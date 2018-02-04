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 Известный волонтер Леонид Краснопольский погиб в ДТП в Днепре

Сегодня, 4 февраля, в Днепре в результате ДТП погиб известный волонтер и дизайнер, переселенец из Донбасса Леонид Краснопольский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Днем в Днепре возле Набережной Победы произошла авария с участием автомобилей Toyota Prado и Kia, в результате чего водитель последнего погиб на месте.

Как сообщает ресурс "Информатор" со ссылкой на очевидцев, обе машины ехали в попутном направлении Набережной Победы в сторону кольца, однако когда водитель Kia осуществлял разворот налево, Toyota Prado протаранил его машину в бок. Медики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть водителя. За рулем Kia был волонтер Краснопольский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак: Государство смогло обеспечить Вооруженные силы, а волонтеры теперь нужны для совещательной помощи

С начала войны Леонид, который жил в то время в Донецке, начал помогать украинской армии на блокпостах, но из-за доноса дочери партнера по бизнесу попал в подвалы самопровозглашенной "ДНР". Ему повезло - мужчину обменяли, и тогда Леонид переехал с семьей в Днепр, где создал собственный бизнес. Краснопольский был известнен как волонтер, который помогал украинским военным на передовой.

Детали инцидента, приведшего к гибели волонтера, выясняют сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Также смотрите: Ночью в Полтаве ограбили машину волонтеров с подарками для воинов в зоне АТО. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3048507
 
 
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Вопорос на засыпку-
-КТО был за рулём Toyota Prado????

Почему в заметке нет об этом НИЧЕГО ??
Убиство-однозначно!!!
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Ты не внимательно читаешь пост: "...когда водитель Kia осуществлял разворот налево, Toyota Prado протаранил его машину в бок." Источник: https://censor.net.ua/n3048507
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На відстані їхав вбивця, що знав маршрут волонтера і на повороті вчинив прицільний таран. Як можна протаранити машину, яка робить поворот наліво з крайньої лівої смуги? Ніяк. Лише свідомий намір. Заплановане вбивство.
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Тайота Прада зібрана на цільній рамі і дуже добре підходить для тарана. Кращого джипа для цього не знайдеш. Вороги не можуть перемогти у лоб, тому б'ють в спину.
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А не проще ли в таком случае на зил-131 или либо фуру "отдолжить' и т. д. и т. п .,что поражает что" Шерлоков Хомсов" и грандиозных ясновидящих следователей забегающих в будущие не ведая о настоящем ,на цензоре просто не мерено и ещё,.а Вы или те кто выше опубликовал свои посты бы стали таранить на prado, не смотря на то, что она рамник , допустим ту же kia, абсолютно будучи уверенными о своём здоровье и последствиями после ДТП ,которые бывают порой очень страшными, даже для владельцев внедорожников ,примеров куча ????, ну а волонтёру Леониду светлая память и соболезнование родным и близким
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Не пишить дурню, я знав Льоню особисто вже не перший рік, то збіг, прикрий збіг оставин.
Льоня був гарною людину, шкода жінку ОЛЬГУ та сина, вони втратили саму рідну їм людину...
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Хочется верить что таки "Небеса" забирают лучших а не ФСБ. R.I.P.
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Предвенчанный
ДЕГРАДАЦИЯ.
Волевая седация
И добро все в прострации,
А анотации вам дарит ВАЛААМ
И Евро-Мадам сучит путь не давая вздохнуть
Ведь вся грудь нараспашку и Россия в тельняшке,
А замашки лидера из Питера
Идут погибелью.
СЛУЖИТЕЛЮ.
СМОТРИТЕЛЮ.
А вот юлить пора забыть.
И мучить снова Украину прекратить.
Доить воюющую страну уже не в моде
Определить волну ведь можно в поле
И маске заплатить все вдоволь в доле
АТО раскис слепой Маркиз...
Но ведь Земле Мы служим, небо молим
Я жить хочу в Европе , но не в попе
И ночью прикрываю я АТО на зоне,
Эдем мы гоем строим по весне
Огнем Майдан зимой закроем,
Мосты сожжем ,мороз отправим строем ,
Метель весну уважит морем
А солнце с Запада взойдет и лето мимо пронесет.
Так есть пшеница и водица, набрасаем чернозем ,
Конем протопчим путь вдвоем
Ведь третий Русский ,
БОСЫЙ ,НО КУРНОСЫЙ .
И ГУНДОСЫЙ .
РАСКОСЫЙ .
Китаец седоволосый .
А где же сила Ванина
Смысл жизни Россиянина.
А нам смотрителям судьбы служителям
Миллионов здешних грешников гонителей
Было ясно сказано Хранителем:
,,Хочешь друга надежным строй свой дом холодным".
А честность не пресность,косность не крутость, а хитрость не крутость.
Хочешь Бога хорошим - давай добро голодным
Сеешь пустошь вокруг - кругом станешь ты вдруг,
Любишь страсти низов - пожнешь страсти ты мхов ,
Жалко любви далеким - ужалят близкие болью - ОНИ
И ты можешь быть злым - молодым
Но ни когда ты не станешь вечно другим.
Ведь сердце ноет от зла
Совесть поет за козла.
А гнев он печеночный .
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ .

Рубрика: Вірші, Езотерична лірика
дата надходження: 04.02.2018 19:02:29
©
автор: В. Штефан
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4 февраля в автокатастрофе на Набережной Победы погиб известный волонтер Леонид Краснопольский, переселенец из Донецка. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
«Сегодня днем Леня погиб в ДТП», - сообщила о тяжелой утрате на своей странице в Facebook жена Леонида Ольга Краснопольская.
Леонид прожил всю жизнь в Донецке. До войны на Донбассе мужчина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Позже, во время начала военного противостояния, Леонид с женой начал помогать украинским военным на блокпостах, за что попал в подвалы «МГБ ДНР». После череды допросов Леонида выпустили по обмену и он принял решение переехать с семьей в Днепр (тогда еще Днепропетровск).
В Днепре Леонид продолжил заниматься дизайном и волонтерством. Однако вместо обычного сбора денег Леонид поступил иначе: каждому, кто перечислял деньги в зону АТО, - полагалась оригинальная футболка. В конце концов патриотичный принт получил такую популярность, которую не знали первые работы мужчины - костюмы. А Леонид, в свою очередь, решил не бросать идею, развивая ее с каждым днем, перечислял часть денег от продаж в помощь ВСУ.
Мэр Днепра Борис Филатов на своей страничке в Facebook прокомментировал трагическую смерть волонтера: «У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет. Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП. Да, Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, искренний патриот Украины, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта «Hunta in UA», бежавший в 2014 году в Днепр. Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал. Сегодня я могу это сказать. Да, я вытянул его в 14-м из «подвала». Мы никогда это не обсуждали публично. Леня думал, что это должное. Я думал, что он обязан был это ценить. Леня, прости. Прости, друг мой. Прости. Я просто вас всех заклинаю. Берегите ближних, чтобы не жалеть об этом завтра. Никто не знает, что нас ждёт впереди…»
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"Да, я вытянул его в 14-м из «подвала». Мы никогда это не обсуждали публично."....
Меня это резануло... Делай доброе дело и бросай его в воду... Но это, не про Филатова увы.
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тю, а его угроза, мол, бо никто не знает, шо там впереди.
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alexandr shamov

"тю, а его угроза, мол, бо никто не знает, шо там впереди." это не угроза, это предостережение нам всем, чтобы не обижали ближних, дабы потом не страдать от душевной боли.
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Как жаль..Еще на одного хорошего человека стало не Земле меньше...
Вечная память ,Царство Небесное прекрасному человеку..
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Земля пухом тебе Леня!!!Ты был красава!!!
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Еще один хороший человек ушел. Светлая память.
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Что то часто Украинские Патриоты и военные гибнут в тылу, причем не только в Украине. Очень похоже на работу НКВД, КГБ в свое время а также действия ФСБ после 2000-ых годов, когда убирали лидеров чеченского сопротивления по всему миру, а также оппонентов Кремля
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Кстати лидера "Руха" Черновола убили по схожей схеме / "Известный волонтер Леонид Краснопольский погиб в ДТП в Днепре"
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Ну и Кузьма тоже. убиться на круизере при скорости 60-80 не реально.
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Не на крузере а на секвойе, был пристёгнут и в лобовую на повороте ввалил молоковоз оторвав ему задний мост.

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По словам Дмитрия, за селом Лозоватка легковушку на высокой скорости обогнала белая "Тойота", которую затем настигла черная "Хонда" и стала подрезать ее на повороте со стороны обочины, прижимая к середине трассы. Ященко заявил, что после того, как ей это удалось, стоявший (стоявший, а не ехавший) на противоположной стороне дороги молоковоз вдруг начал движение навстречу, и "Тойота" столкнулась с ним, а "Хонда", не сбрасывая скорость, помчалась дальше в сторону Кировограда.

https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/Novye-podrobnosti-gibeli-Kuzmy-Skryabina-zagadochnaya-Toyota-i-fatalnyy-nomer-.html
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а за рульом газона-цистерни був -ф а н т о м ас !
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Земля пухом...
Чомусь Господь покликав до себе...
Найщиріші співчуття родині та близьким..
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Я слышал о нём от ребят из АТО! Царство небесное этому замечательному человеку!

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Самое искреннее сочувствие и соболезнование родным и близким замечательного ЧЕЛОВЕКА, так безвременно ушедшего. СПАСИБО ЕМУ за всё то хорошее, что он сделал для своей страны, своей Армии, окружающих людей. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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печально, и о боже, вы на дорогах тераите ужасно много людей, культура вождения не на нужном уровне. Иногда так и хочетса сказать - всех на курсы культорново поведение на дороге за рулём. О пяниц ту не речь - в тюрму а если не подчиняется - предупредительный и на порожение.
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***
Біль щастя, роздуми розлук
Війна, яка мене змінила:
Ще мить тому - з тобою друг,
Аж ось - забрала вища сила
І понесла - кого куди:
Хтось - поруч, хоч і недосяжно
Когось - засипані сліди
Пісками часу.... Неосяжно
Для пересічного мене,
Переплітає Всесвіт долі…
Мереживо скував одне
З шляхів людей, що прагнуть волі
Автор: Kosttia Chabala
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нахер ты здесь это размещаешь, ушлёпок рошеновский? будете висеть на реях вместе с хозяином, имбицил
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Сочувствую родным и близким. Искренне.

Хоть я и не разделял его взглядов в последнее время, но за ту помощь, что он оказывал бойцам на фронте я ему благодарен.
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Пиздец! вчера смотрел сюжет с его участием. сказал-не все на Бамбасе долбоебы и быдло, есть классные чуваки! и тут такое.!!!!!!!! жах!
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как ездящий на машине могу сказать, что мертвая зона в обзоре это не миф, и надо или крутить башкой или заглядывать сильно со стороны в зеркало при перестроении, можно полениться или провтыкать, а там уже как повезет... тем более когда у нас носятся 120 по городу, на крутых тачках или на бусах импортных.
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Печально,лучшие погибают.Знаю многих волонтеров,но с этим не имел возможности познакомится.Сожалею....
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Не треба оплакувати загиблих, треба пишатися тим, що ці люди жили серед нас.
Джордж Паттон.
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Борис Филатов .
У меня нет слов. Просто нет.
Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет.
Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП.
...
Да, Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, искренний патриот Украины, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта "Hunta in UA", бежавший в 2014 году в Днепр.
Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал.
Сегодня я могу это сказать.
Да, я вытянул его в 14-м из "подвала".
Мы никогда это не обсуждали публично.
Леня думал, что это должное.
Я думал, что он обязан был это ценить.
...
Леня, прости.
Прости, друг мой.
Прости.
...
Я просто вас всех заклинаю.
Берегите ближних, чтобы не жалеть об этом завтра.
Никто не знает, что нас ждёт впереди...
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Не совсем понятно, кто был на крайней левой полосе
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзвестный волонтер Леонид Краснопольский погиб в ДТП в Днепре
 
 
 
 
 
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