы?
Что по этому поводу думает генпрокурор?
Ах да - он не думает. У него Сейшелы
Это начала конца...
П.С.
Как быстро обсыраются кагальные, когда видят реальное сопротивление...
Запомните этих депутатов. Они этим себе рейтинг только опустили т.к. большинство в Украине зомбаки МП, даже несмотря на войну...
У них свой электорат.
Цікаво, хто їх цьому навчив: підпалювати залізні двері?
Панове,послухайте що про це розповідає Герой України генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Гордійчук І.В.
Це не окремий епізод, це ФСБшна система, створена ще в часи СРСР, тоді КДБ, (про це є безліч матеріалів)
https://www.youtube.com/watch?v=21drAZSdfOg
Панове,послухайте що про це розповідає Герой України генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Гордійчук І.В.
Це не окремий епізод, це ФСБшна система, створена ще в часи СРСР, тоді КДБ, (про це є безліч матеріалів)
https://www.youtube.com/watch?v=21drAZSdfOg