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Все про:Грузия (3349) самолет (1998) ЧП (245) МАУ (48)

 Самолет МАУ совершил жесткую посадку в Тбилиси из-за проблем с закрылками

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" выполнявший рейс по маршруту Киев – Тбилиси, совершил жесткую посадку на скорости, превышающей стандартную, в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщили в авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности. В результате приземление прошло благополучно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Boeing с пассажирами съехал с посадочной полосы в Турции и повис над морем. ФОТО

"За пассажирами, вылетающими из Тбилиси в Киев, рейсом PS516, отправлен другой самолет. Вылет рейса запланирован 5 февраля в 02:15 по местному времени", - добавили в МАУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3048502
 
 
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Может резину зимнюю не поставили,вот и катаются по взлетной полосе.
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ну да, при взлете лето, при посадке зима. и надо было при посадке зимние шасси выпустить? Літак МАУ здійснив жорстку посадку в Тбілісі через проблеми з закрилками - Цензор.НЕТ 6030
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Сідали в режимі ручного пілотування, респект пілотам за те що не втратили навички. В мануалах розписані потрібні швидкості та висоти маневрування для недовипущених закрилків.
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Скажу вам даже больше. Компьютер рассчитывает эти скорости прямо на лету в зависимости от загрузки самолёта с учетом руководства по лётной эксплуатации и указывает на дисплее допустимый диапазон скоростей для данной конфигурации. Ну и есть контрольные карты, чтобы свериться и быть в курсе событий на борту) Например командир даёт команду на выпуск закрылков. Второй делает - speed check, затем переключает рычаг управления. Потому, что есть допустимые конструктивные пределы по скорости.
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кацманавт, да ты выходит как минимум пилот.. Літак МАУ здійснив жорстку посадку в Тбілісі через проблеми з закрилками - Цензор.НЕТ 5084
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Будешь ты стрелком-радистом, а в душе - пилот, будешь ты летать со свистом задом наперёд...
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Слава Богу что сели. а то пришлось бы по national geographic смотреть расследование. Но боинг пришлет спецов, потому что уйма таких самолетов во всем мире эксплуатируется и эта проблема будет им мозги нахлобучивать, они пока не узнают причину, не успокоятся.
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Если посадка прошла благополучно и никто не пострадал, то это не жесткая посадка, а безграмотный заголовок.
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журналисты порадовали, все технически грамотно без ляпов) с арийской выдержкой
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Датчик. Падение давления в одной из систем. Доклад на землю. Подготовка в аэропорту к аварийной. Сели по мануалу. Экипажу десятка. Всё.
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Закрылки вообще не брали.
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У 737-го гідравлічний, здубльований від двох гідросистем. Про деталі ми дізнаємося, може закрилки вийшли на менший, нестандартний кут.
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Видишь шнек актуатора? Думаешь он вращается гидравликой?
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Спеціально сьогодні пошукав. Знайшов сторінку авіатехніка, який саме про гідравлику і написав.
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Скоро в Тбилиси будет жесткая посадка саакашвили.
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1972 год? Смотрите какие авто на фото? А в СССР тогда первая ТАЗ-2101 "Копейка" новейшим авто считался, Москаль-412 и Волга 2410 - супертачками были в СССР в то время...
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Ну, наконец-то, дошло до тугодумов козломордых Літак МАУ здійснив жорстку посадку в Тбілісі через проблеми з закрилками - Цензор.НЕТ 14:
Літак МАУ здійснив жорстку посадку в Тбілісі через проблеми з закрилками - Цензор.НЕТ 2073
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Опять "Правый сектор" виноват! Когда этот Ярош успокоится!.. Літак МАУ здійснив жорстку посадку в Тбілісі через проблеми з закрилками - Цензор.НЕТ 1805
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1972 год? Смотрите какие авто на фото? А в СССР тогда первая ТАЗ-2101 "Копейка" новейшим авто считался, Москаль-412 и Волга 2410 - супертачками были в СССР в то время...
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Розповідав товариш (інженер, далекий від авіації): йому на ювілей подарували квиток на 3 години "польотів" на тренажері ТУ-154 у приміщенні НАУ (ГВФ-КИИГА). Спочатку 45 хвилин теорії і демо інструктором, потім іменинник сів у ліве крісло. Отримав велике задоволення. Слідом за ним прийшли... пілоти Ербаса, українці. Кажуть втомлюють польоти (реальні) на кнопках та джойстиках, ходять регулярно сюди щоби не втратити навички. Ту-154 - найбільш складний і вередливий у пілотуванні літак, в кабіні відсутні натяки на ергономіку (особливо аварійні табло), тому після цієї дубової машини пілот впорається з будь-яким літаком в разі потреби переходу на повністю русне керування.
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Да мелочь это при посадке "проблема с закрылками" --- тоже мне ещё нашли проблемку. При достаточной длине ВПП (взлётно-посадочной полосы), это вообще не проблема. Из американского "handbook" при посадке самолёта "any amount of flaps you want...". Вопросец-то на самом деле в другом --- был-ли самолёт заправлен достаточно шо-б с неисправными закрылками дотянуть до "аэродрома подскока"???
Вот это вот вопросец к МАУ. И если пилоты решили идти на экстренную в Тбилиси --- то явно до "дома" им топлива с неисправными закрылками нехватало. Пилотам хвала и слава --- посадили самолёт благополучно в практически "внештатной сутуации" (по "сегодняшним" меркам), а вот к компании есть вопросики --- но их все можно засунуть себе в одно место ибо "сегодня" все так летают... Самолёт уже давно превратился в рейсовый автобус и уверенно движется по направлению приближения к обычной "маршрутке" (без руля, тормозов и с порванными ветрилами)...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамолет МАУ совершил жесткую посадку в Тбилиси из-за проблем с закрылками
 
 
 
 
 
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