 Бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука, - Кириленко

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующее заявление вице-премьер обнародовал на своей странице в Twitter.
"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны, прежде всего, России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно!", — написал Кириленко.
Местному ресурсу 0312.ua инцидент прокомментировал мэр Ужгорода Богдан Андреев. "Призываю правоохранителей приложить все усилия для поиска и установления лиц, причастных к этому событию. От себя лично добавлю. Некоторым очень хочется расшатать ситуацию в нашем многонациональном и мультикультурном Ужгороде. Со всей ответственностью заявляю — им это не удастся. Ужгород всегда был и останется примером толерантности, взвешенности и единства!", — подчеркнул городской голова.
Напомним, сегодня ночью в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. "Какими бы ни были эмоции, но "коктейли Молотова" этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия", - написал ранее глава МИД Павел Климкин.
Много ли ресурсов необходимо, чтобы предотвратить преступления?
Боже, сделай меня сейчас таким умным, как моя Сара потом...
А не просто бла-бла-бла...
Вон, фэйсбучник говорит, что они умеют работать!!!
Вот пусть и найдут быстро...
Молотова"- название пошло от финского способа борьбы с совковыми
танками зимой 39-40 гг.
Хотя МП вот где явные агенты и не прячутся и что? На них глазки скромно закрыли.
Патриотам самим приходится все в руки брать.
Так было всегда, когда нужно было направить недовольство народа на внешнего врага.
Это очень удобно. Папередников уже не обвинишь, теперь в тренде внешний враг.
Это он виноват во всех наших неудачах.
От тільки нашим силовикам це треба розуміти та не спати.
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В этом никто и не сомневается. Это самый простой и годами отработанный ход для спецслужб. Кто бы сомневался, если они для укрепления власти взрывают и палят своих россиян, то такого типа провокация - это их азбука.