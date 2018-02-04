 Наемники РФ блокируют восстановление газоснабжения в Марьинке и Красногоровке, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"Так, несмотря на все усилия украинской стороны СЦКК и содействии представителей СММ ОБСЕ, уже более года нерешенным остается вопрос восстановления функционирования газораспределительной станции и участка газопровода "Марьинка-Красногоровка", без газа и тепла находятся тысячи мирных жителей, десятки объектов социальной инфраструктуры и ряд предприятий региона", - говорится в сообщении.

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В настоящее время специалистами предприятия ПАО "Красногоровский огнеупорный завод" составлен перечень необходимых работ по восстановлению функционирования газораспределительной станции и участки газопровода "Марьинка-Красногоровка".

Проведение указанных работ возможно только после предоставления необходимых гарантий безопасности со стороны ОРДО, но все заявки предприятия, которых только за прошлый год было 25, остались без ответа российских наемников.

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"Похоже, российско-оккупационная власть ОРДО "беспокоится" о жителях Донбасса только на словах, сознательно игнорируя решения насущных проблем гражданского населения и вопросов жизнеобеспечения региона", - отмечают в УС СЦКК.