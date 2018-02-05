 Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра

"Поздравляю своего коллегу и друга Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост Президента Республики Кипр. Желаю дальнейшего процветания и мира кипрскому народу, а также быстрого и мирного воссоединения Кипрского государства", - цитирует поздравление на facebook-странице Петра Порошенко Цензор.НЕТ.

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Отметим, что по данным DW, в ходе второго тура Никос Анастасиадис набрал почти 56 процентов голосов избирателей. Его соперник, кандидат от левых сил Ставрос Малас, которого поддерживала влиятельная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), получивший поддержку 44 процентов избирателей, уже поздравил Анастасиадиса. Победитель второго тура выиграл и первый тур - на нем он набрал 35,5 процента голосов.