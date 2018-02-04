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 Политика Украины, Происшествия
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 Бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука, - Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что в помещение общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" бутылку с зажигательной смесью бросили люди, которые имеют прямое отношение к Кремлю.

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующее заявление вице-премьер обнародовал на своей странице в Twitter.

"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны, прежде всего, России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно!", — написал Кириленко.

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Бутылку с коктейлем Молотова сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука, - Кириленко 01

Местному ресурсу 0312.ua инцидент прокомментировал мэр Ужгорода Богдан Андреев. "Призываю правоохранителей приложить все усилия для поиска и установления лиц, причастных к этому событию. От себя лично добавлю. Некоторым очень хочется расшатать ситуацию в нашем многонациональном и мультикультурном Ужгороде. Со всей ответственностью заявляю — им это не удастся. Ужгород всегда был и останется примером толерантности, взвешенности и единства!", — подчеркнул городской голова.

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Напомним, сегодня ночью в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. "Какими бы ни были эмоции, но "коктейли Молотова" этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия", - написал ранее глава МИД Павел Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3048511
 
 
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А хде работа мусоров и сбу.Или только митинги по запискам из Киева умеют.?
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Много преступлений раскрывается до того, как они были совершены?..
Много ли ресурсов необходимо, чтобы предотвратить преступления?

Боже, сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом...
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Да и так бывает.Но со времен чучминских все по старому у мусоров.
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В любом случае , это очень удобно - " РУКА КРЕМЛЯ " , " раскачиваемая лодка " , "АЕНТЫ МОСКВЫ" и т.д. , только ведь очень ТУПО ЭТО , да и уже порядком надоело .
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то сходи на передову. ... "надоело" ему...
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Так докажите это!!!
А не просто бла-бла-бла...
Вон, фэйсбучник говорит, что они умеют работать!!!
Вот пусть и найдут быстро...
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В дупу Угорщину. І кремлівську руку туди ж. І Кириленка.
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Вопрос - а что ж так вольготно себя чувствуют здесь агенты кремля? Не потому ли что борьба с ними только на словах? А сколько вы их за день через КПП на Донбассе пропускаете? А сколько через программу СБУ "Тебя ждут дома"? А сколько сепаров отпустил суд?
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А смысл переться с Донбасса в Ужгород, чтобы бросить коктейль? не проще ли бросить на маеток Кролику или Гроси или этому же Кириленко...или по "своим" нельзя?
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Та давно уже подмечено, рука кремля в Украине - довольно порядочные люди. А вот щири та свидоми порохоботы - те самые гниды, о которых Петлюра предупреждал.
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то вболівальник вілкулів та бойок.. Ото ж і "порядочниє люді" йому вони.
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"Коктейлем
Молотова"- название пошло от финского способа борьбы с совковыми
танками зимой 39-40 гг.
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А мэр- наивный. Не допустит он раскачку... Угу. Дай ему Бог удачи. Раскачка, в последнее время идет такая(!!!) что я это даже в Гане пребывая- ощущаю. Конкретное нагнетание негатива и обострение отношений социума- налицо. Чем это закончится- мне в голову не приходит. Но! Всё- один к одному... Пичалька.
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Порохня и луцик ещё не доказали, что блокадники на крови - агенты. Да и задрало уже от чинуш слышать чуть что - агенты кремля.
Хотя МП вот где явные агенты и не прячутся и что? На них глазки скромно закрыли.
Патриотам самим приходится все в руки брать.
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Можно подумать, что у вас нет этой заинтересованности. Да вы на пару с кремлём разводите то Европу, то народ Украины и пеняете понарошку друг на друга отмывая здесь миллиарды российских олигархов из вашингтонского "кремлёвского списка" и грабя страну. Нет веры вам, подлецы.
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"Коктейль Молотова" всегда оружие в руках кремля или только в этом случае?
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Этот Кириленко засветился с кражей земли и постройкой дворцов на украденные деньги . Если бы не такие гниды как оно так россия и не нападала бы на Украину .
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половина "Батьківщини" засвітилась з крадіжками землі. І що? Вони всі в лайні по вуха стоять в Раді.
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Треба було ловити ту "руку кремля", а не в фесбуці свої "теорії" писати.
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"Рукой кремля" теперь можно назвать каждого, кто осмелится хотя бы критиковать нынешнюю "власть".
Так было всегда, когда нужно было направить недовольство народа на внешнего врага.
Это очень удобно. Папередников уже не обвинишь, теперь в тренде внешний враг.
Это он виноват во всех наших неудачах.
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Та хоч би і рука з Третього рейху - головне, що мадяр треба ставити на місце і направляти на історічєскую родіну (яка відомо де - в серці Московщини).
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Киреленко_Пинкертон, и мисс Марпл. Все расследовал пацан, с расстановочкой. За слова отвечает)) Интересно. в очко даст. если не докажут? Или докажут, что это очередные поцреоты.
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багато таких як Киреленко,починаючи з часів Незалежності України і по сьогодні здороваються з "кремлівськими руками" в Україні і багато "щирих українців" з "кремлівських рук" отримують срібняки ,за котрі продають Україну рашисту
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Нужно чтобы на России такие коктейли Молотова летели в сторону китайских и корейских посольств,чтобы вата почувствовала всю прелесть ,того что она вытворяет в Украине.
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звісно. всі ті кацапські та прокацаплені виродки, які обливали червоною фарбою польські могили.. кремлівські потвори все роблять щоб посварити Україну з сусідами..
От тільки нашим силовикам це треба розуміти та не спати.
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Кириленко: "Бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука"

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В этом никто и не сомневается. Это самый простой и годами отработанный ход для спецслужб. Кто бы сомневался, если они для укрепления власти взрывают и палят своих россиян, то такого типа провокация - это их азбука.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука, - Кириленко
 
 
 
 
 
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