 Самолет МАУ совершил жесткую посадку в Тбилиси из-за проблем с закрылками

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщили в авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности. В результате приземление прошло благополучно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

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"За пассажирами, вылетающими из Тбилиси в Киев, рейсом PS516, отправлен другой самолет. Вылет рейса запланирован 5 февраля в 02:15 по местному времени", - добавили в МАУ.