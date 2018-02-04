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 Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий. ВИДЕО

Польша была первой жертвой Третьего Рейха, почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Об этом напомнил Матеуш Моравецкий в своем видеообращении, обнародованном на youtube-канале канцелярии премьер-министра Польши, пишет Цензор.НЕТ.

Ролик записан на английском языке и посвящен истории Польши в период Второй мировой войны. Слова премьера проиллюстрированы материалами из архивов.

"Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп", - говорит, помимо прочего, Моравецкий. Он отмечает, что Польша была оккупирована Германией и СССР и почти каждая польская семья во время войны потеряла близких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша готова обсуждать с партнерами закон об Институте нацпамяти, - глава комитета Совета министров Польши Сасин

По мнению польского премьера, отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений. Цель закона об Институте национальной памяти - борьба с ложью в любой форме.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. 

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон. 

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заверил, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в немецком обществе. В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности - это "вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше". Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. "Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют", - подчеркнул дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3048516
 
 
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Читайте внимательнее. Там расписано сколько погибло по Лагерям смерти. Число погибших в отдельном Лагере подсчитать было не сложно и считали не евреи. Подсчеты ОФИЦИАЛЬНО на Нюрнбергском процессе тоже предоставили не евреи.
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Исчо раз повторяю для унимательных пейсателей - цифра в 6 млн - произвольна.
была просто названа на процессе. с потолка.
документально не подтверждена списком жертв.
у вас есть подтверждение?
нету
тогда зачем троллим?
представьте список - и все вопросы будут сняты.
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Съезди в Яд-Вашем, там тебе 4.5 поименно прочитают. Есть показания Хеттля, есть показания статистика Гиммлера, учтенных смертей 5.5 миллиона
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пейсатель. может ты ссылочку предоставишь на ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ВСЕХ 6 МЛН ЯКОБЫ ПОГИБШИХ?
плиз. прояви информированность и компетентность
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исчо раз повторяю - вы русским или украинским совсем не владеете?
не знаете. что такое СПИСОК?
выучите - тогда и приходите
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Читайте внимательнее. Там расписано сколько погибло по Лагерям смерти. Число погибших в отдельном Лагере подсчитать было не сложно и считали не евреи. Подсчеты ОФИЦИАЛЬНО на Нюрнбергском процессе тоже предоставили не евреи.
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у вас хобби такое - копировать бред?
Считаете. если несколько раз повт торить чепуху - будет убедительнее?
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израиль не признал голодомор геноцидом,а я не признаю никакого холокоста,его не было
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в украине голодомор не признавали геноцидом лет 20
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Украина это не холокост,можешь писать значит с маленькой буквы?
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тебе укрок букваря нужен
завтра школу не проспи
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столочь. ты хоть читай. что само написяло Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 4979
Центральная база данных имен жертв Шоа была опубликована в интернете в 2004 году. В ней содержались данные примерно о трех миллионах евреев.

Чтобы расширить доступ к материалам Яд Вашем, в 2014 году База данных имен была дополнена именами евреев, подвергавшихся преследованиям во время Шоа. Среди ранее не опубликованных сведений - информация об евреях, судьба которых до сих пор не установлена. Сюда относятся, например, списки примерно полутора миллионов евреев, бежавших или эвакуированных в центральные части Советского Союза. Их бегство стало следствием операции «Барбаросса», начавшейся 22 июня 1941 года. По всей вероятности, многие из этих людей не выжили. Продолжаются поиски достоверной информации об их участи.
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и че ты все время ржешь как лошадь..когда ты сдохнешь твоего имени не найдут..
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ты даже одного имени на указал.
а тявкаешь. якобы 6 млн
Где они?
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и шо дальше???
поименный список 6 млн где?
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Шурик. все 6 млн???
тогда чего вы тут втроем дружно воду лили и тролили тупо?
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"поименный список 6 млн где?"
Это похоже на "Нас там нет. Докажи!"
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это похоже сэм-восэм.
даже в школе учат предоставлять ФАКТЫ
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Разница в том что Мурзилка специально для меня лично от Вас. Те ссылки что дал я не от меня и не для Вас. От Вашей позиции тут УЖЕ ничего не зависит.
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Я там уже выше писала. да вижу. не доходит.
Если жертв действительно было 6 млн. как вы тут распинаетесь - список всех поименно предоставьте.
И все вопросы будут сняты.
Вы же тут битый час воду льете
А списка нету. и это ФАКТ. Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 7078
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"Я там уже выше писала. да вижу. не доходит.
Если жертв действительно было 6 млн. как вы тут распинаетесь - список всех поименно предоставьте."
В моей ссылки вы найдете: Name Reading Ceremonies. Кликните на нее мышкой.
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А Вы уже и подсчитать успели! За пять минут! Молодец! В одной из ссылок я дал ко-во убитых по лагерям смерти. Как можно восстановить имена всех, если архивы сжигались и убивали целыми семьями. Повторяю, подсчет велся не евреями, считали ко-во убитых в лагере и цифру определяли не евреи на Нюрнбергском процессе. Марина, а можно Вас спросить, Вы Б-га не боитесь?
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а вы так букварь и не осилили??? Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 5091
До сих пор не в курсе. что такое ПОИМЕННЫЙ СПИСОК 6 МЛН?
Повторяю. данные типа сэм-восэм никто всерьез не вопринимает.
Шура. я демагогов не боюсь. И на их дешевые понты школьного уровня не ведусь.
Муризилку освоить не забудьте Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 5930
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Разница в том. что вы тут тролите и воду льете от бессилия.
Сами понимаете прекрасно.
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Понимаю, но разговаривая с Вами я обращаюсь к адекватным людям.
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Шурик, так где 6 млн фамилий?
Адекватным людям хотелось бы увидеть.
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В одной из ссылок я дал ко-во убитых по лагерям смерти. Как можно восстановить имена всех, если архивы сжигались и убивали целыми семьями. Кроме того я дал ссылку на имена. Повторяю, подсчет велся не евреями, считали ко-во убитых в лагере и цифру определяли не евреи на Нюрнбергском процессе. Марина, а можно Вас спросить, Вы Б-га не боитесь?
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Шура. вы повторяетесь в своей по-детски наивной демагогии
дешевый и убогий интеллектуально прием
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"Шурик, так где 6 млн фамилий?"
Ну а теперь представим. Украинцы говорят - в результате Голодомора погибло не менее 5 миллионов Украинцев. А Вам какая то сволочь в ответ. А у Вас список имен есть?
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Шура. ваши дешвые потуги никак не отменяют того факта, что 6 млн - это фантастика. ненаучная.
типа фентези.
а вы себе представляйте. сколько угодно
факт остается фактом - НЕТ ИХ
даже Яд вашем не берет на душу греха
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над тобой дурачком-анальфабетом смеюсь
хотя грешно над убогими. понимаю
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А что вам остается еще делать?
Ни одного толкового ответа по делу вы так и не дали.
Раденькі..... шо троленькі Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 9272
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Министр просвещения Израиля Нафтали Беннет отдал распоряжение выделить в школьных программах специальные два часа на "изучение роли народов Европы, включая поляков, в убийстве евреев во время Холокоста". Заявляя об этом, он добавил, что многие европейцы, включая и поляков, "радовались уничтожению евреев, помогали, выдавали, изгоняли и даже сами убивали". Вспомнив еще и о послевоенных еврейских погромах в Польше, министр просвещения Израиля добавил, что поляки убили мать деда его супруги и малолетнего брата этого же деда. Поводом же для экстренного изменения школьной программы в Израиле стал принятый в Польше закон. Его беда - в том, что в тексте свалено в одну кучу все, включая уголовную ответственность тем, кто будет обвинять поляков в преступлениях против евреев в годы Второй мировой, а рыльце-то в пушку, почему Израиль и возмутился.
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зеркальное отражение политики в раше Отрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 8064
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я бы ввел визовый режим для граждан Израиля в ЕС,раз там такие все такие плохие ,то и нечего туда ездить
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А сколько людей убили в Совке? И сколько из убитых были евреи? Почему вы тут не вспоминаете о тех смертях, а только гоните на поляков и украинцев, которые прежде всего сами жертвы, попавшие между двух жерновов нацизма и коммунизма? Тоже мне, нашли виноватых!
А агрумент вроде "у одного мужика родных убили поляки" - это для песочницы во дворе, а не для серьёзных обсуждений.

А серьёзные обсуждения не основаны на мифологиях и на утверждениях типа "мы так сказали". Жертв Голодомора (который вы не признаёте геноцидом) тоже никто не считал, но количество погибших колеблется между 3 млн более или менее идентифицированных жертв, и 10 млн полученных из динамики демографии региона. У вас есть какая-нибудь подобная метолология для обоснования 6 млн жертв Холокоста? Если есть, то приведите.
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О жестокости поляков лучше всего свидетельствует тот факт, что местный юденрат обратился к немцам, дислоцированным в соседнем Осовце, за помощью и защитой от охваченных безумием местных жителей. Командир форта Осовец прибыл на место и приговорил к смерти 17 из 70 обвиняемых поляков. Но не за убийства евреев, а за грабеж их имущества, которое формально считалось собственностью Третьего рейха. Согласно сегодняшним оценкам, количество жертв в Гонёндзе составляет 217 человек.

Многие из погромов, совершенных в Польше, по?прежнему покрывает завеса молчания. На каждом шагу встречаются люди, которыеотрицают эти преступления или, по крайней мере, приуменьшают их масштабы. Почему это происходит? Для этого есть много причин. Существует психологический барьер, не позволяющий признать, что некоторые поляки одобряли или даже осуществляли антиеврейскую политику нацистов. Стыд. Нежелание наказать преступников.
Лишь незначительный процент поляков, обвиняемых в преступлениях против евреев, был признан виновным, а приговоры в большинстве случаев были символическими. И обвинительных приговоров было намного меньше, чем оправдательных. Суды не спешили признавать, что не только немцы были в Польше палачами евреев.
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Поляки до євреїв ставились не ліпше за німців. Просто так склалось, що не встигли дійти у розвитку свого суспільства до стадії, аналогічній нацизму. Чого там про Другу світову говорити, в Кельце у 1946 році знову німці винні були? Чи у антиєврейській кампанії 1968 року? Хай поляки згадають свій Сандомир євреї до тепер не наважуються там повертатись це не були німці і зараз там живуть не німці
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Понятно. Отрицать или не признавать можно только Голодомор. Потому что случился он не с евреями...
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Українці в польському концтаборі Явожно, 1945-1949 рр.

Для ув'язнення політичних противників уряд Польської народної республіки використовував колишні нацистські "табори смерті". У 1944-1947 рр. в Польщі було утворено 1 255 концтаборів і 227 в'язниць, в яких утримували майже 200 тис. осіб [1]. Одним із таких таборів був концтабір у місті Явожно, який до 19 січня 1945 р. існував як філія нацистського концентраційного табору Аушвіц. У лютому цього ж року цей «табір праці» перейшов у підпорядкування відділення в'язниць і таборів воєводського відділу громадської безпеки в Кракові, яким спочатку керував поручик Якуб Хаммершмідт, а згодом - Якуб Халіцкі.


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Не Польша была первой жертвой панэ Моравецкий! Чехия была первой жертвой Рейха. И Польша себе тоже Чехословакии Кусочек откусила
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А чого хочуть домогтись поляки? Німці і так вважають себе не головними, а єдиними винуватцями у Другій Світовій. А те, що поляки - антисеміти більші, ніж інші слов'яни, теж відомо. І не тільки анти - семіти, замість семіти можна поставити будь-яку сусідню націю, українців, наприклад. В поляків великий гонор та імперський дух.
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Цифра 6 миллионов полная туфта. Во всей европейской части континента проживало включая евреев СССР 5,4 млн. евреев. На фронтах со стороны СССР погибло всего 200 000 евреев, а более 2 млн. эвакуированных из кричали из Средней Азии "Впегед орглы, а ми за вами и грудью постоим за вашими спинами". Как можно было уничтожить больше евреев чем их физически существовало и при этом оставить миллионы воспоминаний "виживших" в холокосте? Сионистам так хотелось выклянчить себе кусок земли под Израиль на правах "жертвы", что они не гнушались никакой ложью и фальсификацией. Хуцпа.
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За все время Великой Отечественной как оказалось евреев погибло меньше

Национальность Результат переписи Погибло в 1941-45 годах
(тыс. чел.) населения 1939 года военнослужащих

1. русские 99591.5 5756.0

2. украинцы 28111.0 1377.4
3. белорусы 5275.4 252.9
4. евреи 3028.5 142.5
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По свидетельству Брайана Рига, в немецко-фашистских войсках воевало 150 000 евреев.




http://repin.info/sekretnye-materialy/evrei-gitlera-150-000-soldat-vermahta
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Погибшие за Рейх евреи - тоже в список 6 млн жертв Рейха входят?

ЗЫ

Вальтер Холандер, полковник, мать еврейка. Награжден Железным крестом обоих степеней, редким Золотым Немецким крестом. А также Рыцарским крестом за уничтожение его бригадой более 20 советских танков на Курской дуге.

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Я не понимаю какая разница. 6 млн или 1 или полтора миллиона убитых мирных жителей евреев. В чем спор. Если 1.5 миллиона, то это уже не Холакост!!??Мои бабушка и другие родственники были в оккупации в Днепропетровске и были очевидцами расстрелов евреев в районе Транспортного Института в оврагах Ботсада и еврейского кладбища. Жертв было очень много и не менее 20 тысяч, что отвечает официальным данным. Какая разница цифра несколько больше или меньше. Это было ужасно И я помню потрясение очевидцев, которое они испытывали от воспоминаний и рассказов даже много лет спустя. Немцы бросались на людей и хватали их с криками "Юде!Юде!" при малейшем подозрении, что это возможно еврей. Расстреливали матерей с маленькими детьми на руках. Днепропетровск был полным аналогом Бабьего Яра. Только почему-то менее известным, о нем замалчивают. Хотя в книге "Нюрнбергский процесс" запись об этом имеется. Определенная помощь немцам со стороны местной полиции была, русские и украинцы, о чем можно судить только по фамилиям на -"ко" или на "-ов", Этничные поляки и калмыки из военизированных отрядов, а также фольксдойч, т е местные немцы.
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Почему расстреливали. Да потому что нацистская пропаганда убедила немцев, что евреи враги немецкого народа. Из за них Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, потом евреи захватили банки и экономику в 20-30-е годы, создали кризис, безработицу и немцы голодали. А еще позже в 30-40 годы инициировали экономическую блокаду Германии и 2-ю мировую войну. Расовая теория была тупой пропагандой, для немецкого плебса, которому как-то нужно было объяснить политику наци - войну, концлагеря и расстрелы. Не потому, что евреи низшая раса. Это для идиотов.
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Maxim, даже если одного убили, то это уже преступление. Тут разговор не об этом, если вы невнимательно читали. Речь об обоснованности конкретной цифры - 6 млн. Сама по себе цифра кажется фантастической, учитывая факт что даже сейчас на Земле не намного больше евреев, и последние 70 лет население практически всех народов учеличивалось. Если 70 лет назад убили 6 млн, то сколько же тогда на Земле всего было евреев? Особенно учитывая тот факт что далеко не все места где они жили были оккупированы немцами.
В-общем, цифра кажется нереальной, и я так понимаю что документального подтверждения этого количества, или хотя бы разумной оценки нету. Иначе тут бы не было споров.
Никто не оспаривает Холокост, вопрос чисто количественный.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтрицание Холокоста - в той же степени фальсификация истории, как и умаление ответственности настоящих виновников преступлений, - Моравецкий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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