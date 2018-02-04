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 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (513) Порошенко (14231) Минрегионразвития (64) территориальная община (45)

 Рекордсменом по темпам создания объединенных теробщин стала Житомирщина, - Порошенко

По данным Минрегионразвития, на 60% территории Житомирской области созданы объединенные территориальные общины.

"Житомирская область стала рекордсменом среди других областей Украины по темпам создания территориальных громад", - пишет президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным Минрегионразвития, уже 60% территории указанной области преобразованы в объединенные территориальные общины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство передаст около 760 тысяч гектаров земли в собственность объединенным теробщинам, - Кабмин

Рекордсменом по темпам создания объединенных теробщин стала Житомирщина, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048506
 
 
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поздравляю всех соевых. это еще одна 147 я потужная мыролюбная реформа. Слава сое и пальмовому маслу слава.
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ну , тепер Житомирщина за рівнем розвитку і Мальдіви пережене ?
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Уже оставила далеко позади Сейшелы, сравнялась с Панамой и действительно дышит в затылок Мальдивам! Ждите на следующий год Пепу с опоросом в отпуск на грибы!
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грибів не буде - там бурштин намивають ... Рекордсменом за темпами створення об'єднаних тергромад стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6377
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Ну так він обіцяв:
"90% янтаря в Украине добывается нелегально при крышевании правоохранительных органов. Подъеду без охраны на одну из трех западных областей и покажу, каким образом и кто крышует беспредел! Две недели даю силовикам для ликвидации крышевание на участках добычи янтаря"

Чекаємо вже 2.5 роки а воно не їде. Може децентралізація та бурштин разом зможуть його до Житомирщини заманити, чі може Розенблядь яка?
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Люди об'єднуються в спроможні тергромади ДОБРОВІЛЬНО.Якби децентралізація була погана,то 60% Житомирщини не об'єдналися б в тергромади.Люди бачать ПЕРСПЕКТИВУ на краще мабутнє і відчувають себе господарями на своїй території.Порошенко -молодець,що це зробив.
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Шоб ты здохло, чмо диабетное
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и альтернативы этому пожеланию нет.
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О кадр,опять видать нажрался ... Рекордсменом по темпам создания объединенных теробщин стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9018
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Ты еще не удрал? Или из-за поребрика вешаешь?
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Вгодований,ти Педрику, добре, тільки от совісті тобі бракує. Ти, мальдівський, також рекордсмен - з брехні і клептоманії.
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Стерилизовать Пэтю надо... заразу розносит...
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Если бы так.
Дефаулт это вообще то очень положительный момент для народа и очень болезненный для шыкаладной петушни.
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а ты у кацапни спрашивал,понравился им дефолт 1998 года?
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И правые и левые идут к черту.
Порошенко - чемпион
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богатым быть не стыдно.
Стыдно быть ленивым.
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сам петро) на своїй сторінці написав)))?!
а хто перевіряв, що сам замостив? Рекордсменом по темпам создания объединенных теробщин стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9399
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Местные Князьки давно поделили Украину на ЗЕМЛИ,это типа у бандюка спрашиваешь : под кем ходишь?Земля Юры Енакевского...
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Федералізація (децентралізація) на вимогу нашого ворога Росії на марші
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Это началось еще в 1947 году на сходке всех бандюков дохлого СССра
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Сладкая затычка в кожну дирку? Пнх пап..
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Драный совок
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В Житомире живут разумные люди. Приходилось видеть в разных городах Украины кладбища, где рядом украинское и еврейское. Так вот - украинское, да простит Господь, запущенное и захаращенное по всем правилам, а еврейское - чистое, ухоженное, приятно посмотреть! Оказывается, это местная еврейская община средства собирает со своих и на нужное дело напрравляет. Нам бы, украинцам, поучиться! Вот и достижения отдельно взятой Житомирщины в деле создания теробщин... Пример для иных.
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Ой, не бреши кацапе! Хіба завжди українець так себе зневажав? Ні, звісно, бо колись ми, українці, мали Литовський статут і Магдебурзьке право до кінця 18-го століття,а потім рюзьге мир пустив свої метастази але цього не знаєш, шанувальник єврейства. З радянської імперії українці вийшли зі спотвореною національною свідомістю, а от паразитувати на інших народах завжди легше. Паразит живе, а дерево всихає
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не трынди. или поезжай в исконный еврейско-подольский городишко Сатанов и приведи там в порядок местное еврейское кладбище. эстет. там и узнаешь, что такое захаращено.
в славных черновцах старинное еврейское кладбище помнится тоже волонтеры из-за границы в порядок приводили. бо был страх и ужас
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А в Бердичеве только поц Фима остался... от беда...

Координаты кладбища: 49°54'34.05''N, 28°35'17.78''EРекордсменом за темпами створення об'єднаних тергромад стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 671
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Может там изначально были мельче сельсоветы. А если у нас поссовет на 10 сел, куда еще объединяться? Кому мы будем нужны, кто нас увидит?
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поребриковых смеющихся с президента, нужно банить. Петро этож не вова пуй!?
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у поребрика от воздуха свободы крылья не с того места растут, ну черти чистые)
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" Рекордсменом по темпам создания объединенных теробщин стала Житомирщина, - Порошенко "

А хто стал рекордсменом по Мальдивам Рекордсменом за темпами створення об'єднаних тергромад стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6500
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Там 8 лет назад уже произошла административная реформа.Но ботам и просто далпаепам откуда это узнать?
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Свинопотам парашный еще и замерами всякими занимается.
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Перемога! Теперь Лолита будет вкладывать в Житомирщину, а не в Панаму? Ххххх
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Під час війни яка може бути "децентралізація" ?!
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ты уже определись - у тебя то война, то АТО...\когда выгодно...\
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А Лоліта тут до чого?... Лоліта чисто виконавець - шо путєном наказано - те й робить.
Так шо не за адресою - всі питання до путєна...
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Всі питання - до нашого Офшоренка і його посіпак
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лолита вапщето у кацапского гнилого либераста набокова...ну еще у сбоченцев-зрадолизов...
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Впрочем поциновувачам жинки третього тысячолиття такие девоньки не наравяцца

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ну я же про вас написал,читай внимательно-у сбоченцев зрадолизов
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Спротив середнього прошарку суспільства!
Рекордсменом за темпами створення об'єднаних тергромад стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7584

Рекордсменом за темпами створення об'єднаних тергромад стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7918
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300 спартанців, депутати наступної Верховної ради. Слава нації!
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для лохів - децентралізація і подальше зубожіння
Рекордсменом за темпами створення об'єднаних тергромад стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8313
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Для лохів: газ подорожчає, навіть, якщо скинути Порошенка.
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скинути спалити і розвіяти, а все одно газ подорожчае.
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Лолики, а на сколько газ подорожчав у
Европи, например за последние 3 года?
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Порохысько, насколько подорожал газ в любой стране западной Европы за последние три года? Страну можешь выбрать сам
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Йому не було куди дорожчати, він там давно дорогий, точніше його ціна відповідає ринковій.
Ви, вірні Йулинці, як ваша Бахіня, без демагогії та підтасовки фактів та підміни понять і кроку не ступите!
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Демагогию разводите вы, какао-бобовые. Может цена(супер рынкова) опустится без Порошенко или нет? Отвечай
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полюбуйся. кажется даже до самых упоротых леликов доходит. что их работодатели - идиоты
хотя тупить при этом стецьки не прекращают Рекордсменом за темпами створення об'єднаних тергромад стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4157
28.01.2018 22:34


https://censor.net.ua/news/3047074/gorjus_nashimi_biatlonistami_kotorye_zavoevali_pobedu_dlya_nasheyi_strany_oboyidya_komandy_rossii_i/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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Не, ну теперь понятно почему австрийские и швейцарские биатлонисты постоянно проигрывают монгольским. Горы заважають. Нема де ривну дилянку пид биатлону узяты Рекордсменом за темпами створення об'єднаних тергромад стала Житомирщина, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7209
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в твиттере пишут Леня Краснопольский погиб в ДТП. знаешь?
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Без Порошенко рынкова цена сама опустится не может значит. Ну ну. А подняться?
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стыцько. ты тут як тут - списиалист по всем вопросам )))
построил уже биатлонный стадион в Буковеле?
или таки считаешь идею влады идиотской? )))
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На Мальдивах - хорошо. А с шоколадом - лучше. Кому - как. Можно и кверху каком, но тогда набирать текст будет не совсем удобно.
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Ну, хоч щось. А то весь час ми в кримінальній хроніці.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРекордсменом по темпам создания объединенных теробщин стала Житомирщина, - Порошенко
 
 
 
 
 
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