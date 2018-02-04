 Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

План, который призывает к восстановлению ядерного арсенала США с разработке нового маломощного атомного оружия, был объявлен в политическом заявлении администрации президента Дональда Трампа 2 февраля.

Президент Ирана Хассан Рогани заявил, что Соединенные Штаты "бесстыдно угрожают России новым атомным оружием". Рогани заявил, что "те же люди, которые якобы считают, что использование оружия массового уничтожения является преступлением против человечества, говорят о новом оружии, чтобы угрожать или использовать против соперников".

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Китай 4 февраля критиковал правительство США за то, что тот назвал Пекин потенциальным ядерным противником. В своем заявлении министерство обороны Китая выразило надежду на то, что Соединенные Штаты будут "отказываться от ментальности холодной войны" и "возьмут на себя особую ответственность за собственное ядерное разоружение".

Российские официальные лица заявили, что американская ядерная доктрина содержит ложные утверждения о России. 3 февраля председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев обвинил Вашингтон в том, что тот ищет "оправдание для любых политических, экономических и военных шагов".

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Обзор ядерной доктрины, который обычно делается в начале каденции новой администрации, определяет ядерные цели Пентагона во время президентства Трампа.

Впервые после 2010 года американские военные заявили цели, предусматривающие ядерные угрозы в ближайшие десятилетия.

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В документе указано, что Россию надо убедить в том, что она столкнется с "неприемлемо опасными расходами", если будет угрожать даже ограниченным ядерным нападением в Европе.

"Это реакция на расширение возможностей России и характер их стратегии и доктрины", - написал министр обороны США Джим Маттис в обзоре, который также освещает опасения США по Северной Корее, Ирану и Китаю.