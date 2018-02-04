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Все про:взрыв (3815) горсовет (368) депутат (2495) покушение (703) Нацполиция (6846) уголовное дело (2220) угрозы (533) Никополь (19)

 Из-за взрыва, при котором пострадал депутат горсовета Никополя Рыбаков, открыто еще два уголовных производства

Накануне депутаты Никопольского горсовета собрались на внеочередную сессию, чтобы заслушать отчет полиции о расследовании дела.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Укринформ со ссылкой на Никопольский городской отдел полиции.

"Кроме производства по факту покушения на преднамеренное убийство депутата, открыли уголовное дело по ст. 377 (угроза или насильственные действия  в отношении судьи или его родственников) и ст. 378 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества судьи) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

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Накануне депутаты Никопольского горсовета собрались на внеочередную сессию, чтобы заслушать отчет полиции о расследовании дела.

Напомним, 31 января на улице Трубченко в Никополе раздался взрыв, в результате которого был травмирован человек.

По словам свидетелей, потерпевший заехал в гараж на автомобиле, а когда вышел из него, неизвестный мужчина забросил внутрь две гранаты. После нападения злоумышленник сбежал, а пострадавшего, депутата городского совета Александра Рыбакова, с множественными осколочными ранениями обеих ног доставили в больницу.

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Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на преднамеренное убийство.

Супруга депутата Валерия Рыбакова работает судьей в Никопольском горрайонном суде Днепропетровской области. Поврежденный взрывом автомобиль Toyota Camry принадлежит именно ей.

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Депутат Никопольского горсовета Александр Рыбаков избран в горсовет от партии "Общественная сила", в данное время он является внефракционным депутатом.

2 февраля судьи Никопольского суда заявили о "системном давлении" на них после взрывов в суде и покушении на убийство человека судьи обратились с соответствующим заявлением в Совет судей Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3048504
 
 
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Кто не был бы пострадпвший, мы все ближе движемся к самосудию. И неизвестно, что хуже самосуд или такой суд, который имеем.
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" И неизвестно, что хуже самосуд или такой суд, который имеем. "

Второе .
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Супруга депутата Валерия Рыбакова работает судьей в Никопольском горрайонном суде Днепропетровской области. Поврежденный взрывом автомобиль Toyota Camry принадлежит именно ей. Источник: https://censor.net.ua/n3048504

мабуть "наколядувала"...
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У них семейный бизнес - "политика+правосудие", гремучая смесь.
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Не уверен. Все таки судьи , хтоь иногда и выносят справедливые решеня. А самосуд это уже конец всему.
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" А самосуд это уже конец всему. "

Наоборот , начало новой жизни . Шо плохого в том , если выбросить коррупционера с 8-го этажа Из-за взрыва, при котором пострадал депутат горсовета Никополя Рыбаков, открыто еще два уголовных производства - Цензор.НЕТ 1056
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Самосуд не подразумевает "отстрел" только коррупционеров.
Ты уверен, что никому не перешел дорогу в этой жизни?
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" Ты уверен, что никому не перешел дорогу в этой жизни? "

Да , уверен . Я - нищеброд .
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- что же за всем этим будет?
- а буде пи...дец.
- будет пи..дец, Вы уверены?
- да я уверен. с судьями я уж стыкался и путь этот мною проверен,
шо ж вы пристали то женщина, ..б вашу мать.
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Ничего. вот только кому решать ? И где гарантия, что не в интересах, того. кто выкидывает ?
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Плохо то, что кто-то будет выбирать, кого именно выбрасывать и руководствоваться будет при этом соображениями захвата и укрепления своей личной власти. Фашизм в Германии укрепился именно так. Это первое, а второе - результатом таких действий в любом случае воспользуется наш северный сосед. Или приведет к власти своих подсадных уток или дискредитирует Украину и лишит ее подержки Запада.
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Все таки судьи , хтоь иногда и выносят справедливые решеня.Теперь за это на них молится,что ли по твоему,что хоть иногда,а не всегда как обязаны
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Я пишу, о том, что лучше ? Плохой суд или просто беспредел.
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" Я пишу, о том, что лучше ? Плохой суд или просто беспредел. "

Ты ошибочно загоняешь ситуацию в определеные тобой рамки . Все может быть по другому и гараздо качественней , чем ты описал .
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Да и кто будет определять, кто прав , кто виноват ? В США уже были суды Линча ну и как ?
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Выходит что самосуд в Украине справедливие законного суда.Ведь не зря у Фемиды завязаны глаза ив руках весы,чья взятка перевесит тот для нашего суда и прав.
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В 90х приехал с сибири,рзвелся с женой.женился на лере дочери директора завода,тали трубного толи феросплава.
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и до майдана состоял в партии регионов
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Депутат не потеря. Их у нас как собак нерезаных у корыта.
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Почему в США такая сильная демократия?Потому,что они пережили времена самосуда и разрешенного оружия.И у нас,пока мы это не пройдем,так и будет твориться беспредел.У власть имущих напрочь отсутствует какая-либо ответственность за свои деяния.Так уж паскудно устроен человек.Ему нужен страх и чувство ответственности.
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В то время США были достаточно изолированы и достаточно велики, чтобы слабостью центральной власти не воспользовались враги, желающие ввергнуть страну в хаос и прибрать к рукам. Им просто повезло. Но сейчас уже есть готовый образец и им можно воспользоваться, как это сделали многие успешные страны.
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Я,конечно,дико извиняюсь,но никак не могу поймать смысл в Вашей фразе"В то время США были достаточно изолированы и достаточно велики, чтобы слабостью центральной власти не воспользовались враги".По-моему,ожидать понимания от обывателей-бесполезно.
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С нашим народом нужно просто,кратко и доходчиво.
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Меня больше интерисует вопрос, как можно кинуть 2 гранаты в гараж, а тойота кемпри осталась целая.Вот бляцкий японский автопром. А депутатов у нас как гноя.одним больше, одним меньше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за взрыва, при котором пострадал депутат горсовета Никополя Рыбаков, открыто еще два уголовных производства
 
 
 
 
 
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