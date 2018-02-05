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Все про:Кипр (171) поздравление (621) Порошенко (14231) Президент (4017)

 Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра

Президент Украины поздравил коллегу Никоса Анастасиадиса и пожелал процветания кипрскому народу, а также мирного воссоединения Кипрского государства.

"Поздравляю своего коллегу и друга Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост Президента Республики Кипр. Желаю дальнейшего процветания и мира кипрскому народу, а также быстрого и мирного воссоединения Кипрского государства", - цитирует поздравление на facebook-странице Петра Порошенко Цензор.НЕТ.

Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Ниинисте посетить Украину

Отметим, что по данным DW, в ходе второго тура Никос Анастасиадис набрал почти 56 процентов голосов избирателей. Его соперник, кандидат от левых сил Ставрос Малас, которого поддерживала влиятельная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), получивший поддержку 44 процентов избирателей, уже поздравил Анастасиадиса. Победитель второго тура выиграл и первый тур - на нем он набрал 35,5 процента голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3048517
 
 
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это то прекрасное место,где украинская власть хранит украинские зарплаты и пенсии украинцев на своих счетах
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Странно, что не поехал поздравлять лично, это на Петра не похоже.
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А що тут дивного? Грошей на подарунок немає - на курортний відпочинок потратив. Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра - Цензор.НЕТ 4012
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А Вы не путайте, личное с государственным, война войной, инфляция 300%, но Петя за 2 года напутишествовал (ну естественно это официальные визиты) больше чем все папередники вместе взятые. И правильно, когда ещё с почестями мир посмотришь, особенно на халяву.
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Ні-ні, він не такий! Він у державну кишеню не лізе!
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Ще б не поздоровив: Кіпр з Панамою - найрідніші для Інкогніто країни! Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра - Цензор.НЕТ 6131
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Евросоюз исключил из "черного списка" так называемых налоговых гаваней или оффшоров восемь стран: Панаму, Барбадос, Гренаду, Республику Корея, Макао, Монголию, Тунис и ОАЭ. "Черный список" ЕС был составлен после публикации так называемого "Панамского досье".
Об этом сообщает во вторник, 23 января, агентство Reuters.
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На всяк случай, мало ли, погонят ссаной метлой, начнут бабки Петины искать-конфисковывать, надо подлизаться, чтоб не выдал.
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Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра - Цензор.НЕТ 6599

парашенку Анастасиадис вряд ли сможет поздравить с тем же.. как "коллегу" Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра - Цензор.НЕТ 6599
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а кого на трон вместо Порошенко ? других претендентов не видно.
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не знаю, коц, шо тобі там не видно, але в нас ні трона, ні корони, ні царя....
В тебе - хуйло!
Сади на "трон" і цілуй в ботоксну дупу.
Геть пішло!
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да Порошенко победит в будующих выборах, кто если не он ?
отец кормилец!Ё
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А кого на расеи в президенты выберут, не подскажешь?
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я не провидец, но думаю выберут Путина.
наберет ~65%
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"Поздравляю своего коллегу и друга.." )
"кореш, прими поздравлялочку "
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Йошкин кот, вот только не надо про безальтернативности! Ваши штучки "вадинтур" больше не прокатят. Я за Садового.
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Тебе, морда офшорна, більше має хвилювати президент Ісраелю. Бо ти туди втікатимеш, розмазуючи соплі по чумаданах.
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Ну ну! Поздравляй.поздравляй! Только и остается что поздравлять..самому то переизбрание не светит... Порошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра - Цензор.НЕТ 2626
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Мало того что он Офшоренко-Панамский,так он ещё и на Кипре интерес имеет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПорошенко поздравил Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра
 
 
 
 
 
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