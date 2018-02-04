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 Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США

В России, Иране и Китае критикуют недавно обнародованный план Вашингтона по расширению возможностей ядерного оружия США с целью сдерживания других стран.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

План, который призывает к восстановлению ядерного арсенала США с разработке нового маломощного атомного оружия, был объявлен в политическом заявлении администрации президента Дональда Трампа 2 февраля.

Президент Ирана Хассан Рогани заявил, что Соединенные Штаты "бесстыдно угрожают России новым атомным оружием". Рогани заявил, что "те же люди, которые якобы считают, что использование оружия массового уничтожения является преступлением против человечества, говорят о новом оружии, чтобы угрожать или использовать против соперников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хотят увеличить ядерные возможности из-за России, - новая доктрина

Китай 4 февраля критиковал правительство США за то, что тот назвал Пекин потенциальным ядерным противником. В своем заявлении министерство обороны Китая выразило надежду на то, что Соединенные Штаты будут "отказываться от ментальности холодной войны" и "возьмут на себя особую ответственность за собственное ядерное разоружение".

Российские официальные лица заявили, что американская ядерная доктрина содержит ложные утверждения о России. 3 февраля председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев обвинил Вашингтон в том, что тот ищет "оправдание для любых политических, экономических и военных шагов".

Также читайте: Частичное ослабление санкций против России расколет Европу, а это является главной целью РФ, - Климкин

Обзор ядерной доктрины, который обычно делается в начале каденции новой администрации, определяет ядерные цели Пентагона во время президентства Трампа.

Впервые после 2010 года американские военные заявили цели, предусматривающие ядерные угрозы в ближайшие десятилетия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли. ФОТО

В документе указано, что Россию надо убедить в том, что она столкнется с "неприемлемо опасными расходами", если будет угрожать даже ограниченным ядерным нападением в Европе.

"Это реакция на расширение возможностей России и характер их стратегии и доктрины", - написал министр обороны США Джим Маттис в обзоре, который также освещает опасения США по Северной Корее, Ирану и Китаю.

Источник: https://censor.net.ua/n3048499
 
 
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США с Трампом рискуют вскоре стать мировым изгоем, потеснив КНДР и паРашку.
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Ну вообще то штаты и есть главным виновником нашего разоружения
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Да? Я думал главный виновник - тупость тогдашнего (и всего последующего) руководства.
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Ну так кто же спорит,не без этого конечно,но вот я могу поспорить,что если бы и было руководство умное,США все равно бы добивалось разоружения или в случае неудачи отнесло Украину в список стран изгоев!
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международные гопники из-под воротни возмущены перевооружением полицаев)))) усраться и не жить))))
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им это не грозит- до тех пор, пока скажем так, определенные массы эмигрантов со всего мира, будут валить в США, а не в кацапию, китай и кндр.
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шо,таким же как твое хуйло с твоей кацапердией Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США - Цензор.НЕТ 9053
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Это шо,на кацапетовке выдали новую методичку?) Так вроде по вашим прогнозам в 2017 году штаты должны исчезнуть с лица земли)
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Мировым изгоем? Страна, которая производит 24% мирового ВВП может стать мировым изгоем только в фантазиях недалёких людей.
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По самолётам её со временем заменит Эйрбас, по электронике - Корея с Тайванем. Сложнее всего с кино, но и это как-нибудь решится. Возможно ещё какие-то мелочи забыл, но в основном - всё.
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А ещё скоро доллару кранты, забыл дописать. В сысысыре ждали этого эпохального события до самой смерти сысысыры.
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Не одна валюта не вечна. Даже биткойн.
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Так я и не говорю о вечности. Но многие миллионы, ждавшие краха доллара уже его не ждут в связи с собственной кончиной.
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И ещё росскосмос во главе с батутником-рогозиным скоро победит Илона Маска.

Чего ты стесняешься, Миша, пиши уже всю правду-матку.
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Не. Маска не смогут. Человек, компании которого уже который год приносят только сотни миллионов убытков, а акции растут, непобедим. Вероятно он владеет магией покруче Гарри Поттера.
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Ну то, что он владеет магией покурче, чем росскосмос - это однозначно. Он ещё ни разу не вывел на орбиту океанского дна 19 спутников за один раз.
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Он стоимостью утопленного и взорванного берёт.
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То есть хочешь сказать, что корыта росскосмоса,которые они взорвали и утопилисумарнодешевле, чем то, что взорвалось и утонуло у Маска? Отойди от кАнала звЯзда и НТВ, Миша.
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1. Аирбасу еще очень далеко до "замены"- потому что Boeing 737 является самым массовым пассажирским самолётом за всю историю пассажирского авиастроения.
Boeing 737 эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолётов и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й[2].
2. По электронике - мировыми лидерами будут те страны, где расположены штаб- квартиры компаний по производству микропроцессоров- и не надо путать когда например, та же Корея выпускает свою продукцию- это одно, а когда заводы Кореи выпускают чужую продукцию под лейбом чужих компаний по договоренности- это совсем другое.
3. все остальное бред.
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1. А320 уже больше.
2. У Самсунга вроде в Корее офис, у - TSMC - на Тайване.
3. Про кино? Думаю подсуетятся те же французы с итальянцами.
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1. про А320 ты это сам только что придумал? А проверить инфу свою, нет, не дано?
Airbus A320- Единиц произведено 7 979[1] (декабрь 2017 года)
Boeing 737 - Единиц произведено 9522 [1](май 2017 года)
2. Да Самсунг большая международная компания, TSMC- это контрактный производитель который работает по контракту с другими компаниями. Но все равно им будет трудно перекрыть потребности в процессорах Intel, AMD, Microchip Technology, NVIDIA (этот больше на графике, но процы тоже делает)
3. все остальное бред
Прибыль Голливуда за 2016 год календарный год сложилась от доходов с ТВ и сборов в североамериканских кинотеатрах в размере $11,4 млрд. И это только в Северной Америке
http://cinemaplex.ru/2017/02/26/studio-profitability-2016.html
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1. Может Вы и правы, лень проверять. Ну пусть так, разница сравнительно небольшая.
2. Трудно, но возможно. Например у NVIDIA, на сколько знаю, вообще нет производства в США.
3. Рад за Голливуд.
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Виступають проти зброї масового ураження і планують відновити ядерний арсенал одночасно, - Іран і Китай розкритикували ядерну доктрину США - Цензор.НЕТ 6808 ну спасибо тебе за одолжение, что может быть я оказался прав, скинув тебе ссылки, а то я ведь мог подделать эти ссылки))

Живи дальше в своей выдуманной реальности Виступають проти зброї масового ураження і планують відновити ядерний арсенал одночасно, - Іран і Китай розкритикували ядерну доктрину США - Цензор.НЕТ 6808
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Бондаренко на 112м рассказывала Гордону про гражданскую войну в Украине - ПРИЕХАЛИ-КОНЕЧНАЯ !!!
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кто именно? бондаренша, 112 или все они вместе?
а то я потерялся кто именно из них конченный, когда 112 вытащил из нафталина германшу и мороза на свои "ток- шоу"
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Похоже мы все пиехали,петя на мальдивах,югик на сейшелах,сеня в майами а бондаренко в студии в Украине рассказывает ,как украинцы друг друга убивают и НЕТ никакого вмешательства россии,похоже мы приехали,как народ и как страна !!!
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Вы приехали.. особенно после того как оккупировали Крым и часть Востока Украины..
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Не смеши людей порохобот, Виступають проти зброї масового ураження і планують відновити ядерний арсенал одночасно, - Іран і Китай розкритикували ядерну доктрину США - Цензор.НЕТ 5726президент Лолита не ввёл ни военного положения ,ни разорвал дипотношения,даже фабрику свою в росеи не закрыл а ты про оккупацию... и разве может главнокомандующий у которого оккупирован Крым и часть Востока Украины,поехать пузо греть на Мальдивы ,как то это между собой не вяжется ... Виступають проти зброї масового ураження і планують відновити ядерний арсенал одночасно, - Іран і Китай розкритикували ядерну доктрину США - Цензор.НЕТ 5726
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Рускоязычная челюсть не в состоянии произнести ДОР Лолита?
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А шо ты болезненный, так за петю переживаешь,ты за своего хуйла думай ибо еще список не закончился и санкции никто не отменял!
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Таки да,про Лолиту мальдивскую сегодня народ в Киеве пел,что оно ху*ло... Виступають проти зброї масового ураження і планують відновити ядерний арсенал одночасно, - Іран і Китай розкритикували ядерну доктрину США - Цензор.НЕТ 1027
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На кацапских форумах меня тоже пытались убедить,что Хуйло это - Порошенко...
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Зачем убеждать нормального человека,что дважды два четыре,то,что порошенко ху8ло ,сам порошенко убедил народ Украины ...
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Жаль, что не видно лайкеров... теперь вас труднее вычислять...
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Кого вычислить,тех кто считает порошенко ху*лом,так тут и вычислять нечего ,так считает ВСЯ Украина,кроме самих воров и кучки их холуёв.
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По FOX NEWS или по CNN видел ты это, или по РТВ по телеку в кабачке "Веселая Брюква"в гетто лишнехромосомных иммигрантов?
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Повеселило, що по кацапській версії "американская ядерная доктрина содержит ЛОЖНЫЕ!!!! утверждения о россии". Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США - Цензор.НЕТ 8564
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Нужно им подсказать, что никакие они не ложные. Просто гибридные.
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Правильной дорогой идут американские товарищи. Мы помним военную доктрину Рейгана СОИ - стратегическая оборонная инициатива (звёздные войны) и к чему это привело!
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Привело к развалу одной из сверхдержав. Сейчас даже по заявлению Хуйла сверхдержава в мире одна. Так что как-то тревожно - кого хочет развалить рыжая бестия?
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Ну, например, можно развалить одну очень плохую не сверхдержаву.
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вот ты сейчас этого кацапа намеренно обидел...?
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разница в том что США это объявило открыто , а те что критикуют делают это нагло заявляя об обратном
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В ядерный пепел, говоришь? В следующий раз, десять раз подумай своей тупой башкой, прежде чем морозить такую чушь!
Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США - Цензор.НЕТ 1900
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Ну, не совсем так. Они больше хотят, чтобы все вокруг потратили все свои денюшки на оружие и не были безоружными. А голодными и злыми)
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Уточню. Чтобы все придурки вокруг потратили и дальше по тексту.
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ну так а шо еще придурки могут делать? Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США - Цензор.НЕТ 3080
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Потратили денюшки на оружие при отсутствие доступа к технологиям. 70 лет автомат Калашникова самый лучший в мире. Удивительно почему этим суперклассным оружием вооружены кочевники, жители отстойных аулов и папуасы?
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Ох уж эти америкосы...
Прикинь, на подступах к данецку негр на Абрамсе, да ещё с ядерной пушкой ...
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уже приплыли, вопли из-за поребрика - "Британские военные прибыли в Волноваху, американцы на подходе..."
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Это нормальное желание. Так же, как и желание быть монополистом.
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И судя по всему еврей. Правда не винницкий... Ашкенази.
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Когда Иран заступается за расею, это о многом говорит.. Хотя чему удивляться, если Лошадь поддержала Талибан...
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Талибан в Афгане. И поддерживается он сунитами из Пакистана, Саудовской Аравии и т.п. А в Иране - шииты, заклятые враги сунитов.
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Шо талибы в афгане, мне прекрасно известно. Поддержку расеи Ираном в данном случае, я сравнил поддержкой лавровым Талибана. Что непонятного?
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Трамп знов для росії "чмо", але на це вже нецікаво. Головне, що час Будапештских Меморандуму закінчився.
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американцы брехуны и не надёжные товарищи и вообще они нам не товарищи.....
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для вас да - пишите на калинах: "Трамп - чмо..."
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так они к вам кацапам в товарищи и не просятся, как раз наоборот
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1994 Будапештский
меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.

1999-1998 между Украиной и паРашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
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- але, мистер трамп?
- хело!
- да, это я. буду краток...
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***
- алло... алло, мистер трамп..
- хелоу
- ну что ж вы сразу обзываетесь??
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Все взревели, как медведи: - Натерпелись столько лет!
Ведьмы мы али не ведьмы? Патриотки али нет?!
Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился!
А еще на наших женщин позарился!
Страашно, аж жуть!
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Шо там Вятрович? Индульгенцию на цитирование имеете?
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украина среди двух агрессоров россии и сша как тот воробей трепыхается а ничего сделать не может.....
Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США - Цензор.НЕТ 619

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та хере уже тебе срать своей кацапской методичкой)
и так уже все давно знают что это амеры напали на Украину))
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ваньюшка, тебе ,чтобы застрелиться понадобиться несколько попыток,бо в такой мозг трудно попасть ....
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Ну а сколько можно этих иранских и кацапских баранов уговаривать, ведь они по другому не понимают, как только чуть попустили так и начинаются хотелки , они никогда не успокоятся ......только страх их может остановить..
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Сша в первую очередъ а патом и рассия и все ядеоные державы дакозали что зашитится можно только имея ядерное аружие и теперь не адна нармальноя страна не паверить не адному договару взамен на ядерное аружие и веноваты в этом сильные мира сего
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Можно подумать,что кацапы и китайцы забросили свой ядерный потенциал на помойку.
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Модернизация и восстановление ЯО разорят паРашу. Может заявление Трампа сродни заявлению про СОИ...
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судячи з того як поводяться параша і штати по відношенню до України ...те що кацапи з американцями вирішували свою проблему це зрозуміло ...а от яку проблему вирішував крадчук можна тільки можна здогадуватися ...хоча ні ...знаю ...ту саму що тепер віирішує соєва шобла ...де надійно сховати награбоване
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Ну, помолимся на Америку!
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у вас ещё всё впереди - успеете помолиться...
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США еще немного протупят и станут второй ,а может и третьей бержавой в мире.Как не крути а Трамп козачек засланный.
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Пусть поджигатель шипит и вопит-голубь летит!
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Разрыв пердаков у казламордых расейщины к этому имеет отношение, не, хто в курсе ??? Виступають проти зброї масового ураження і планують відновити ядерний арсенал одночасно, - Іран і Китай розкритикували ядерну доктрину США - Цензор.НЕТ 6091
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Що,засцяли? Не смішіть tomahawk дядечка Дональда...
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Знал одного нормального америкоса-Джон Рэмбо звали (Первая кровь).
Потом скурвился(фильм 2 и3).
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Давно пора. Если уж ядерку стали наращивать, значит на тормозах не спустят. А отже малята, готуйте вазелін, в когось заболить імперська дупа.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США
 
 
 
 
 
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