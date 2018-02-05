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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:демократия (440) рейтинг (1097)

 Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий

Украина по итогам 2017 года заняла 83 место среди 167 стран в рейтинге демократий Democracy Index 2017, подготовленном The Economist Intelligence Unit.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

При составлении рейтинга учитывалось 60 показателей в пяти категориях – избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.

Украина получила средний балл 5,69 и попала в категорию "гибридных режимов", не дотянув до "несовершенных демократий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира в рейтинге верховенства права

Первое место в рейтинге занимает Норвегия (9,87 баллов), последнее – 167 место – Северная Корея (1,08 балла).

Выше Украины расположились Словакия (44 место), Польша (53 место), Венгрия (56 место), Румыния (64 место), Молдова (78 место) и Грузия (79 место).

К "авторитарным режимам" отнесены Россия (135 место), Беларусь (138 место) и Казахстан (141 место).

Читайте: Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы

Democracy Index – ежегодная классификация 167 стран мира по уровню развития демократии в них.

Источник: https://censor.net.ua/n3048518
 
 
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Если по тексту, то Молдова (78-е) и Грузия (79-е) расположились не выше, а ниже Украины с ее 77-м местом.
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Не может быть!!! При таком демократическом президенте и 147 рехформах мы должны занимать место хотя бы в первой десятке! Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 2944
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Не умничай. Какой народ--такая и власть. Мне много лет, и я помню все детали, как украинцы из совков превращались в нормальных людей. Помню во всех деталях. Изменение менталитета---дело не одного дня.
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А ты не согласен, что Украина должна быть в первой десятке?
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Було, пам'ятаю як із жахом я та інші читали справжні факти історії СРСР, де раніше написане виявилося брехнею.
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Все не так погано. 83 місце набагато вище, ніж при СРСР.
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ШО , опять впереди всей вселенной!!! Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 3883
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Нужно читать первоисточник! Рейтинг демократий - https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
Рейтинг демократии в Украине оказывается в 2006- 2010 годах был 6,94-6,3 и Украина подходила к границе стран с развитой демократией. А при Шапкокраде и при 144 -м Мальдивским реформам - топчется в "гибридных режимах"! Это перемога?

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Можем гордится, что обогнали Никарагуа и Гаити!
Глядишь, лет через 5 догоним Чили, Эквадор и Намибию! Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 8050
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Чили - одна из самых развитых стран Южной Америки вообще-то! Кстати - у них свободный въезд в США.

Большинство кто никогда не был в Латинских странах - представляет , что всё там бедно , плохо и тд. Это не больше , чем клише.
Также как про Украину большинство может понять только после слов - Чернобыль. Проверено лично с большим количеством иностранцев.
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Так Грузия сейчас под Путлером, там Газпром рулит.
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На фоне последних польских законов и того, что Польша является демократией, можно сказать, что к этому рейтингу серьезно относиться нельзя.
А что касается Украины, то если будет еще больше демократии в Украине, то Украина как государство развалится, прекратит свое существование.
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они ж за прошлый год меряют - в след. перемеряют.
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А если сохранится нынешний уровень коррупции, то Украина будет и дальше процветать....
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Это - зрада? Или - перемога?
Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 7224
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Это по данным Держстату, а у них перемога была даже когда 300% инфляции было.
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"Иностранные инвестиции" в Украине в большинстве случаев есть украинские же деньги пропущенные через офшор.
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зрада! зрада!
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Це якась мінстецевська брехня, не могло промислове виробництво на Одещині зрости аж на 18,8%, якщо в цілому по Україні цей показник становив лише +0.4%. І згідно звіту кабміну Одещина не належить до локомотивів зростання промвиробництва.

У регіональному розрізі найбільш помітний позитив зафіксований в західних областях та традиційно промислових районах Харківщини, Дніпропетровщини й Миколаївщини.
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/promislove-virobnictvo-v-ukrayini-vidnovlyuye-zrostannya-derzhstat
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У мене співробітниця родом з Одеської області. Не забуваємо рідні місця, їздить кілька разів на рік до родичів. В Одесі підйом по туристам і гроші вкладали у виробництво. В її ПМТ побудували палаци...
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Есть ложь, есть большая ложи и есть статистика))
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чтобы быть демократическим надо быть богатым. Легко давать любому слово когда сепаров нет.
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Поки 83 місце відповідає реаліям. Все залежить від толерантності, а в Україні її недостатньо. Не вірите, то перечитайте свої коментарі.
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Али, первое место заняла Норвегия, а между тем там есть Брейвик, который не толерантно расстрелял 50 человек! Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 8378
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Дійсно, що була така подія. Але в цілому там народ толерантний, чого у нас стало набагато менше. Пояснення цьому - війна. А толерантність та, що Брейвіка тримають у в'язниці так, що не порівняти з багатьма українцями на волі. Крім того, у багатьох сумнівних випадках ми готові вбивати не розбираючись маючи лише національну мотивацію. Саме це враховано.
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нет толерантности? Издеваешься? А в твоей любимой Турции она есть? Будучи в глубинке в Турции я, интурист, могу просто так подойти к женщине на улице и начать с ней флиртовать? Я живым после этого останусь?
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Так ти і в Закарпатті за флірт отримаєш. Був там? Є традиції і поведінка, що не варто плутати. А в західних країнах тобі припишуть сексуальні домагання, тепер це мода.
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На Закарпатье, в каких то глухих селах.. возможно, хотя не уверен.. где еще? А я про большую часть Турции говорю. Все можно свести к традициям - НЕ показывать принадлежность к христианству в Турции (я не про туристические места)
- это тоже местная традиция, а не НЕтолерантность?
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Можливо не толерантність, але більше традиція. Але ми порівнюємо Україну з ЄС. Тобто ти не знаєш і закарпатських традицій, пійди та відбий дівчину в Мукачево або Берегово на танцях в клубі, ресторані...
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Не, я про ЕС, не сравнивал - я про Турцию говорил. Закарпатье - очень маленький регион. А я про бОльшую часть Турции говорю. Так где больше толерантности в Украине - или Турции?
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Закарпаття не маленький регіон, до того всі інших місцях за флірт можна отримати по пиці. Все це не має стосунку до демократії.
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Не бывал в Стамбуле - скажи, там возможно, что-бы в центре города группа иностранцев приставала к местным женщинам? В Киеве я такое регулярно вижу.
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В Стамбулі давно не був, але там цілуються де хочеш. Жінку різні, тому все може бути і це не є ознакою демократії. Знаю інше, що там допомагають біженцям. У нас для цього робиться набагато менше і якраз це висвітлює рівень демократії.
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возможно уровень демократии, но уж никак не отсутствие толерантности. В общем ясно - одно и тоже событие (например, враждебное отношение к иноверцам, другим расам, народам) в ЕС-Украине и Турции можно трактовать в 1-ом случае как отсутствие толерантности или во 2-ом "местные традиции".
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Спірне питання як трактувати. Тобто ми зараз не про демократію? Добре, то про толерантність поговоримо. Якщо чорношкірий попросить у людей в Україні погодувати його, то багато на це погодяться? Скільки людей його образить?
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Я считаю что даже больше отозвется, чем если бы о помощи попросил местный бомж-украинец. Гораздо больше. Негр - значит иностранец. А к иностранцам в Украине особое отношение - пытаются задобрить и прислужить.
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Зовсім не так. Бачу, що ви не бували по київським ресторанах...Просто виженуть і все. Досі в Туреччині, якщо звертається біженець до ресторану і просить, то його годують. Ось вам і різниця. А у нас вже давно будуть казати різні погані слова замість допомоги. Оце і є рівень толерантності.
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К чему тут толерантность? Владельцы ресторанов (кстати, не украинцы в большинстве) - просто не хотят, что бы бедные люди отпугивали клиентов. Им вообще все равно - прогнать бомжа-негра или бомжа-украинца. Я думал речь идет о просьбе о помощи просто на улице у прохожих.
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А там не бояться. До речі в Туреччині і в маленьких місцях допоможуть. Питання в тому, що хамство подібне форумному там не пройде, тому треба звертатися чемно. Тобто те, що було раніше в Україні пройшло і зараз толерантності стає менше. Цей факт я бачив протягом багатьох років.
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.. я считаю, что в Украине толерантность настолько высока - что скорее наоборот - притесняются в первую очередь украинцы, а не иностранцы-или представители других национальностей. Киев подмяли под себя авторитеты из Грузии, банды азербайжанцев, армян.. В правительстве сплошные НЕукраинцы - так это что - толерантности Украине не хватает?
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Ви все переплутали, бо ваш приклад має місце для недієвості влади, а не побутової толерантності.
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Ума Турман рассказала об изнасиловании, домогательствах Харви Вайнштейна и предательстве Квентина Тарантино - все и сразу Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 6960
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Ты ещё Билла Клинтона и Монику Левински вспомни! Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 8467
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Да через постель молодухи лезут в шоубиз, а потом на старости вспоминают, чего-то там, а они ж овечки невинные..
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Плохо, достаточно высокое место. Ну какая в Украине демократия? За всеми СМИ - олигархи, выйдешь против застройки своего двора - титухи побьют.. У нас даже к администрации президента подойти нельзя - в чем выражается свобода в стране - в возможности парканутся на клумбе или пить пивко и курить посреди Крещатика?
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Народ, який обрав януковича поки не демократичний. Тому і зараз така влада, бо все залежить від народу.
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Возможно , но есть пример - Северная и Южная Корея. Народ 1, а живут почему-то по разному.
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Не одразу все змінилося в Кореях☺ А тепер там зовсім різний народ.
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Народ в Кореях один, просто северных обворовывают и держат в концлагере, а в южной нет Кима. Был бы Ким у руля в Южной - то же самое творилось и в Сеуле!
Точно так же как на Западе - там у правителей есть совесть, а у наших только карманы! Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 1651
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Етнічно один, але вже давно має протилежну свідомість. Тобто тепер народ різний.
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Хасан, ты б книжки какие почитал что ли. Я понимаю, что твой огромный жизненный опыт где-то в селе на Волыне и богатое воображение с огромным умищем - ни попить, ни спрятать не удастся! Поэтому спорить с тобой про "свідомість" не буду.
--
Единственное "зауваження" - представь, что тебя закрыли в погребе на 6 месяцев, ни мыться, ни еды не дают - ломоть хлеба в день и это все. Туалет - угол погреба.
Ты через 6 месяцев перестанешь быть украинцем??? Станешь другим народом???
Ничего мне не отвечай- просто посиди и подумай. Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 778
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Постарайтеся зрозуміти, що я народився і виріс в Києві, де народилися і мої родичі. Досвід дійсно є, де такий що ви навіть не уявляєте. Не все я можу викладати в інтернеті. Щодо корейццу, то запитайте у них. Я же це робив і стверджуючи що північні мають іншу свідомість в порівнянні з південними. Можете подумати і не відповідати, бо я вже відпочину і на роботу
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якого чорта ти тут про село верещиш? нагадити тобі троєщинську інтелигенцію із сьомками, про даунбасят чи про дніпровське бидло??? щось забагато вас "галубих кравєй" розвелось останнім часом! Украина заняла 83 место в мировом рейтинге демократий - Цензор.НЕТ 2183
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Рассматривать Украину в списке демократических стран вообще не корректно. У нас даже не "гибридный режим" - у нас просто режим. Демократия это тогда когда она представительская. То есть, представлены все сословия, национальности и регионы страны, а не "партийные списки" из "кошельков" каждый из которых заплатил за место в списке и как бы представляет людей, которых никогда в своей жизни не видел и проживает за сотни, а то и тысячи километров от избирателей. Отсюда, избиратели просто быдло которое голусует за хрен знает кого, а потом удивляется что "их депутаты" ложат на их интересы. Чьи интересы представляют в Парламенте 43% еврееских депутатов? А 34% этнических русских? И это в стране где 78% населения этнические украинцы? Хоча, які ж це українці? - "бидло безпринципне" яке потрібно "агітувати халявами по пиці"...
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Ну был такой себе Ющенко, не еврей вроде, а что толку? Где те украинцы, за которых следует голосовать?
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Ющенко із Сумщини і є козаком за походженням. До речі і досі Ющенко друг Саакашвілі, як і раніше. Але дійсно виявився тим, хто нічого не зробив.
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Ющенко по матери Адельгейм. Потомок того литературного критика который еще в 20-е задолбал Сталина письмами с требованием сжечь все книги Шевченко за "антисемитизм". Получил 10 лет лагерей и "101" километр. Вот на этом 101 километре и начинается жизнь полукровки Ющенко. И кем он себя окружи когда пришел к власти? Кто его поддерживал? Кто его кумовья? И как он рыдал в ермолке у Стены Плача!...
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в Украине слишком много демократии,потому что в ней Быдло кремля чувствует себя слишком вольготно
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А это результат коррупции, а не демократии.
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Не считайте меня порохоботом, но странно было бы, если бы страна, отражающая внешнюю агрессию, лидировала в рейтингах демократических свобод.
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А то что она в лидерах по коррупции это видимо по вашему нормально для воюющей страны....
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