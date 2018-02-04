 Известный волонтер Леонид Краснопольский погиб в ДТП в Днепре

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Днем в Днепре возле Набережной Победы произошла авария с участием автомобилей Toyota Prado и Kia, в результате чего водитель последнего погиб на месте.
Как сообщает ресурс "Информатор" со ссылкой на очевидцев, обе машины ехали в попутном направлении Набережной Победы в сторону кольца, однако когда водитель Kia осуществлял разворот налево, Toyota Prado протаранил его машину в бок. Медики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть водителя. За рулем Kia был волонтер Краснопольский.
С начала войны Леонид, который жил в то время в Донецке, начал помогать украинской армии на блокпостах, но из-за доноса дочери партнера по бизнесу попал в подвалы самопровозглашенной "ДНР". Ему повезло - мужчину обменяли, и тогда Леонид переехал с семьей в Днепр, где создал собственный бизнес. Краснопольский был известнен как волонтер, который помогал украинским военным на передовой.
Детали инцидента, приведшего к гибели волонтера, выясняют сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
-КТО был за рулём Toyota Prado????
Почему в заметке нет об этом НИЧЕГО ??
Убиство-однозначно!!!
Там был не волонтер .
Льоня був гарною людину, шкода жінку ОЛЬГУ та сина, вони втратили саму рідну їм людину...
ДЕГРАДАЦИЯ.
Волевая седация
И добро все в прострации,
А анотации вам дарит ВАЛААМ
И Евро-Мадам сучит путь не давая вздохнуть
Ведь вся грудь нараспашку и Россия в тельняшке,
А замашки лидера из Питера
Идут погибелью.
СЛУЖИТЕЛЮ.
СМОТРИТЕЛЮ.
А вот юлить пора забыть.
И мучить снова Украину прекратить.
Доить воюющую страну уже не в моде
Определить волну ведь можно в поле
И маске заплатить все вдоволь в доле
АТО раскис слепой Маркиз...
Но ведь Земле Мы служим, небо молим
Я жить хочу в Европе , но не в попе
И ночью прикрываю я АТО на зоне,
Эдем мы гоем строим по весне
Огнем Майдан зимой закроем,
Мосты сожжем ,мороз отправим строем ,
Метель весну уважит морем
А солнце с Запада взойдет и лето мимо пронесет.
Так есть пшеница и водица, набрасаем чернозем ,
Конем протопчим путь вдвоем
Ведь третий Русский ,
БОСЫЙ ,НО КУРНОСЫЙ .
И ГУНДОСЫЙ .
РАСКОСЫЙ .
Китаец седоволосый .
А где же сила Ванина
Смысл жизни Россиянина.
А нам смотрителям судьбы служителям
Миллионов здешних грешников гонителей
Было ясно сказано Хранителем:
,,Хочешь друга надежным строй свой дом холодным".
А честность не пресность,косность не крутость, а хитрость не крутость.
Хочешь Бога хорошим - давай добро голодным
Сеешь пустошь вокруг - кругом станешь ты вдруг,
Любишь страсти низов - пожнешь страсти ты мхов ,
Жалко любви далеким - ужалят близкие болью - ОНИ
И ты можешь быть злым - молодым
Но ни когда ты не станешь вечно другим.
Ведь сердце ноет от зла
Совесть поет за козла.
А гнев он печеночный .
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ .
Рубрика: Вірші, Езотерична лірика
дата надходження: 04.02.2018 19:02:29
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автор: В. Штефан
«Сегодня днем Леня погиб в ДТП», - сообщила о тяжелой утрате на своей странице в Facebook жена Леонида Ольга Краснопольская.
Леонид прожил всю жизнь в Донецке. До войны на Донбассе мужчина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Позже, во время начала военного противостояния, Леонид с женой начал помогать украинским военным на блокпостах, за что попал в подвалы «МГБ ДНР». После череды допросов Леонида выпустили по обмену и он принял решение переехать с семьей в Днепр (тогда еще Днепропетровск).
В Днепре Леонид продолжил заниматься дизайном и волонтерством. Однако вместо обычного сбора денег Леонид поступил иначе: каждому, кто перечислял деньги в зону АТО, - полагалась оригинальная футболка. В конце концов патриотичный принт получил такую популярность, которую не знали первые работы мужчины - костюмы. А Леонид, в свою очередь, решил не бросать идею, развивая ее с каждым днем, перечислял часть денег от продаж в помощь ВСУ.
Мэр Днепра Борис Филатов на своей страничке в Facebook прокомментировал трагическую смерть волонтера: «У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет. Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП. Да, Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, искренний патриот Украины, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта «Hunta in UA», бежавший в 2014 году в Днепр. Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал. Сегодня я могу это сказать. Да, я вытянул его в 14-м из «подвала». Мы никогда это не обсуждали публично. Леня думал, что это должное. Я думал, что он обязан был это ценить. Леня, прости. Прости, друг мой. Прости. Я просто вас всех заклинаю. Берегите ближних, чтобы не жалеть об этом завтра. Никто не знает, что нас ждёт впереди…»
Меня это резануло... Делай доброе дело и бросай его в воду... Но это, не про Филатова увы.
"тю, а его угроза, мол, бо никто не знает, шо там впереди." это не угроза, это предостережение нам всем, чтобы не обижали ближних, дабы потом не страдать от душевной боли.
Вечная память ,Царство Небесное прекрасному человеку..
https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/Novye-podrobnosti-gibeli-Kuzmy-Skryabina-zagadochnaya-Toyota-i-fatalnyy-nomer-.html
Чомусь Господь покликав до себе...
Найщиріші співчуття родині та близьким..
Біль щастя, роздуми розлук…
Війна, яка мене змінила:
Ще мить тому - з тобою друг,
Аж ось - забрала вища сила
І понесла - кого куди:
Хтось - поруч, хоч і недосяжно
Когось - засипані сліди
Пісками часу.... Неосяжно
Для пересічного мене,
Переплітає Всесвіт долі…
Мереживо скував одне
З шляхів людей, що прагнуть волі
Автор: Kosttia Chabala
Хоть я и не разделял его взглядов в последнее время, но за ту помощь, что он оказывал бойцам на фронте я ему благодарен.
Джордж Паттон.
У меня нет слов. Просто нет.
Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет.
Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП.
...
Да, Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, искренний патриот Украины, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта "Hunta in UA", бежавший в 2014 году в Днепр.
Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал.
Сегодня я могу это сказать.
Да, я вытянул его в 14-м из "подвала".
Мы никогда это не обсуждали публично.
Леня думал, что это должное.
Я думал, что он обязан был это ценить.
...
Леня, прости.
Прости, друг мой.
Прости.
...
Я просто вас всех заклинаю.
Берегите ближних, чтобы не жалеть об этом завтра.
Никто не знает, что нас ждёт впереди...