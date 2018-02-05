 К украинцу Клыху, незаконно осужденному в РФ, пустили адвоката, - правозащитница Щур

Об этом сообщила российская правозащитница, участница "Уральской правозащитной группы" Татьяна Щур на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"31 января 2018 года адвокат Роман Качанов посетил в тюрьме Т-1 г. Верхнеуральска Челябинской области политзаключенного Станислава Клыха. Роман Качанов – первый за последние годы человек, который пожал руку Станиславу. До него все посетители, исключая маму, конечно, общались с ним только через стекло. Доступ адвоката к Станиславу оформлялся в течение часа, общение длилось 3 часа", - говорится в сообщении.

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По информации правозащитницы, Станислав Клых чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. Поскольку еда в тюрьме, по его словам, отвратительная, то он старается питаться тем, что покупает в магазине на те деньги, которые положены ему по закону. А поскольку в этом магазине выбор тоже скудный, то он покупает, в основном, печенье и сладости.

"На адвоката Станислав произвел впечатление спокойного и дружелюбного человека, который однако очень скучает по общению, находясь постоянно в одиночной камере. Делить ее с кем-то он, однако, не хочет, опасаясь агрессии со стороны сокамерников. Такой печальный опыт у него имеется по предыдущим местам нахождения под стражей", - отмечает Татьяна Щур.

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Адвоката обеспокоило содержание речи Станислава: "Несмотря на доброжелательность и способность к общению, на развитую живую речь, содержание этой речи, фантастические навязчивые картины из прошлой жизни, нереальность которых подтверждена мамой Станислава, вызывают серьезнейшие опасения в его душевном здоровье".

Роман Качанов сфотографировал зажившие многочисленные глубокие повреждения кожных покровов на различных частях тела. Станислав написал ряд заявлений, в том числе и просьбу о встрече с психологом.





Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и еще одного украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

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Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".