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 Наемники РФ блокируют восстановление газоснабжения в Марьинке и Красногоровке, - украинская сторона СЦКК

Оккупанты ОРДО продолжают блокировать восстановление газоснабжения к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

Об этом информирует украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"Так, несмотря на все усилия украинской стороны СЦКК и содействии представителей СММ ОБСЕ, уже более года нерешенным остается вопрос восстановления функционирования газораспределительной станции и участка газопровода "Марьинка-Красногоровка", без газа и тепла находятся тысячи мирных жителей, десятки объектов социальной инфраструктуры и ряд предприятий региона", - говорится в сообщении.

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В настоящее время специалистами предприятия ПАО "Красногоровский огнеупорный завод" составлен перечень необходимых работ по восстановлению функционирования газораспределительной станции и участки газопровода "Марьинка-Красногоровка".

Проведение указанных работ возможно только после предоставления необходимых гарантий безопасности со стороны ОРДО, но все заявки предприятия, которых только за прошлый год было 25, остались без ответа российских наемников.

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"Похоже, российско-оккупационная власть ОРДО "беспокоится" о жителях Донбасса только на словах, сознательно игнорируя решения насущных проблем гражданского населения и вопросов жизнеобеспечения региона", - отмечают в УС СЦКК.

Источник: https://censor.net.ua/n3048508
 
 
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Как Россия "защищает мирных жителей Донбасса от Киевской хунты": один российский танк стреляет в сторону ВСУ, а другой - по тем самым жителям Донбасса, имитируя обстрел "со стороны ВСУ". Фото от СММ ОБСЕ..Наемники РФ блокируют восстановление газоснабжения в Марьинке и Красногоровке, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4482
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Вони так і Градами шмаляли в різні боки імітуючи ответку.
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Дивно що обсє це розгледіло і оприлюднило.
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За великим рахунком, найманці рф блокують нормальне життя всієї країни з подачі саме донбаських пенсіонерів і люмпенів - любителів халяви і комплексом "незаслеженно абдєльонних кармільцев" всієї України. А газорозподільну станцію при наявності політичної на те волі можна було відновити в місці, де найманці не мали б впливу на її функціонування. У всякому разі проблем, які б не можна було вирішити - не існує.
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скільки років вони над ними працювали, прищеплювали руцькій мір.
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Блокируют ,ну и бог с ними. Остальному народу Украины на карман дешевле,и так за козломордных платим и за свет и за газ и за воду.
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В Авдеевка отдельную линию Ахмет проспонсировал, мог бы и сюда посодействовать, чтобы снарядами не задавалась.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ блокируют восстановление газоснабжения в Марьинке и Красногоровке, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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