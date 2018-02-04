 За последний год вдвое увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, - Супрун

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей facebook-странице.
"Ежегодно больных раком все больше и это глобальная тенденция. Мы стараемся усилить систему здравоохранения - расширить доступ к лечению и основным лекарствам для борьбы с раком, уменьшить финансовое бремя для каждой семьи, которая столкнулась с этой бедой. За последний год удалось вдвое увеличить финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, и на 63% - для лечения рака у детей. Использовать дополнительных 100 млн грн для закупок лекарств. Однако этого мало, чтобы помочь всем онкобольным", - пишет Супрун.
Она отмечает, что каждый может лично способствовать снижению заболеваемости раком. Для этого достаточно бросить курить, соблюдать здоровое питание, ограничить употребление алкоголя, избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей, проходить профилактические обследования. "Если вы еще не начали вести образ жизни, который уменьшает риск заболеть раком - начните сегодня", - подчеркивает и.о. министра здравоохранения.
ПС Бажаю тобі нелюду і твоїм родичам лікуватися від раку по твої методиці, тупий рошеномізкий виродок
мой родной брат,сейчас бореться с раком на Ломоносова,Но там доксируб..покупаем,бо бельгию на шару не дают,..но по -мелочам тоже дают, такое: фіз раствор..или канюлю(
Перенимайте австралийскую систему. У нас всё наоборот: приносите свою карточку медицинского страхования, и плата за лечение берётся без вашего участия. Если у вас дешёвая страховка, вам придётся доплачивать, но уже после лечения,а не до него.
.. де Ви там 54% .. шось не чути Вас ..