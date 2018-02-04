 Данилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум

Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
"Отменены начисления налога на доходы физлиц в размере около 95 тысяч грн., тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч грн. ГФС оставила без изменений", - пишет адвокат.
По его мнению, жалоба Данилюка по существу не рассматривалась."ГФС не предоставила комментариев на аргументы Данилюка, приведенные им в жалобе к ГФС", - подчеркивает Наум.
"Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку он так и не получил "мотивированного" решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)", - добавил Наум.
"Однако эти и другие аргументы мы будем предоставлять уже в суде. В ближайшее время мы будем подавать соответствующий административный иск", - резюмировал адвокат.
прициденти вже є..
https://muraselon.com/en/2018/02/last-battle-russian-pilot-su-25-sm-video/
Без клментарів, бо одні матюки....
Скільки часу пройшло, а відійти від цього "інтерв"ю" не можу....