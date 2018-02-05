 В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман

Об этом говорится в открытом письме раввина Моше Асмана к министру образования Израиля Нафтали Бенет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
На мероприятие, известное как международный "Марш живых" и посвященное памяти жертв Холокоста, в Польшу и Израиль съезжается еврейская молодежь из разных стран мира.
Польский Сенат принял изменения в закон об Институте национальной памяти, регламентирующих тему Холокоста и других преступлений нацистской эпохи. Изменения предусматривают уголовное преследование и тюремное заключение до трех лет тем, кто обвиняет Польшу или его сограждан в нацистских преступлениях.
В ответ на закон, "запрещающий говорить правду о том, что случилось во время Холокоста в Польше, я призываю вас отменить "Марш живых" для израильских школьников", - говорится в обращении Моше Асмана.
Как "главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году "Марш живых" в Украине", - призвал он, добавив, что такой шаг усилил бы "наказание Польши", ведь израильская молодежь ежегодно тратит десятки миллионов долларов во время этих мероприятий в польских городах.
Раввин предлагает включить в программу "Украинского марша живых" такие исторические места как "Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский концентрационный лагерь во Львове и десятки других мест, где евреи страдали и погибли".
Это пропорциональное наказание, по мнению раввина, потому что "существует серьезная обеспокоенность антисемитизмом против еврейских общин и институтов в Польше".
Кроме того, Моше Асман назвал закон, запрещающий фразу "польские лагеря смерти", "антисемитским законом, направленным на то, чтобы заставить молчать историю и очевидцев Холокоста".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заверил, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в немецком обществе. В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности - это "вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше". Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. "Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют", - подчеркнул дипломат.
гоноруидиотизму.
Адекватно, адекватно......
| #Порохоботы_пидоры |
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(•ㅅ•) ||
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Україна зараз більш демократична держава, та і завше такою була!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. В цьому брали участь нацисти серед яких були і німці за національністю, а Габріеля приписує злочини всім німцям Світу, що є перекручення історії.
Чи то може наші бандЕрівці якось стали особливими? Осучаснились.
Ну принаймі, наші націоналісти не здаються загрозливими, тим кого б мали тут переслідувати (на думку поляків)!
Навпаки! Євреї Києва вам розкажуть.
Я якщо направду, то поляки бісять, своєю неадекватною позицією.
А тут про єврея Мандика Хасмана з УПА.
Кто правее?
По поводу националистов - почитай их комменты, пропитанные злостью, хамством и российским матом.
При нынешнем положении дел в Украине другого ожидать не приходится.
Только мир и человеческие условия жизни вернут нас к нормальным взаимоотношениям.
Угрупування "Хайат Тахрір аш-Шам" опублікувало фото документів пілота російського штурмовика Су-25, збитого на півночі Сирії. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4. На фотографії видно посвідчення пілота на ім'я майора Філіппова Романа Миколайовича. Також у нього знайдені два непідписаних рапорти на подання майора Філіппова до державної нагороди. Читайте також З'явилося відео останнього бою пілота збитого в Сирії Су-25 Крім цього, у пілота при собі були кнопковий мобільний телефон і гаманець. Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію. Повідомлялося, що загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення. Пізніше з'явилися повідомлення ЗМІ про те, що пілот виявився колишнім українським військовим. Однак журналіст Юрій Бутусов згодом спростував цю інформацію, заявивши, що убитий у Сирії російський льотчик, майор ЗС РФ Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.
Я бы до сих пор ходил со старым Сони-Эриксоном, если б он не утонул.
И кошельку уже 6 лет, он потёртый, милый и уютный.
Друзья дорогие, прошло всего 2 рабочих дня, но уже НЕсанкционный список начинает работать. То, что я уже знаю: три фигуранта списка получили просьбу уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Один получил даже просьбу швейцарской школы забрать сына на обучение в Россию.https://www.facebook.com/mmkasyanov?hc_ref=ARRsuerKtCV8Xsy1t6eOeWLmXGv__9dQ8RfggjeqmqHKUgMkDKvf1_8vjoMd5mox9nw&fref=nf
"международный "Марш живых" международный, приедут гости с разных стран
чем плохо?
1. ты ветеранов оун-упа считаешь героями
2. ты ненавидишь "обрезанных"
Вывод:
Твои герои тоже ненавидели "обрезанных", ибо они для тебя герои
И самое главное, оун-упа, таки, причастны к геноциду евреев...
... и ты оправдываешь их действия.
Что и требовалось доказать.
Горіть у пеклі, москалі!
...
Как "главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году "Марш живых" в Украине", - призвал он, добавив, что такой шаг усилил бы "наказание Польши", ведь израильская молодежь ежегодно тратит десятки миллионов долларов во время этих мероприятий в польских городах.Источник: https://censor.net.ua/n3048525
Дырка вам от бублика, граждане поляки, а не израильские шекели!
Сейчас пишут
Maxim Maximov 2f107a94, abacus sp, Stephan Bil, асланбек зураев, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
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Ведь именно это и было истинной целью закона, чтобы ЗАКОНОДАТЕЛЬНО закрепить, что бандеровец - значит фашист.
Не подумали о последствиях принятия антисемитского закона, так надо было бандеровцев в фашисты записать? Теперь получайте ответку. И это только начало, сейчас вам припомнит прогессивное мировое человечество и отказ брать беженцев мусульманских из Северной Африки на ваше содержание, и закон об абортах, и обвинения во лжи свободной немецкой прессы и все такое прочее...
дивно якось...
Влаштовувати пишні вшанування жертв однієї трагедії в країні, що пережила найстрашніше за своїми маштабами масове винищення, яке чомусь ніяк не визнає світ?
Ось що руйнує нашу толерантність.
Зараз війна, емоції піднесені і можуть траплятись неприємні речі.
Но номер не прошел,потому что никакой блокады не было.В город доставлялись продовольствие,медикаменты,оружие,танки и самолёты в необходимом количестве...