 В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман

Об этом говорится в открытом письме раввина Моше Асмана к министру образования Израиля Нафтали Бенет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На мероприятие, известное как международный "Марш живых" и посвященное памяти жертв Холокоста, в Польшу и Израиль съезжается еврейская молодежь из разных стран мира.

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Польский Сенат принял изменения в закон об Институте национальной памяти, регламентирующих тему Холокоста и других преступлений нацистской эпохи. Изменения предусматривают уголовное преследование и тюремное заключение до трех лет тем, кто обвиняет Польшу или его сограждан в нацистских преступлениях.

В ответ на закон, "запрещающий говорить правду о том, что случилось во время Холокоста в Польше, я призываю вас отменить "Марш живых" для израильских школьников", - говорится в обращении Моше Асмана.

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Как "главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году "Марш живых" в Украине", - призвал он, добавив, что такой шаг усилил бы "наказание Польши", ведь израильская молодежь ежегодно тратит десятки миллионов долларов во время этих мероприятий в польских городах.

Раввин предлагает включить в программу "Украинского марша живых" такие исторические места как "Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский концентрационный лагерь во Львове и десятки других мест, где евреи страдали и погибли".

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Это пропорциональное наказание, по мнению раввина, потому что "существует серьезная обеспокоенность антисемитизмом против еврейских общин и институтов в Польше".

Кроме того, Моше Асман назвал закон, запрещающий фразу "польские лагеря смерти", "антисемитским законом, направленным на то, чтобы заставить молчать историю и очевидцев Холокоста".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заверил, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в немецком обществе. В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности - это "вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше". Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. "Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют", - подчеркнул дипломат.