 Самолет МАУ совершил жесткую посадку в Тбилиси из-за проблем с закрылками

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщили в авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с инструкциями и требованиями безопасности. В результате приземление прошло благополучно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
"За пассажирами, вылетающими из Тбилиси в Киев, рейсом PS516, отправлен другой самолет. Вылет рейса запланирован 5 февраля в 02:15 по местному времени", - добавили в МАУ.
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Вот это вот вопросец к МАУ. И если пилоты решили идти на экстренную в Тбилиси --- то явно до "дома" им топлива с неисправными закрылками нехватало. Пилотам хвала и слава --- посадили самолёт благополучно в практически "внештатной сутуации" (по "сегодняшним" меркам), а вот к компании есть вопросики --- но их все можно засунуть себе в одно место ибо "сегодня" все так летают... Самолёт уже давно превратился в рейсовый автобус и уверенно движется по направлению приближения к обычной "маршрутке" (без руля, тормозов и с порванными ветрилами)...