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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:закон (2363) Израиль (817) Польша (4092) Холокост (90)

 В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман

Главный раввин Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин призвал правительство Израиля приостановить визиты молодежи в Польшу из-за недавно принятого закона об Институте национальной памяти.

Об этом говорится в открытом письме раввина Моше Асмана к министру образования Израиля Нафтали Бенет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На мероприятие, известное как международный "Марш живых" и посвященное памяти жертв Холокоста, в Польшу и Израиль съезжается еврейская молодежь из разных стран мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий. ВИДЕО

Польский Сенат принял изменения в закон об Институте национальной памяти, регламентирующих тему Холокоста и других преступлений нацистской эпохи. Изменения предусматривают уголовное преследование и тюремное заключение до трех лет тем, кто обвиняет Польшу или его сограждан в нацистских преступлениях.

В ответ на закон, "запрещающий говорить правду о том, что случилось во время Холокоста в Польше, я призываю вас отменить "Марш живых" для израильских школьников", - говорится в обращении Моше Асмана.

Также читайте: Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин

Как "главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году "Марш живых" в Украине", - призвал он, добавив, что такой шаг усилил бы "наказание Польши", ведь израильская молодежь ежегодно тратит десятки миллионов долларов во время этих мероприятий в польских городах.

Раввин предлагает включить в программу "Украинского марша живых" такие исторические места как "Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский концентрационный лагерь во Львове и десятки других мест, где евреи страдали и погибли".

Читайте также: Израиль отзовет посла из Польши из-за закона об Институте нацпамяти, - "Onet"

Это пропорциональное наказание, по мнению раввина, потому что "существует серьезная обеспокоенность антисемитизмом против еврейских общин и институтов в Польше".

Кроме того, Моше Асман назвал закон, запрещающий фразу "польские лагеря смерти", "антисемитским законом, направленным на то, чтобы заставить молчать историю и очевидцев Холокоста".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. 

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заверил, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в немецком обществе. В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности - это "вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше". Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. "Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют", - подчеркнул дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3048525
 
 
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Бить шекелем по панскому гонору идиотизму.
Адекватно, адекватно......
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россияне фашисты и трусливые антисемиты.
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Пусть приезжают, только ведут себя пусть по-человечески, а не как хасиды, которые загаживают всю Умань.
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Религиозных маргиналов в самом Израиле очень не любят. Марш молодёжи будет состоять из самых обычных парней и девчёнок, типа вот таких.


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ШОБ МЫ БЕЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ФОТКИ ДЕЛАЛИ БЫ... В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман - Цензор.НЕТ 8569
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Не плачьте, мадам; лучше скушайте цукерку.

В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман - Цензор.НЕТ 8225
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Жители Умани, видимо, думают так же, как и ты, но с нетерпением ждут очередного Рош ха-Шана.
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Я кілька разів обговорював з уманчанином особисто без інтернету тему хасидів. Там траплялись випадки коли вони стріляли по перехожим, хамства, сильно засмічувати місто... вже є хасиди, які постійно мешкають в Умані. Та не чекайте від хасидів праці, цього вони не люблять, бо їм виділяє гроші уряд Ізраїлю. Уманці же дійсно це терплять та заробляють на цьому гроші.
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Все верно. И я о том же. И сам лично говорил на эту тему с жителями Умани.
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В конце 2017 года Израиль прекратил все выплаты паразитам-хасидам Израиля. Теперь придется им и работать, и налоги платить, и даже в цахале служить.
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"и даже в цахале служить." Не дай Б-г. Они те еще солдаты. . Пусть лучше хотя бы в вспомогательных частях.
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Пока методички из кремля будут гулять по Польше, Украине, Израилю и т.д. - покоя не будет. Потому что они были написаны ещё при Сталине и оказались очень живучие...
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Сраліним і подібним до нього інтерпретовані і знову застосовані.Міжнаціональна ворожнеча і імперська зверхність - інструменти керування великими кількостями людей,але варварські ,малофективні і дуже застарілі.
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Доречно!
Україна зараз більш демократична держава, та і завше такою була!
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А самой Украине это надо? Пусть для начала кнессет Голодомор украинцев признает
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В наполегливості та відстоюванні своїх прав нам треба ще у них вчитися. Просто утертися і мовчати при таких польських законах неможливо. Факт в тому, що УПА воювало за Україну і на своїй землі. Щодо Габріеля, який робить всіх німців, а не нацистів винними у злочинах треба говорити як о манкурті.
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Он о памяти немцев говорит , что они помнят свои ошибки прошлого и осуждает их .в идеологии принимал участие весь народ ... что тут не так ? Рашка вон Сталину памятники херачит и чуть ли не в святых записывает, а вот звучание как ( польские лагеря смерти ) звучит не верно и через лет 100 уже могут думать что это поляки их создали, а вот о бандеровцах они зря
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"Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там - это немцы"Источник: https://censor.net.ua/n3048525
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. В цьому брали участь нацисти серед яких були і німці за національністю, а Габріеля приписує злочини всім німцям Світу, що є перекручення історії.
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Свастика тоже приняла участие в геноциде народов благодаря Гитлеру и когда она отмоется от фашизма не известно .
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Ali Hasan "В цьому брали участь нацисти серед яких були і німці за національністю, а Габріеля приписує злочини всім німцям Світу, що є перекручення історії.",- Ответственность несет весь немецкий народ и это правильно! Так как большинство (!) немцев Гитлера выбрало на выборах и поддерживало впоследствии. С Россией все тоже самое.
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Мабуть я є не надто обізнана, але якщо подібні заяви є- то це значить що Україні « бандеризація» не загрожує ( на відміну від Польщі)?
Чи то може наші бандЕрівці якось стали особливими? Осучаснились.
Ну принаймі, наші націоналісти не здаються загрозливими, тим кого б мали тут переслідувати (на думку поляків)!
Навпаки! Євреї Києва вам розкажуть.
Я якщо направду, то поляки бісять, своєю неадекватною позицією.
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Так траплялося і євреї-бандерівці! Для поляків і росіян це жах😀
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Чи "жидівськи" вони тоді називались.Не може вся нація бути гарною чи поганою,є росіяни,що набагато більш українську державницьку позицію мають ніж деякі українці за походженням.
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Поляки думают с точностью наоборот.
Кто правее?
По поводу националистов - почитай их комменты, пропитанные злостью, хамством и российским матом. В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман - Цензор.НЕТ 1291
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Тільки я сперечався та відстоював думку, що українці стають менш толерантними. Бачу, що не я один такий.
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Меня это очень огорчает... К сожалению, бытие определяет сознание.
При нынешнем положении дел в Украине другого ожидать не приходится.
Только мир и человеческие условия жизни вернут нас к нормальным взаимоотношениям.
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Категорически против очередного сионистского шабаша в Украине. До тех пор пока не признаете Голодомор и ответственности еврейских организаторов и исполнителей за это преступление, маршируйте по Хайфе!
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Опубліковано документи, знайдені у пілота збитого в Сирії Су-25 00:32, 05 лютого 2018 СВІТ 1598 0 Серед іншого, у пілота при собі були кнопковий мобільний телефон і гаманець.

В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман - Цензор.НЕТ 9599

Угрупування "Хайат Тахрір аш-Шам" опублікувало фото документів пілота російського штурмовика Су-25, збитого на півночі Сирії. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4. На фотографії видно посвідчення пілота на ім'я майора Філіппова Романа Миколайовича. Також у нього знайдені два непідписаних рапорти на подання майора Філіппова до державної нагороди. Читайте також З'явилося відео останнього бою пілота збитого в Сирії Су-25 Крім цього, у пілота при собі були кнопковий мобільний телефон і гаманець. Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКЗ над північно-західною сирійської провінцією Ідліб. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію. Повідомлялося, що загиблий пілот збитого російського штурмовика Су-25 відстрілювався на землі після приземлення. Пізніше з'явилися повідомлення ЗМІ про те, що пілот виявився колишнім українським військовим. Однак журналіст Юрій Бутусов згодом спростував цю інформацію, заявивши, що убитий у Сирії російський льотчик, майор ЗС РФ Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.
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Оцените по кошельку и телефону багатства кацапских зольдатен В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман - Цензор.НЕТ 845
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Рашен зольдатен, унтер официрен (унд дир официрен) - капутен-Москва капитулирен...
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Вот совсем не показатель.
Я бы до сих пор ходил со старым Сони-Эриксоном, если б он не утонул.
И кошельку уже 6 лет, он потёртый, милый и уютный.
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О у мну был эриксон т 10 шикарная модель и лазил я с ним реально долго, пока один упырь не сломал об свою морду флип , жалько по сей день, безотказный телефон был
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Зачем все эти исторические разборки и кому это выгодно? Ясень пень, что у того кого есть перспективы дальнейшего развития страны и завоевание новых высот есть веский аргумент электорату, что вот я какой реальный политик, сделал для страны то-то и то-то и вам со мной хорошо, так что выбирайте меня или мою партию на новый срок. А у того правителя, который предъявить ничего не может, кроме каких-то старых историй (голодомор, засилье совка, нехорошие соседи), начинает давить на патриотические чувства и искать мнимых врагов - старый испытанный метод, вот только никакого разумного повода на переизбрание в этих действиях нет. Зачем вся эта возня? Может пора заняться реальными делами, нельзя же жить прошлым!
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Голодомор - не какая-то "старая история", а точно такой же Холокост, только для украинцев.
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В чем такой же?Холокост-это был чистый геноцид нации.А Голодомор-это дебильные эксперименты той власти.И коснулся он Украины,Казахастан,Поволжье,Урал,Кавказ...Это признают и помнят все.Это трагедия,но никак не геноцид.
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а холокост эксперимент гитлера а не геноцид.....
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Без исторических "разборок" будет как в расеи. "Вечно живой Сралин"

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Михаил Касьянов
Друзья дорогие, прошло всего 2 рабочих дня, но уже НЕсанкционный список начинает работать. То, что я уже знаю: три фигуранта списка получили просьбу уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Один получил даже просьбу швейцарской школы забрать сына на обучение в Россию.https://www.facebook.com/mmkasyanov?hc_ref=ARRsuerKtCV8Xsy1t6eOeWLmXGv__9dQ8RfggjeqmqHKUgMkDKvf1_8vjoMd5mox9nw&fref=nf
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Коли в Україні війна-польському та венгерському народам не слід займали позицію окупанта,бо будуть шматовані,як завжди,бо не "українські націоналісти відібрали у них території,а окупант!Чому німці можуть відповідальність за звірства взяти на себе,а поляки,які самі,як командир оперативної групи «Вісла» та інші військові функціонери говорили чітко, що всіх українців, котрі повертаються з виселення до своїх рідних сіл, треба арештувати й «вислати до концентраційного табору» не можуть?Історія не начила?То окупант навчить,бо третього-не дано!http://www.nasze-slowo.pl/%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83/
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А я таки против. В чем гешефт для Украины? У нас в отношениях с Польшей и так не все ладно, а тут еще влезть в чужие разборки. Завтра Израиль с Польшей помирятся, а Украина останется крайней. А то Израиль Голодомор не признает, Польше ОУН не нравится. Вот пускай между собой и разбираются
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почему влезать, просто мы по соседству, можно у нас провести это мероприятие
"международный "Марш живых" международный, приедут гости с разных стран
чем плохо?
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А плохо то что это чужие разборки. В Венгрии, Беларуси тоже убили немало сынов Авраама, вот пусть там и проволят. И кто там рядом? Израиль? У нас в Польше работает примерно 1 млн. Им этот марш нужен?
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а причём тут разборки? если Израиль попросит Украину, а он ещё не факт что попросит, предоставить им возможность для проведения марша в столице Украине чего ему отказывать
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При чем разборки? А почему возник сам вопрос? А давайте мы в Тель-Авиве марш ветеранов ОУН-УПА провести предложим. И посмотрим что нам на это шестиконечные ответят
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руслик,ты просто обязан повторить подвиг летчика филиппова с самоподрывом.
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Еще один Голиаф мысли нарисовался. Поди в трубу подуди, обрезанный
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Мы тебя услышали.
1. ты ветеранов оун-упа считаешь героями
2. ты ненавидишь "обрезанных"
Вывод:
Твои герои тоже ненавидели "обрезанных", ибо они для тебя герои
И самое главное, оун-упа, таки, причастны к геноциду евреев...
... и ты оправдываешь их действия.
Что и требовалось доказать.
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а зачем нам в Тель-Авиве проводить марш ветеранов ОУН-УПА?
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Типичная чЛенинская вшивая политика,стравливать лбами народы,а потом строить Мировую революцию,после подсчёта трупов,и выступить в качестве миратворца...
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Щось ти став мені дуже рідко на очі зьявлятись.Мабудь ставку врізали ? В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман - Цензор.НЕТ 8244
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Ти знаєш прекрасно що сам являєшся посміховиськом на форумі.З тебе всі глузують і за дурня тримають.Хоча підтримую твоє рішення рідше зьявлятись тут.Менше смердіти буде і легше дихати.
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Ось таким лайном, яке ти щойно записав, цим форум і завалений- тому нормальні дописувачі ним і гидують. Сери далі.
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...освіжись , лолітоботнеВ ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман - Цензор.НЕТ 74
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Абсолютно правильное геополитическое решение!
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"по мнению раввина, потому что "существует серьезная обеспокоенность антисемитизмом против еврейских общин и институтов в Польше

...
Как "главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году "Марш живых" в Украине", - призвал он, добавив, что такой шаг усилил бы "наказание Польши", ведь израильская молодежь ежегодно тратит десятки миллионов долларов во время этих мероприятий в польских городах.Источник: https://censor.net.ua/n3048525

Дырка вам от бублика, граждане поляки, а не израильские шекели!
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Русский фашизм первым увидел Достоевский в романе "Бесы".А Михаил Булгаков продолжил мысль Достоевского и рассказал что будет в итоге в "Собачьем сердце" В ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман - Цензор.НЕТ 9201Если внимательно смотреть и анализировать всю русскую литературу 19 века,там можно найти ответы на все сегодняшние вопросы...,в том числе и почему РАБссии сегодня в 21 веке в дураках...,тьфу блин,обросла Санкциями за "подвиги" в Чечне,Грузии,Украине и Сирии
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Ну чё, граждане поляки, приравняли в законе бандеровцев к немецким фашистам согласно полученной "методичке"? Ведь именно для того припихнули в этот закон, что "уголовное преследование и тюремное заключение до трех лет тем, кто обвиняет Польшу или его сограждан в нацистских преступлениях." Источник: https://censor.net.ua/n3048525
Ведь именно это и было истинной целью закона, чтобы ЗАКОНОДАТЕЛЬНО закрепить, что бандеровец - значит фашист.
Не подумали о последствиях принятия антисемитского закона, так надо было бандеровцев в фашисты записать? Теперь получайте ответку. И это только начало, сейчас вам припомнит прогессивное мировое человечество и отказ брать беженцев мусульманских из Северной Африки на ваше содержание, и закон об абортах, и обвинения во лжи свободной немецкой прессы и все такое прочее...
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зате пілсудський, любий друзь гітлера, в них герой
дивно якось...
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А хто буде гарантувати безпеку?
Влаштовувати пишні вшанування жертв однієї трагедії в країні, що пережила найстрашніше за своїми маштабами масове винищення, яке чомусь ніяк не визнає світ?
Ось що руйнує нашу толерантність.
Зараз війна, емоції піднесені і можуть траплятись неприємні речі.
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Если Украина и Бандера фашисты,то сколько государств они поработили?РАБссию,Чечню Якутию с Мордовией и Калмыкией?не говоря о Бурятии и Якутии Сахе...,в Кремле сидят полные дебилы
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а нафіг нам приймати всяке лайно з усього світу тим більше євреїв ортодоксів хай у своєму ізраїлі марширують хоч голими задницями.
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На Нюрнбергском процессе советские юристы хотели протащить и обвинить Гитлера в блокаде чЛенинграда и гибели от голода 1 миллиона питерцев.
Но номер не прошел,потому что никакой блокады не было.В город доставлялись продовольствие,медикаменты,оружие,танки и самолёты в необходимом количестве...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ответ на закон об Институте нацпамяти Израиль должен перенести "Марш живых" из Польши в Украину, - раввин Асман
 
 
 
 
 
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