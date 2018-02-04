 Бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука, - Кириленко

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующее заявление вице-премьер обнародовал на своей странице в Twitter.

"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны, прежде всего, России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно!", — написал Кириленко.

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Местному ресурсу 0312.ua инцидент прокомментировал мэр Ужгорода Богдан Андреев. "Призываю правоохранителей приложить все усилия для поиска и установления лиц, причастных к этому событию. От себя лично добавлю. Некоторым очень хочется расшатать ситуацию в нашем многонациональном и мультикультурном Ужгороде. Со всей ответственностью заявляю — им это не удастся. Ужгород всегда был и останется примером толерантности, взвешенности и единства!", — подчеркнул городской голова.

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Напомним, сегодня ночью в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. "Какими бы ни были эмоции, но "коктейли Молотова" этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия", - написал ранее глава МИД Павел Климкин.