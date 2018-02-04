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Все про:США (13221) ядерное оружие (520) гонка вооружений (24) Габриэль (82)

 Ядерная стратегия США и потеря доверия к России ведет к новой спирали гонки вооружений, - МИД Германии

Новая ядерная стратегия США и потеря доверии к России ведет к раскручиванию новой спирали гонки вооружений.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, распространенном пресс-службой МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже закручена. Как в годы "холодной войны", особенно уязвимы мы, в Европе. Вот почему именно Европа должна выдвигать новые инициативы по контролю над вооружениями и разоружению", - подчеркнул Габриэль.

Он отметил, что в последние годы международная обстановка в сфере безопасности резко изменилась. "Развитие событий в Восточной Европе в связи с аннексией Крыма привело к серьезной потере доверия к России. Данные о том, что Россия вооружается не только традиционным, но и ядерными вооружением, очевидны", - заявил немецкий министр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США

Габриэль также напомнил, что в Азии также все острее ставится под вопрос ядерное вооружение и глобальный порядок.

По его словам, взаимное ускорение разработки нового ядерного оружия посылает неправильные сигналы и сохраняет опасность раскручивания новой спирали гонки вооружения.

Глава немецкого МИДа подчеркнул необходимость строгого соблюдения существующих договоров по контролю над вооружениями. "Вместо новых систем вооружений нам нужны новые инициативы в области разоружения", - убежден министр. 

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Он заверил, что правительство Германии прилагает все усилия для достижения прогресса в глобальном разоружении. "Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен быть мир без ядерного оружия", - подытожил глава немецкой дипломатии.

Напоминаем, США 2 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину Nuclear Posture Review, где изложены планы Пентагона при администрации Дональда Трампа в отношении ядерного оружия. Она, в частности, предусматривает обновление ключевой "ядерной триады" - межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и самолеты-носители бомб с ядерными боеголовками.

Пентагон также предлагает развивать новые, маломощные ядерные бомбы, которые можно будет запускать с субмарин или судов, а следовательно, Вашингтону не обязательно будет полагаться на размещение арсенала в Европе.

Читайте: Россия активно разрабатывает типы вооружений в нарушении международных договоров, - ядерная доктрина США

Источник: https://censor.net.ua/n3048515
 
 
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Результат предыдущеё гонки вооружений был вполне неплох. Надеюсь этот будет ещё лучше.
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Военный бюджет Украины

2017 - 129,3 млрд. гривен[51] (5,2% ВВП)

2018 - запланировано не менее 5 % ВВП - в пределах от 163 млрд. гривен[56] или до 165 млрд. гривен[57]
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То чтоб и на ПЗРК сирийцам хватало ватакацьманавтов сбивать.
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даже страны НАТО не вкладывают в ВПК столько.
у них ~3% от ВВП норма.
это я к гонке вооружений и последствиям
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кацапчег, у стран НАТО не идет война с москальной ордой!
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вася,тут про Омереку толкуют,похмелись - и на весна.сру,к братанам..
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Военный бюджет США на 2018 год около 700 ярдов долларов, а расеи всего то 70 ярдов долларов. С таким бюджетом расея может разве что отсосать и то если дадут! А при условии последующих санкций и уменьшении Стабфонда, можно с уверенностью говорить, что с расей будет тоже самое, что и с СССР! Ядерна стратегія США і втрата довіри до Росії веде до нової спіралі гонки озброєнь, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 2528
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разница в задачах, не нужно содержать 5 флотов по всему миру и кучу баз.
РФ вроде не собирается быть мировым жандармом, им с Китаем и ООН хватает для этого.
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Хуйло как раз пытается из регионального лидера стать мировым! Но с таким бюджетом, меньше чем бюджет одного штата, можно только за щеку брать! В своё время СССР пытался иметь 5 флотов и военные базы по всему миру, но не хватило ни денег, ни ума. А куда уж расеи! Ядерна стратегія США і втрата довіри до Росії веде до нової спіралі гонки озброєнь, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 8875
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Якісь слизькі заголовки. Чому починається з США? Коли причина всіх причин в козолупіі! Цензор перекручує контекст заяви.
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Габриэль потому и дрыщет жидким калом.
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А ти на що сподівався, любитель пива і ковбасок? Не знищила парашку вчасно - тепер кукурікайте про зростання загрози. Американцям на вас, фашистів недобитих начхати - вони свою лінію будуть тримати. Так що, шваби мочіть свого любимого пуцькіна - і буде вам мир.
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без паники, в плане потом и звёздные базы и лазера, короче - всё по проверенному сценарию.
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О, а вот и немцы-миротворцы подтянулись))
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Поэтому надо срочно снять с России санкции и скорее построить Северный поток 2, потому что страна с ВВП в 10% от ВВП ЕС очень важна. важнее Испании с Таким же ВВП, Франции с ВВП раза в 2 большим, Италии с ВВП в 1,2 раза большим чем в России. Ну почему режим, который лезет в выборы, пакостит, нарушает международные нормы, спонсирует терроризм или открыто им занимается, почему этот режим важнее для Габриеля чем соседи по Евросоюзу? Откуда это стремление понять загадочную русскую душу?
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Загадочная хрюсская душа это потому, что везде все загадит Ядерна стратегія США і втрата довіри до Росії веде до нової спіралі гонки озброєнь, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 6255
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ответ прост: Габриель не удержался от 30 серебряников от хуйла
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А кому он жалуется, ФРГ своей вины совсем не чувствует?... Вовика-то до сих пор в пупу целуют.... Ядерна стратегія США і втрата довіри до Росії веде до нової спіралі гонки озброєнь, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 4990
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Сынишка недобитого нациста не устаёт вякать за кремлёвское бабло.
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_Потеря доверия?! Ну просто полный коматоз и отрыв от реальности... Болваны, на наших глазах увертюра к ТМВ завершается!
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в будущем нужно ставить вопрос о возобновлении Украиной статуса ядерной державы...это вопрос выживания нашей нации
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Там в принципе не с кем гоняться, зато некоторые немцы активно лижут жопу путину
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О как! оказывается это все Штаты виноваты! А не россия, которая оккупировала территорию соседнего государства, страны гаранты которого по Будапештскому меморандуму типа гарантировали ей защиту от отказа ЯО, а как до дела дошло - тупо слились, потому что русских боятся. Ну и в ответ стали свое ЯО наращивать. Как всегда в Европе проблема с причинно-следственными связями.
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Новый Даладье нашелся а как насчет Германии в потакании х-лу Слабо Ядерна стратегія США і втрата довіри до Росії веде до нової спіралі гонки озброєнь, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 4657
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С рашистского военного форума( rusarmy . com ), Донецкий мудак отвечает кацапам на вопрос:
"где пропадал" :

"да депрессовал немного. В донецке магазинов все меньше, в половине, а то и в 2/3 квартир свет не горит, перспектив никаких, еще и мобильную связь месяц назад взорвали. Полный ахтунг. Невольно перестаешь воспринимать украинскую дразнилку "дыра", как что-то обидное Ядерна стратегія США і втрата довіри до Росії веде до нової спіралі гонки озброєнь, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 3919 Ладно, это оффтоп" .
:D

Привет из Грузии. Давите этих пидарасов, пусть тонут в своем рузке мире.
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ОТЛИЧНО!!! Даешь "новую спираль гонки вооржений"!!! СССР сдох,

РФии подготовиться.
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https://www.obozrevatel.com/crime/sanktsii-protiv-rossii-oshibka-nemetskie-ultrapravyie-reshili-nasolit-ukraine.htm - без коментариев........ Германия теневой союзник расейки. Реально их позиция как
и договаривались при сносе Берлинской стены - постсовок ваш... хоть на ушах и трава не расти
а наше дело бизнес..... еропа не поумнела и уроков из 2-й мировой не вынесла.
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Результат "прохолодного" відношення до Будапештського Меморандуму в тому числі і Німеччини (навіть якщо не є гарантом) але МЗС Німеччини цього і досі не зрозумів : Ядерна стратегія США і втрата довіри до Росії веде до нової спіралі гонки озброєнь , - МЗС Німеччини
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в такой ситуации немцы не меньше способствовали, по тайне торговать с объектом санкций высокотехнологичными товарами, плюс энергоресурсы от РФ. Тем более все придерживайтесь санкций, а мы деньгами будем обогащаться. Хотя с украинской стороны та же ситуация, вроде заблокировали, но просто в обход. Кому война а кому то мать бабла
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Тоже мне оракул,-Зигмар Гибридович Ванга... Ясно было с самого начала руSSкой авантюры в Украине,что сказочного Иванушку тихонечко потащат за рукав в болото и подведут к гонке вооружений! Ну а там как в той басне про жабу которая надувалась,надувалась,чтобы казаться страшной,-да и лопнула...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯдерная стратегия США и потеря доверия к России ведет к новой спирали гонки вооружений, - МИД Германии
 
 
 
 
 
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