 Гидрометцентр предупредил о резком похолодании, которое ожидается 5 февраля

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в сообщении на странице Гидрометеоцентра в Facebook.

"5 февраля в Украине холодная погода. Температура резко снизится: в течение суток до 4-9° мороза, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью до 9-14°, на юге страны ночью 0-5° мороза, днем около 0°. Ночью в восточных областях - умеренный, днем в западных областях - небольшой снег; на остальной территории - без существенных осадков. В Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.





В Киеве 5 февраля ночью ожидается до -10°, днем -5°...-7°, без осадков, на дорогах возможен гололед.

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