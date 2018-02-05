 Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
При составлении рейтинга учитывалось 60 показателей в пяти категориях – избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.
Украина получила средний балл 5,69 и попала в категорию "гибридных режимов", не дотянув до "несовершенных демократий".
Первое место в рейтинге занимает Норвегия (9,87 баллов), последнее – 167 место – Северная Корея (1,08 балла).
Выше Украины расположились Словакия (44 место), Польша (53 место), Венгрия (56 место), Румыния (64 место), Молдова (78 место) и Грузия (79 место).
К "авторитарным режимам" отнесены Россия (135 место), Беларусь (138 место) и Казахстан (141 место).
Democracy Index – ежегодная классификация 167 стран мира по уровню развития демократии в них.
Рейтинг демократии в Украине оказывается в 2006- 2010 годах был 6,94-6,3 и Украина подходила к границе стран с развитой демократией. А при Шапкокраде и при 144 -м Мальдивским реформам - топчется в "гибридных режимах"! Это перемога?
Глядишь, лет через 5 догоним Чили, Эквадор и Намибию!
Большинство кто никогда не был в Латинских странах - представляет , что всё там бедно , плохо и тд. Это не больше , чем клише.
Также как про Украину большинство может понять только после слов - Чернобыль. Проверено лично с большим количеством иностранцев.
А что касается Украины, то если будет еще больше демократии в Украине, то Украина как государство развалится, прекратит свое существование.
У регіональному розрізі найбільш помітний позитив зафіксований в західних областях та традиційно промислових районах Харківщини, Дніпропетровщини й Миколаївщини.
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/promislove-virobnictvo-v-ukrayini-vidnovlyuye-zrostannya-derzhstat
- это тоже местная традиция, а не НЕтолерантность?
Точно так же как на Западе - там у правителей есть совесть, а у наших только карманы!
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Единственное "зауваження" - представь, что тебя закрыли в погребе на 6 месяцев, ни мыться, ни еды не дают - ломоть хлеба в день и это все. Туалет - угол погреба.
Ты через 6 месяцев перестанешь быть украинцем??? Станешь другим народом???
Ничего мне не отвечай- просто посиди и подумай.