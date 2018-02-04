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 Политика Украины
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Все про:налоги (2371) суд (20395) Данилюк (186) ГФС (2408)

 Данилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум

Государственная фискальная служба приняла решение, которым частично удовлетворила жалобу министра финансов Александра Данилюка и снизила ему сумму доначислений по налогу на доходы физлиц.

Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

"Отменены начисления налога на доходы физлиц в размере около 95 тысяч грн., тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч грн. ГФС оставила без изменений", - пишет адвокат.

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По его мнению, жалоба Данилюка по существу не рассматривалась."ГФС не предоставила комментариев на аргументы Данилюка, приведенные им в жалобе к ГФС", - подчеркивает Наум.

"Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку он так и не получил "мотивированного" решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)", - добавил Наум.

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"Однако эти и другие аргументы мы будем предоставлять уже в суде. В ближайшее время мы будем подавать соответствующий административный иск", - резюмировал адвокат.

Данилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум 01
Данилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум 02
Данилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум 03
Данилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум 04

Источник: https://censor.net.ua/n3048509
 
 
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цілком може бути...
прициденти вже є.. Данилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум - Цензор.НЕТ 7550

Данилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум - Цензор.НЕТ 3187
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Явление закономерное. Ведь надо же было как то Офшору Алексеевичу сложить копеечку к копеечке, чтобы свозить семью на мальдивы?
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А что в Великобритании не так с властью?
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Александр, вот ты начитанный, образованный человек, давно обращаю внимание. Даже во многом с тобой согласен - в той части, что не касается наших властьимущих. И живешь в нашей Украине. Знаешь наши реалии. Неужели тебя все устраивает, что ты продолжаешь топить за барыг. Я думаю, что умный человек всегда найдет возможность честного заработка, не пристраиваясь к корыту. Если ошибся, извини.
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Наум хайкович, выберите лучше себе другого подзащитного
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а ще краще - на родіну!!!! Є ж в цих "наумів" родіна?
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і "мертве море" з купами вітамінів і палєзних для пейсів вещєст Данилюк судитиметься із ДФС через 517 тисяч гривень податків, - адвокат Наум - Цензор.НЕТ 1040
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Министр против Украины! Уже один пейсатый жлоб розенбляд пытался сделать это же.
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видео как пилот искандеро-державы ,которого намедне сбили, взрывает себя гранатой что б ему голову не отрезали
https://muraselon.com/en/2018/02/last-battle-russian-pilot-su-25-sm-video/



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А можно было вместо ереси этого такого же вора лучше вытащить тему интервью сегодняшнего появившейся на продажном 112-том как черт из табакерки рыговской блядюги Бондаренко с её высерами про "гражданскую войну". Россия не враг" " Майдан - переворот" и прочее.. И заодно к Гондону заигравшемуся в демократию несколько вопросов, среди которых - какого хера тащить всякую донецкую пиздятину конченную на эфиры? И не провоцирует ли он общество на то что бы этой овце вырезали дойки и забили в пасть завалив рукожопую хачевскую охрану которую обезьяна ей выделила "за особые заслуги" а потом Украина снова будет сопли жевать перед западом за беспредел и кацапня по всем утюгам будет метать слюну про фашизм. . Теперь я буду называть его только так - господин Гондон, если оно тупое..Опозорилось лысое чмо..Эта красножопая дура его просто опустила там как младенца и получилась просто агитация параши! Молодец Гондон! Браво!
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то звіздєц! Я слухав!!..
Без клментарів, бо одні матюки....
Скільки часу пройшло, а відійти від цього "інтерв"ю" не можу....
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Как и факт, что за наши Госохрана два года эту наволоч охраняет. Вообще попухли. ПР форева?
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В последнее время, что то уж слишком часто показывают рыговских недобитков, которым место возле параши, по телевизору!
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констатирую, александр славич дурак законченый. Или у цензора на разгоне веток при зарплате
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДанилюк будет судиться с ГФС из-за 517 тысяч гривен налогов, - адвокат Наум
 
 
 
 
 
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