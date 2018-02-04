EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1135  7
Все про:Госпогранслужба (2620) загранпаспорт (140) нарушения (636) пункт пропуска (354)

 Более 440 поддельных, недействительных и чужих документов выявили за месяц сотрудники пунктов пропуска, - Госпогранслужба

Двух нарушителей обнаружили пограничники вчера во время мероприятий пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, в Одесской области, в пункте пропуска "Кучурган", пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили гражданку Молдовы. Женщина пыталась попасть в Украину как пассажирка одного из автомобилей, однако предоставила чужой заграничный паспорт. Как сообщила женщина, документ она взяла у своей подруги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины может въехать на территорию оккупированного Крыма только по украинскому паспорту, - Слободян

Еще одна женщина, гражданка Украины, возвращалась в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская" также на машине. Пограничники Львовского отряда обнаружили у нее чужой заграничный паспорт. На обеих нарушительниц составлены протоколы о нарушении законодательства, бумаги направлены в суд, а чужие загранпаспорта изъяты.

"Только в течение месяца этого года сотрудники Госпогранслужбы обнаружили во время осуществления мер проверки и оформления лиц в пунктах пропуска на государственной границе более 440 поддельных, недействительных и чужих документов", - отмечают в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничник, замешанный в контрабанде сигарет, задержан на Закарпатье, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3048514
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это в кацапских психушках теперь такие справки выдают ?
 показать весь комментарий
 
Как сообщила женщина, документ она взяла у своей подруги. Понад 440 підроблених, недійсних і чужих документів виявили за місяць співробітники пунктів пропуску, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1969

============================================
с таким успехом могла бы показать проездной на троллейбус Понад 440 підроблених, недійсних і чужих документів виявили за місяць співробітники пунктів пропуску, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1969
 показать весь комментарий
 
У неё авто с литовским номером и муж на заработках в Польше поэтому она запуталась Понад 440 підроблених, недійсних і чужих документів виявили за місяць співробітники пунктів пропуску, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6093
 показать весь комментарий
 
а на мальдивы по левому паспорту что,можно? или порохлу всё можно- он особенный?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 440 поддельных, недействительных и чужих документов выявили за месяц сотрудники пунктов пропуска, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
 вверх