 Известный волонтер Леонид Краснопольский погиб в ДТП в Днепре

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Днем в Днепре возле Набережной Победы произошла авария с участием автомобилей Toyota Prado и Kia, в результате чего водитель последнего погиб на месте.

Как сообщает ресурс "Информатор" со ссылкой на очевидцев, обе машины ехали в попутном направлении Набережной Победы в сторону кольца, однако когда водитель Kia осуществлял разворот налево, Toyota Prado протаранил его машину в бок. Медики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть водителя. За рулем Kia был волонтер Краснопольский.

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С начала войны Леонид, который жил в то время в Донецке, начал помогать украинской армии на блокпостах, но из-за доноса дочери партнера по бизнесу попал в подвалы самопровозглашенной "ДНР". Ему повезло - мужчину обменяли, и тогда Леонид переехал с семьей в Днепр, где создал собственный бизнес. Краснопольский был известнен как волонтер, который помогал украинским военным на передовой.

Детали инцидента, приведшего к гибели волонтера, выясняют сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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