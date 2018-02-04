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Все про:Минздрав (1449) онкология (33) Супрун Ульяна (210)

 За последний год вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, - Супрун

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Профилактика онкозаболеваний дает на 50% больше шансов не заболеть.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей facebook-странице.

"Ежегодно больных раком все больше и это глобальная тенденция. Мы стараемся усилить систему здравоохранения - расширить доступ к лечению и основным лекарствам для борьбы с раком, уменьшить финансовое бремя для каждой семьи, которая столкнулась с этой бедой. За последний год удалось вдвое увеличить финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, и на 63% - для лечения рака у детей. Использовать дополнительных 100 млн грн для закупок лекарств. Однако этого мало, чтобы помочь всем онкобольным", - пишет Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине более миллиона онкобольных: 143 тыс. новых случаев зарегистрированы в прошлом году, - Минздрав

Она отмечает, что каждый может лично способствовать снижению заболеваемости раком. Для этого достаточно бросить курить, соблюдать здоровое питание, ограничить употребление алкоголя, избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей, проходить профилактические обследования. "Если вы еще не начали вести образ жизни, который уменьшает риск заболеть раком - начните сегодня", - подчеркивает и.о. министра здравоохранения.

Также читайте: Супрун: Экстренная помощь будет оказываться при инфаркте, неотложная - при высокой температуре

За последний год вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/n3048501
 
 
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Финансирование увеличилось вдвое - это не показатель. Показатель - это доступность лечения не среднему (сейшельскому) классу.
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Бред сумасшедшей ,когда увеличивается финансирование при чём вдвое,то как следствие должна уменьшится смертность а в Украине она только увеличивается...
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свідоме знищення українців класом пейсатих мальдіво-сейшельців
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Кто же тебя заткнёт тут наконец, 3,14здобола паршивого...
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"В часи всесвітньої брехні говорити правду це - екстремізм" (Дж. Оруелл). Недоумкуватий австралійський кенгуру, правду не вб`єш, не знав?!
ПС Бажаю тобі нелюду і твоїм родичам лікуватися від раку по твої методиці, тупий рошеномізкий виродок
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На самом деле, в Киеве, на Верховинной, онкобольнім откріта відача бесплатніх препаратов для "химии"
мой родной брат,сейчас бореться с раком на Ломоносова,Но там доксируб..покупаем,бо бельгию на шару не дают,..но по -мелочам тоже дают, такое: фіз раствор..или канюлю(
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Как меня поражают эти писаки. Только что-то внедрили и им результаты нужны именно сейчас, а если их нет, то это зрада. Чтобы изменилась статистика, нужно менять ВСЮ систему здравоохранения. Чтобы приходили в больницу не тогда, когда уже хреново стало, а на профилактику, чтобы вакцины кололи, а не за голову хватались, когда уже заболели. Увеличение финансирования снижает финансовое давление на больных, но серьёзных изменений показателей не будет.
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Ну конеШно,как на Мальдивы или Сейшелы ,то это сразу и вот быдлу можно рассказать, о том,что надо подождать лет 5-10-20-30-40-50 ... За останній рік вдвічі збільшилося фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, - Супрун - Цензор.НЕТ 7908
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И не Мальдивы не сразу. Порошенко бизнесмен, который построил своё дело не на бюджетных потоках и не на монополизме. И это не один год происходило, его доходы прозрачны и понятны. Ничего из ничего не бывает. Те же Сейшелы. У меня вопросы к Луценко, у которого не было такого бизнеса, чтобы просаживать столько бабла. Но вопрос в другом - кого хрена вы все требуете мгновенных изменений? У нас куча людей, которые не хотят ничего менять, и в первую очередь - общество. Проводить реформы в любой стране, значит, обрекать себя на негатив. Позитив будет только у тех, кто будет жить после, в стране, которая уже изменилась. Иначе не бывает потому, что народ с своей массе не способен понять, какие плюсы получат в будущем, они недовольны своим настоящим. Вы - аквариумные рыбки, которые живут здесь и сейчас.
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Олег, это всё питерские тролли, т.е. обычное наёмное лайно, с задачей: поливать грязью государство.
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Сходите в больницу и попробуйте через семейного врача записаться к узкому специалисту.Сразу попустит таких умников.
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вижу прекрасно статистику на кладбище. Тут реформа проста, заболел, плати полностью за услуги, компенсацию средств получаешь через медицинское страхование. О выделение лекарств бесплатно, нет речи. Ситуации разные бывают, первая из них когда ты серьезно заболел и имеешь допустим медицинскую страховку (допустим не из дешевых). Ты приезжаешь в больницу и начинаешь расплачивается живыми деньгами, за все, ты собираешь кучу чеков от больницы на услуги (обязательно с печатью) и рецепты с печатью врача заверенные больницей, к рецептам подкрепляешь чеки с аптек. Суть в чем, страховка компенсирует тобой потраченные деньги, но не во время периода оказания медицинских услуг а после, эпикриз и заключение. Если у Вас есть страховка но нет сейчас живых денег, то Вы не сможете лечится и результат плачевный. И еще страховку могут выплатить не полностью за потраченные средства, просто наебут
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"Суть в чем, страховка компенсирует тобой потраченные деньги, но не во время периода оказания медицинских услуг а после, эпикриз и заключение."
Перенимайте австралийскую систему. У нас всё наоборот: приносите свою карточку медицинского страхования, и плата за лечение берётся без вашего участия. Если у вас дешёвая страховка, вам придётся доплачивать, но уже после лечения,а не до него.
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и сколько реально дошло до онкобольных.
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И сколько умерло больных, которые так и не дождались, когда дойдет.
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Тут есть один важный нюанс, который доктор Менгеле не упоминает. Врачи ряда областных онкодиспансеров сообщают, что на данный момент к ним поступили медикаменты, которые были закуплены программе по онкологии 2015-го года деньгами того же года. Пришли они в 2017 году, но проблема заключается в том, что срок годности их - до апреля 2017 года, то есть всего три месяца, но потребность в медикаментах закрыли на весь год. За останній рік вдвічі збільшилося фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, - Супрун - Цензор.НЕТ 1271
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вони вже забрехалися настільки, що самі себе спростовують
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Доктор Менгеле - очень удачное сравнение. До апреля 17-го?
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Так набив зоби провладних пеліканів, що вони потім жаліються на онкохвороби щитовидної залози. Не розуміють, що то від жадібності.
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Ага ,украли вы не в два а в двадцать два раза больше а люди мрут ,как мухи...
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.. Тренують Вас українці .. ДУЖЕ доступно до сприйняття Вашим можжичком ВЧАТЬ Вас обрізані .. а заодно і геноцидять ... Новітня Історія України .. за вибір БИДЛА в 2010 і гонорових галичан в 2014 .. ДОРОГО заплачено .. девальвація гривні . тарифи на вкрадені у Вас електро-тепло-газо-нафто .. ВСЕ ж руками Ваших батьків і дідів зроблено було ... ВІДДАЙ ДУРНЮ ще останнє Землю .. і можеш здихати .. а Жінки Діти і Онуки вже за кордон подалися .. то противсіхи з націоналістами .. то аби не юлька..

.. де Ви там 54% .. шось не чути Вас ..
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Забавно читать как жюлесос клеймит пархатых и пейфсатых, забывая упомянуть такую мелочь, что жюля тоже жидовка. Выбрать жидовку-воровку, это автоматически продлить разграбление страны и геноцид украинцев еще на 5 лет.
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холопы ссорятся паны смеются. Ты и он прав одновременно
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Ох и врут, не дай Бог никому увидеть это увеличение, оно только на бумаге и в карманах, а все нужно покупать за свои, единицам иногда попадает бесплатно.
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сколько эта уро.дина будет издеваться над народом устроила форменный геноцид ну просто гес..тапо
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Ага, брешеш , як з дешевими ліками в аптеках..
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наш главный петух нас всех нагреет...
За последний год вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, - Супрун - Цензор.НЕТ 5734

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Брешеш, відьмо. Бо тебе призначили сюди для знищення українців, як нації. Мій батько хворий на рак і лікарі в онкодіспансері кажуть що, ВЖЕ нічого нема від уряду, що все доведеться купувати за свої кошти. А де пенсіонерам взяти ці кошти, як що одна найдешевша хімія - 4, 5 тис гр? Дорожчі можуть бути і по 9-15 тис гр. Навіть 2 мінімалки моїх батьків-пенсіонерів недостатньо для однієї хімії. А їх буває потрібно до 10-15. Де ж правда? Я в не неї спитав на пейс буці але відповіді так і не отримав, натомість мене забанили одразу. Тварюки.
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Есть конкретные претензии к тому, что она делает? Или как обычно трёп один?
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Она сама ходячая претензия к здравому смыслу.
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Я так и подумал сразу, что ничего ты связного ответить не сможешь.
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Во всех больницах у нее погоняло доктор смерть.Не у пациентов,у врачей.Видать не зря.
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Да есть.Запишитесь к любому врачу ,через семейного врача,иного интересного узнаете.
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Разве министр здравоохранения не назначается по представлению премьера? Кто мешает Гросе отправить Супрун в отставку.? Только Ульяна часть проблемы. А Гонтарева, Рева, Луценко и т.д. Чья это хвардия?
За останній рік вдвічі збільшилося фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, - Супрун - Цензор.НЕТ 403
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Ты в курсе, что ты моральный урод, правда? Тебе даже реформированное здравоохранение не поможет.
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Унікальне лайно ! Голівонькою об стіноньку !!! За останній рік вдвічі збільшилося фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, - Супрун - Цензор.НЕТ 5831
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У нас уже была Яресько и куча грузин.Кучи нет,Яресько тоже осталась большой спец медиодерматолог - профилато-орато-рехформатолог - Супрун.
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хороша річ ... статистика ...з однієї сторони якби й потратилися вдвічі ...а з другої ...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа последний год вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, - Супрун
 
 
 
 
 
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