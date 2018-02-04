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 Россия: Су-25 в Сирии был сбит ракетой, переданной Украиной

Переносной зенитно-ракетный комплекс, из которого был сбит российский Су-25 в Сирии, мог попасть к повстанцам после пожара на украинских складах боеприпасов в Калиновке.

Такое мнение в воскресенье, 4 февраля, высказал член Совета Федерации России, ветеран СВР Игорь Морозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru

"Осенью на военном складе в Калиновке в Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", — заявил Морозов.

При этом он не исключил, что украсть ПЗРК могли и с военного склада НАТО, расположенного в одной из стран Восточной Европы.

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Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что боевики могли получить ПЗРК при посредничестве США. "Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется", — подчеркнул он.

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В свою очередь представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что США не передавали ПЗРК своим союзникам в Сирии. "США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем", — сказал Пэхон.

Напоминаем, 3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25, пилот которого катапультировался и был убит в бою.

Источник: https://censor.net.ua/n3048513
 
 
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Цей ПЗРК - стара совкова зброя, продається в кожному воєнторзі Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 8912
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Да, сирийские шахтеры забрели в военторг, в котором раньше покупали танки якутские шахтеры на Донбассе. В чем собственно проблема???
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Вероятность, что рф-шный СУ-25 был сбит "украинской" ракетой есть, процента этак 2. А вот то что десяток украинских самолетов, заодно и Боинг, были сбиты российскими ракетами, а также тысячи людей в Украине были убиты из российского оружия - это факт. И почему-то товарища Игоря Морозова он не смущает.
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"Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется", - подчеркнул он.
Ёж (США) очень испугался голой жо5ы рацею. Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 5711
Источник: https://censor.net.ua/n3048513
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ну прям какая то фантастика Что они там курят что колят и что нюхают Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 8494
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Не ужели, Украина провела успешные полевые испытания, новых ракет. Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 319
Ну не всё время по столбикам стрелять, нужно и системы проверять в деле, вот и проверили. Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 8575 Вопрос а были ли там Сирийцы? Так ещё пару-тройку завалят и параша быстренько откажется от полётов там, и сьеб-ётся во свояси. Когда их мочат, это не вписывается в политику Нас там нет, это не мы..
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і навіть більше!! Він був збитий прямо над Україною, а потім ТАЄМНО переправлений в Сирію, щоб тільки в госдупи з'явилась можливість зробити героя з "українського" ліотчіка)))
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А я уже ночами не сплю всё думы гадаю как же это мы в шахтах сирийским опоченцам пзрк не оставили, фух, ну теперь отлягло,как камень с плеч ,аж попустило,ато кушать не могу,ну теперь построим тысячилетний Украинский Рейх на расийских костях
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Прочитав про той склад, що горів...Вже висувають кацапи версії і вони схожі на фантастичний роман. А те, що у кацапів продавали зброю прямо на війні у Ічкерії відомо, мабуть так і у Сирії було.
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а че американцы в отморозку ушли: мы не поставляем ПЗРК сирийцам...А что такого? Пусть бы и поставляли! В чем проблема??? И наша ракета там могла легально оказаться. Кому хотим, тому даем. У русских надо было спросить? Что за бред?
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діло в тому що після того як срср втік з афганістану,то через деякий час сша прийшлось викупати у партизан-моджахедів ними же поставлені стінгери..по від сто тисяч долярів одиниця...
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УРРАА! Там ще візитка Яроша десь повинна бути
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А чью кровь пролили петя и юра? Народа дамбаса?
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Бомжуватого вигляду старенький совок. У когось є його координати?- Хочу вислати йому трохи грошей.
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Теперь я понял почему на видеозаписи сирийские трактористы кричали не "Аллах акбар", а "АллахУ акбар".

Спалились правосеки дательным падежом (кому? чему?) и визитки Яроша не нужно ! Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 3445
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-sirii-sbit-voennyij-samolet-rossii-opublikovano-video-krusheniya.htm
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Чем сбили от ОТКУДА взяли рейс МН-17? Чем сбили и ОТКУДА взяли Ил-76 с украинскими десантниками возле Луганска? Откуда взялись сотни российских танков, гаубиц, "Градов", "Смерчей", "Торнадо", "Буратино" и прочей российской боевой техники в Лугандоне, которые якобы шахтёры в шахтах нашли? Так что один несчастный ПЗРК - даже если его доставили с Украины - это песчинка по сравнению с "вагоном песка" - который паРаша притаранила в Лугандон всмете со своими "ихтамнетами".
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Поздравляем сирийцев с приобретением ПЗРК.Наконец то придет возмездие на убийц бомбивших детей и стариков.Поражает фото дохлого фашиста с поднятыми руками в верх и полными от дерьма штанами.
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Однако сирийские трактористы завалили не существующий аналогам СУ-25.
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А я думал, что братья, а на деле мышеблядья
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Понимать как «Уступидор, ты на главной»?
(участок плато Ай-Петри у верхней станции канатной дороги).

Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 1300
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трудно догадаться, что знаки были в разных плоскостях и для разных дорог и что на одном столбе, то для экономии, а метель была и знаки пошли по ветру.. Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 8796 как флюгеры.. Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 9348
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Та уже писалось не раз: вша рогатого укусит- укроДРГ, не меньше. Пусть падлы, ссутся. А тем более после пожара хер знает, сколько всего такого добра еще в воздухе летает...
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Фантазер самоучка... Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 8854 за "приземленных морковкой в землю" мокшанских утырков награды давать нужно.
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Там даже видео смонтировано, в оригинале Слава Украине, героям слава крычат Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 6285
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на видеозаписи сирийские трактористы кричали не "Аллах акбар", а"АллахУ акбар".

Спалились правосеки дательным падежом (кому? чему?)
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Сірійцям треба спалити бази ,як нещодавно вони це зробили,палити та ще раз палити кацапів !!
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Свинорюсы украинских ракет в сирии нет и никогда не было. А сирийскую ракету в сирии можно купить в любом военторге и говорят в сирийских шахтах их навалом, бери не хочу😁😁😁
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ТрупЪ льотчіка билЪ несвежий. Скарєє всєво - ета правакация біндеравцев. І ваабще рюзькє войск в Сіріі нєт. А Су-25 нікаґда нє разрабативался в КБ Сухого. І ваабшьчє - кто такой етат Сухой?
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"Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна",- Таку думку в неділю, 4 лютого, висловив член Ради Федерації Росії, ветеран СЗР Ігор Морозов після вживання любимого напою росіян "бояри"
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Если это так, то я ГОРД за Украинские ВВС!
Так же передаю привет и Зоряну и Шкиряку!
Так же благодарен кровавому пастору.
Хорошая работа, парни!
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Россия: Су-25 в Сирии был сбит ракетой, переданной Украиной
КОНЕЧНО,И ДАЖЕ ЭТО НАСТОЯЩИЕ БАНДЕРОВЦЫ СТРЕЛЯЛИ)))
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Путин: ополченцы всегда найдут оружие, если мирного пути не будет.
Как аукнется - так и откликнется.


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Козлорылые, какая вам разница из чьего орудия вас херачат?! Вас все одинаково ненавидят!
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Ихтамнетов кацапов надо уничтожать везде. Пусть боятся теперь летать в Сирии, наказание неизбежно.
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А что кацапские твари,страшно стало,Украинских ракет боитесь?))Правильно,суки,ссцытесь))Вам еще сраться прийдется скоро))
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кацапам обидно.
из кацапцкого оружия уничтожен кацапцкий самолет с кацапцким фашистом на борту.
кацапам больно прям у сэрцэ.
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какие склады, какач контрабанда? у нас эти ПЗРК даже не в военторге продаются а в лавках с салютами и петардами. Прилетайте, кацапчики.
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зы: по флажкам на цензоре прикольно наблюдать распространение русофобии по миру. Где только нес нет...
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Военторг из Украины? Этого не может быть,потому что этого не может быть никогда! (Письмо к ученному оккупанту. А.П.Эсквайр)
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я теж сумнівають, бо ж відомо, що кацапам скрізь українці ввижаються
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Це було б дуже приємно Росія: Су-25 в Сирії був збитий ракетою, яку передала Україна - Цензор.НЕТ 1799
Кацапи думали, що прилетять всіх мирних людей повбивають, а НІ.
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