" Рекордсменом по темпам создания объединенных теробщин стала Житомирщина, - Порошенко "

"Житомирская область стала рекордсменом среди других областей Украины по темпам создания территориальных громад", - пишет президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минрегионразвития, уже 60% территории указанной области преобразованы в объединенные территориальные общины.

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