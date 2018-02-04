 Из-за взрыва, при котором пострадал депутат горсовета Никополя Рыбаков, открыто еще два уголовных производства

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Укринформ со ссылкой на Никопольский городской отдел полиции.
"Кроме производства по факту покушения на преднамеренное убийство депутата, открыли уголовное дело по ст. 377 (угроза или насильственные действия в отношении судьи или его родственников) и ст. 378 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества судьи) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Накануне депутаты Никопольского горсовета собрались на внеочередную сессию, чтобы заслушать отчет полиции о расследовании дела.
Напомним, 31 января на улице Трубченко в Никополе раздался взрыв, в результате которого был травмирован человек.
По словам свидетелей, потерпевший заехал в гараж на автомобиле, а когда вышел из него, неизвестный мужчина забросил внутрь две гранаты. После нападения злоумышленник сбежал, а пострадавшего, депутата городского совета Александра Рыбакова, с множественными осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.
Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на преднамеренное убийство.
Супруга депутата Валерия Рыбакова работает судьей в Никопольском горрайонном суде Днепропетровской области. Поврежденный взрывом автомобиль Toyota Camry принадлежит именно ей.
Депутат Никопольского горсовета Александр Рыбаков избран в горсовет от партии "Общественная сила", в данное время он является внефракционным депутатом.
2 февраля судьи Никопольского суда заявили о "системном давлении" на них после взрывов в суде и покушении на убийство человека судьи обратились с соответствующим заявлением в Совет судей Украины.
Второе .
мабуть "наколядувала"...
Наоборот , начало новой жизни . Шо плохого в том , если выбросить коррупционера с 8-го этажа
Ты уверен, что никому не перешел дорогу в этой жизни?
Да , уверен . Я - нищеброд .
- а буде пи...дец.
- будет пи..дец, Вы уверены?
- да я уверен. с судьями я уж стыкался и путь этот мною проверен,
шо ж вы пристали то женщина, ..б вашу мать.
Ты ошибочно загоняешь ситуацию в определеные тобой рамки . Все может быть по другому и гараздо качественней , чем ты описал .