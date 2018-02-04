 Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий. ВИДЕО

Об этом напомнил Матеуш Моравецкий в своем видеообращении, обнародованном на youtube-канале канцелярии премьер-министра Польши, пишет Цензор.НЕТ.
Ролик записан на английском языке и посвящен истории Польши в период Второй мировой войны. Слова премьера проиллюстрированы материалами из архивов.
"Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп", - говорит, помимо прочего, Моравецкий. Он отмечает, что Польша была оккупирована Германией и СССР и почти каждая польская семья во время войны потеряла близких.
По мнению польского премьера, отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений. Цель закона об Институте национальной памяти - борьба с ложью в любой форме.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заверил, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в немецком обществе. В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности - это "вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше". Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. "Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют", - подчеркнул дипломат.
была просто названа на процессе. с потолка.
документально не подтверждена списком жертв.
у вас есть подтверждение?
нету
тогда зачем троллим?
представьте список - и все вопросы будут сняты.
плиз. прояви информированность и компетентность
не знаете. что такое СПИСОК?
выучите - тогда и приходите
Считаете. если несколько раз повт торить чепуху - будет убедительнее?
завтра школу не проспи
Центральная база данных имен жертв Шоа была опубликована в интернете в 2004 году. В ней содержались данные примерно о трех миллионах евреев.
Чтобы расширить доступ к материалам Яд Вашем, в 2014 году База данных имен была дополнена именами евреев, подвергавшихся преследованиям во время Шоа. Среди ранее не опубликованных сведений - информация об евреях, судьба которых до сих пор не установлена. Сюда относятся, например, списки примерно полутора миллионов евреев, бежавших или эвакуированных в центральные части Советского Союза. Их бегство стало следствием операции «Барбаросса», начавшейся 22 июня 1941 года. По всей вероятности, многие из этих людей не выжили. Продолжаются поиски достоверной информации об их участи.
а тявкаешь. якобы 6 млн
Где они?
поименный список 6 млн где?
спешиалли фор ю
https://murzilka.org/
тогда чего вы тут втроем дружно воду лили и тролили тупо?
Это похоже на "Нас там нет. Докажи!"
даже в школе учат предоставлять ФАКТЫ
Если жертв действительно было 6 млн. как вы тут распинаетесь - список всех поименно предоставьте.
И все вопросы будут сняты.
Вы же тут битый час воду льете
А списка нету. и это ФАКТ.
Если жертв действительно было 6 млн. как вы тут распинаетесь - список всех поименно предоставьте."
В моей ссылки вы найдете: Name Reading Ceremonies. Кликните на нее мышкой.
До сих пор не в курсе. что такое ПОИМЕННЫЙ СПИСОК 6 МЛН?
Повторяю. данные типа сэм-восэм никто всерьез не вопринимает.
Шура. я демагогов не боюсь. И на их дешевые понты школьного уровня не ведусь.
Муризилку освоить не забудьте
Сами понимаете прекрасно.
Адекватным людям хотелось бы увидеть.
дешевый и убогий интеллектуально прием
Ну а теперь представим. Украинцы говорят - в результате Голодомора погибло не менее 5 миллионов Украинцев. А Вам какая то сволочь в ответ. А у Вас список имен есть?
типа фентези.
а вы себе представляйте. сколько угодно
факт остается фактом - НЕТ ИХ
даже Яд вашем не берет на душу греха
хотя грешно над убогими. понимаю
Ни одного толкового ответа по делу вы так и не дали.
Раденькі..... шо троленькі
А агрумент вроде "у одного мужика родных убили поляки" - это для песочницы во дворе, а не для серьёзных обсуждений.
А серьёзные обсуждения не основаны на мифологиях и на утверждениях типа "мы так сказали". Жертв Голодомора (который вы не признаёте геноцидом) тоже никто не считал, но количество погибших колеблется между 3 млн более или менее идентифицированных жертв, и 10 млн полученных из динамики демографии региона. У вас есть какая-нибудь подобная метолология для обоснования 6 млн жертв Холокоста? Если есть, то приведите.
Многие из погромов, совершенных в Польше, по?прежнему покрывает завеса молчания. На каждом шагу встречаются люди, которыеотрицают эти преступления или, по крайней мере, приуменьшают их масштабы. Почему это происходит? Для этого есть много причин. Существует психологический барьер, не позволяющий признать, что некоторые поляки одобряли или даже осуществляли антиеврейскую политику нацистов. Стыд. Нежелание наказать преступников.
Лишь незначительный процент поляков, обвиняемых в преступлениях против евреев, был признан виновным, а приговоры в большинстве случаев были символическими. И обвинительных приговоров было намного меньше, чем оправдательных. Суды не спешили признавать, что не только немцы были в Польше палачами евреев.
Для ув'язнення політичних противників уряд Польської народної республіки використовував колишні нацистські "табори смерті". У 1944-1947 рр. в Польщі було утворено 1 255 концтаборів і 227 в'язниць, в яких утримували майже 200 тис. осіб [1]. Одним із таких таборів був концтабір у місті Явожно, який до 19 січня 1945 р. існував як філія нацистського концентраційного табору Аушвіц. У лютому цього ж року цей «табір праці» перейшов у підпорядкування відділення в'язниць і таборів воєводського відділу громадської безпеки в Кракові, яким спочатку керував поручик Якуб Хаммершмідт, а згодом - Якуб Халіцкі.
Национальность Результат переписи Погибло в 1941-45 годах
(тыс. чел.) населения 1939 года военнослужащих
1. русские 99591.5 5756.0
2. украинцы 28111.0 1377.4
3. белорусы 5275.4 252.9
4. евреи 3028.5 142.5
http://repin.info/sekretnye-materialy/evrei-gitlera-150-000-soldat-vermahta
ЗЫ
Вальтер Холандер, полковник, мать еврейка. Награжден Железным крестом обоих степеней, редким Золотым Немецким крестом. А также Рыцарским крестом за уничтожение его бригадой более 20 советских танков на Курской дуге.
В-общем, цифра кажется нереальной, и я так понимаю что документального подтверждения этого количества, или хотя бы разумной оценки нету. Иначе тут бы не было споров.
Никто не оспаривает Холокост, вопрос чисто количественный.