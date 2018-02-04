 Более 440 поддельных, недействительных и чужих документов выявили за месяц сотрудники пунктов пропуска, - Госпогранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, в Одесской области, в пункте пропуска "Кучурган", пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили гражданку Молдовы. Женщина пыталась попасть в Украину как пассажирка одного из автомобилей, однако предоставила чужой заграничный паспорт. Как сообщила женщина, документ она взяла у своей подруги.

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Еще одна женщина, гражданка Украины, возвращалась в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская" также на машине. Пограничники Львовского отряда обнаружили у нее чужой заграничный паспорт. На обеих нарушительниц составлены протоколы о нарушении законодательства, бумаги направлены в суд, а чужие загранпаспорта изъяты.

"Только в течение месяца этого года сотрудники Госпогранслужбы обнаружили во время осуществления мер проверки и оформления лиц в пунктах пропуска на государственной границе более 440 поддельных, недействительных и чужих документов", - отмечают в ведомстве.

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