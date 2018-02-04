 Ядерная стратегия США и потеря доверия к России ведет к новой спирали гонки вооружений, - МИД Германии

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, распространенном пресс-службой МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже закручена. Как в годы "холодной войны", особенно уязвимы мы, в Европе. Вот почему именно Европа должна выдвигать новые инициативы по контролю над вооружениями и разоружению", - подчеркнул Габриэль.
Он отметил, что в последние годы международная обстановка в сфере безопасности резко изменилась. "Развитие событий в Восточной Европе в связи с аннексией Крыма привело к серьезной потере доверия к России. Данные о том, что Россия вооружается не только традиционным, но и ядерными вооружением, очевидны", - заявил немецкий министр.
Габриэль также напомнил, что в Азии также все острее ставится под вопрос ядерное вооружение и глобальный порядок.
По его словам, взаимное ускорение разработки нового ядерного оружия посылает неправильные сигналы и сохраняет опасность раскручивания новой спирали гонки вооружения.
Глава немецкого МИДа подчеркнул необходимость строгого соблюдения существующих договоров по контролю над вооружениями. "Вместо новых систем вооружений нам нужны новые инициативы в области разоружения", - убежден министр.
Он заверил, что правительство Германии прилагает все усилия для достижения прогресса в глобальном разоружении. "Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен быть мир без ядерного оружия", - подытожил глава немецкой дипломатии.
Напоминаем, США 2 февраля опубликовали обновленную ядерную доктрину Nuclear Posture Review, где изложены планы Пентагона при администрации Дональда Трампа в отношении ядерного оружия. Она, в частности, предусматривает обновление ключевой "ядерной триады" - межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и самолеты-носители бомб с ядерными боеголовками.
Пентагон также предлагает развивать новые, маломощные ядерные бомбы, которые можно будет запускать с субмарин или судов, а следовательно, Вашингтону не обязательно будет полагаться на размещение арсенала в Европе.
2017 - 129,3 млрд. гривен[51] (5,2% ВВП)
2018 - запланировано не менее 5 % ВВП - в пределах от 163 млрд. гривен[56] или до 165 млрд. гривен[57]
у них ~3% от ВВП норма.
это я к гонке вооружений и последствиям
РФ вроде не собирается быть мировым жандармом, им с Китаем и ООН хватает для этого.
"где пропадал" :
"да депрессовал немного. В донецке магазинов все меньше, в половине, а то и в 2/3 квартир свет не горит, перспектив никаких, еще и мобильную связь месяц назад взорвали. Полный ахтунг. Невольно перестаешь воспринимать украинскую дразнилку "дыра", как что-то обидное Ладно, это оффтоп" .
:D
Привет из Грузии. Давите этих пидарасов, пусть тонут в своем рузке мире.
РФии подготовиться.
и договаривались при сносе Берлинской стены - постсовок ваш... хоть на ушах и трава не расти
а наше дело бизнес..... еропа не поумнела и уроков из 2-й мировой не вынесла.