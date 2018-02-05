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Все про:Еврокомиссия (739) Сербия (193) Черногория (118) Евросоюз (11677) Хан (104)

 Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, - еврокомиссар Хан

Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сообщает издание Die Welt.

Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан представит новую стратегию ЕС в отношении балканских стран в Брюсселе. По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в союз, но только если "они выполнят все необходимые условия".

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Хан подчеркнул, что дверь в ЕС открыта для стран западных Балкан, но только "при соответствующих усилиях с их стороны - таковы условия сделки". Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии. К западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС страны бывшей Югославии и Албания.

В интервью DW в ноябре Йоханнес Хан заявил, что дверь в ЕС останется открытой и для Украины, Молдавии и Грузии, однако не сделал никаких прогнозов по срокам. "Эта дверь открыта всегда. Мы уже много сделали. Но сейчас мы должны знать, что дальше: какие шаги возможны и реалистичны? Нужно претворять в жизнь достигнутые ранее соглашения. Многое из этого до сих пор остается на бумаге и должно быть как можно скорее воплощено в жизнь", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3048520
 
 
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Вступление Серби в ЕС сразу подорвет позиции россии на Балканах. Ведь сербы--влюбленный в русский мирЪ народ.
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афигеть,а то что Сербия в ЕС быдет проводить политику кремля тебе в голову не залетало?
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Сербы в ЕС? Пока расея не развалится четники не допустят. Не зря сербские националисты воюют против "укрофашистов" на Донбассе. Все в угоду кремлевской сволочи
Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, - еврокомиссар Хан - Цензор.НЕТ 459
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Може в такому разі Бєларусь прийняти разом з Вірменією..?
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По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в союз, но только если "они выполнят все необходимые условия". Источник: https://censor.net.ua/n3048520
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Черногорія можливо виконає умови, а от Сербія скоріше всього ні.
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Не переживай, будет и НАТО под Белгородом. Будут на фоне срусских руин фоткатся, как в Нарве )))
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я не переживаю, просто почему даже Грузию не упомянули ?
она то ближе к НАТО и ЕС продвинулась, а про неё молчок
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От коли поверне Абхазію, яку ви окупували, то можливо візьмуть у НАТО.
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и Южную Осетию.
а как их вернуть назад, я даже не представляю.
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Як? Розформувати росію, перестати підтримувати сепаратистів...і повернуться.
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как не станет рублей там и все..абреки долго думать не будут..
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Как ваш хуйло медным тазом накроется, так сразу
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И в НАТО Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, - еврокомиссар Хан - Цензор.НЕТ 9803 Это будет удар даже не спине или скрепам, а сразу натовским сапогом по срусским яйцам Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, - еврокомиссар Хан - Цензор.НЕТ 7875
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Яка гарна новина--------Сирийские повстанцы захватили новую партию ПЗРК, предназначенную курдам. Су-25 в Сирии будет меньше
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бедные курды им США помогает, а они так бездарно всё теряют.
Турецкий султан размажет их по Сирии.
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Тереччина це республіка і султан не передбачений. Щодо курдів, то вони тепер при грошах🙋
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гроши на землю поменяли, прямо аналогия прослеживается.
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Є аналогія, так ваші військові торгували зброєю в Ічкерії.
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Не сцы, Европа знает, что делать с арабами. Германия больше всех приняла беженцев. И именно поэтому у нее самый высокий рост ВВП в прошлом году. Страшилки об " понаехавших"---они из Кремля.
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слышь уролог ты за своим мочевыделением следи Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, - еврокомиссар Хан - Цензор.НЕТ 4946
а ВВП у Германии всегда был самым высоким в Европе даже в те времена когда арабцев там было в сто раз меньше . и инфа у меня не из кремлевских страшилок а от наших которые живут в Германии

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ну скажем так, могут но маловероятно, в отличие от НАТО чтоб вступить ЕС необходим акцепт всех членов ЕС, думаю из за принцыпа Балтииские страны притормозит это, конечно если до того времени Украина не будет полноценным членом ЕС. Ну не зря всё началос с Вильнюского самита.
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Ебанутых рашистов Балкан сербов нужно принять позже Черногории и предусмотреть противодействие их возможному блокированию многих нужных решений в ЕС. Это будет такой член, руками которого будет водит паРаша, руки нужно укоротить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСербия и Черногория могут к 2025 году вступить в ЕС, - еврокомиссар Хан
 
 
 
 
 
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