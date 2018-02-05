EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  2299  5
Все про:Гидрометцентр (543) погода (2384) морозы (151)

 Гидрометцентр предупредил о резком похолодании, которое ожидается 5 февраля

Температура резко снизится по всей стране. В некоторых регионах синоптики прогнозируют до -14 градусов.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в сообщении на странице Гидрометеоцентра в Facebook.

"5 февраля в Украине холодная погода. Температура резко снизится: в течение суток до 4-9° мороза, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью до 9-14°, на юге страны ночью 0-5° мороза, днем около 0°. Ночью в восточных областях - умеренный, днем в западных областях - небольшой снег; на остальной территории - без существенных осадков. В Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании, которое ожидается 5 февраля 01

В Киеве 5 февраля ночью ожидается до -10°, днем -5°...-7°, без осадков, на дорогах возможен гололед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в трех областях Украины, - ГосЧС

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании, которое ожидается 5 февраля 02

Источник: https://censor.net.ua/n3048524
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блииииииин..... Мы все замерзнем???????? -14!!! Самая низкая температура за всю зиму 2017/2018!!! Что делать?!
 показать весь комментарий
 
 
Похмеляться. Трезветь. И 3,14...вать на працю. Серьезно.
 показать весь комментарий
 
То то я думаю что это меня по дороге в магазин так морозило.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоГидрометцентр предупредил о резком похолодании, которое ожидается 5 февраля
 
 
 
 
 
 вверх