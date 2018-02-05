 Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

При составлении рейтинга учитывалось 60 показателей в пяти категориях – избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.

Украина получила средний балл 5,69 и попала в категорию "гибридных режимов", не дотянув до "несовершенных демократий".

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Первое место в рейтинге занимает Норвегия (9,87 баллов), последнее – 167 место – Северная Корея (1,08 балла).

Выше Украины расположились Словакия (44 место), Польша (53 место), Венгрия (56 место), Румыния (64 место), Молдова (78 место) и Грузия (79 место).

К "авторитарным режимам" отнесены Россия (135 место), Беларусь (138 место) и Казахстан (141 место).

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Democracy Index – ежегодная классификация 167 стран мира по уровню развития демократии в них.