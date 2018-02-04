 Ядерная стратегия США и потеря доверия к России ведет к новой спирали гонки вооружений, - МИД Германии

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, распространенном пресс-службой МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже закручена. Как в годы "холодной войны", особенно уязвимы мы, в Европе. Вот почему именно Европа должна выдвигать новые инициативы по контролю над вооружениями и разоружению", - подчеркнул Габриэль.

Он отметил, что в последние годы международная обстановка в сфере безопасности резко изменилась. "Развитие событий в Восточной Европе в связи с аннексией Крыма привело к серьезной потере доверия к России. Данные о том, что Россия вооружается не только традиционным, но и ядерными вооружением, очевидны", - заявил немецкий министр.

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Габриэль также напомнил, что в Азии также все острее ставится под вопрос ядерное вооружение и глобальный порядок.

По его словам, взаимное ускорение разработки нового ядерного оружия посылает неправильные сигналы и сохраняет опасность раскручивания новой спирали гонки вооружения.

Глава немецкого МИДа подчеркнул необходимость строгого соблюдения существующих договоров по контролю над вооружениями. "Вместо новых систем вооружений нам нужны новые инициативы в области разоружения", - убежден министр.

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Он заверил, что правительство Германии прилагает все усилия для достижения прогресса в глобальном разоружении. "Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен быть мир без ядерного оружия", - подытожил глава немецкой дипломатии.

Напоминаем, США 2 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину Nuclear Posture Review, где изложены планы Пентагона при администрации Дональда Трампа в отношении ядерного оружия. Она, в частности, предусматривает обновление ключевой "ядерной триады" - межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и самолеты-носители бомб с ядерными боеголовками.

Пентагон также предлагает развивать новые, маломощные ядерные бомбы, которые можно будет запускать с субмарин или судов, а следовательно, Вашингтону не обязательно будет полагаться на размещение арсенала в Европе.

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