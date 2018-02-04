" Рекордсменом по темпам создания объединенных теробщин стала Житомирщина, - Порошенко "

"Житомирская область стала рекордсменом среди других областей Украины по темпам создания территориальных громад", - пишет президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По данным Минрегионразвития, уже 60% территории указанной области преобразованы в объединенные территориальные общины.
"90% янтаря в Украине добывается нелегально при крышевании правоохранительных органов. Подъеду без охраны на одну из трех западных областей и покажу, каким образом и кто крышует беспредел! Две недели даю силовикам для ликвидации крышевание на участках добычи янтаря"
Чекаємо вже 2.5 роки а воно не їде. Може децентралізація та бурштин разом зможуть його до Житомирщини заманити, чі може Розенблядь яка?
Дефаулт это вообще то очень положительный момент для народа и очень болезненный для шыкаладной петушни.
Порошенко - чемпион
Стыдно быть ленивым.
а хто перевіряв, що сам замостив?
в славных черновцах старинное еврейское кладбище помнится тоже волонтеры из-за границы в порядок приводили. бо был страх и ужас
Координаты кладбища: 49°54'34.05''N, 28°35'17.78''E
А хто стал рекордсменом по Мальдивам
Так шо не за адресою - всі питання до путєна...
Alezee - Moi Lolita
Европи, например за последние 3 года?
Ви, вірні Йулинці, як ваша Бахіня, без демагогії та підтасовки фактів та підміни понять і кроку не ступите!
хотя тупить при этом стецьки не прекращают
28.01.2018 22:34
https://censor.net.ua/news/3047074/gorjus_nashimi_biatlonistami_kotorye_zavoevali_pobedu_dlya_nasheyi_strany_oboyidya_komandy_rossii_i/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
построил уже биатлонный стадион в Буковеле?
или таки считаешь идею влады идиотской? )))