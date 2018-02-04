 Россия: Су-25 в Сирии был сбит ракетой, переданной Украиной

Такое мнение в воскресенье, 4 февраля, высказал член Совета Федерации России, ветеран СВР Игорь Морозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru

"Осенью на военном складе в Калиновке в Украине был пожар таких катастрофических последствий, что и официальные украинские лица не исключали того, что он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", — заявил Морозов.

При этом он не исключил, что украсть ПЗРК могли и с военного склада НАТО, расположенного в одной из стран Восточной Европы.

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Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что боевики могли получить ПЗРК при посредничестве США. "Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется", — подчеркнул он.

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В свою очередь представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил, что США не передавали ПЗРК своим союзникам в Сирии. "США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем", — сказал Пэхон.

Напоминаем, 3 февраля в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25, пилот которого катапультировался и был убит в бою.