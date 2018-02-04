 Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
План, который призывает к восстановлению ядерного арсенала США с разработке нового маломощного атомного оружия, был объявлен в политическом заявлении администрации президента Дональда Трампа 2 февраля.
Президент Ирана Хассан Рогани заявил, что Соединенные Штаты "бесстыдно угрожают России новым атомным оружием". Рогани заявил, что "те же люди, которые якобы считают, что использование оружия массового уничтожения является преступлением против человечества, говорят о новом оружии, чтобы угрожать или использовать против соперников".
Китай 4 февраля критиковал правительство США за то, что тот назвал Пекин потенциальным ядерным противником. В своем заявлении министерство обороны Китая выразило надежду на то, что Соединенные Штаты будут "отказываться от ментальности холодной войны" и "возьмут на себя особую ответственность за собственное ядерное разоружение".
Российские официальные лица заявили, что американская ядерная доктрина содержит ложные утверждения о России. 3 февраля председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев обвинил Вашингтон в том, что тот ищет "оправдание для любых политических, экономических и военных шагов".
Обзор ядерной доктрины, который обычно делается в начале каденции новой администрации, определяет ядерные цели Пентагона во время президентства Трампа.
Впервые после 2010 года американские военные заявили цели, предусматривающие ядерные угрозы в ближайшие десятилетия.
В документе указано, что Россию надо убедить в том, что она столкнется с "неприемлемо опасными расходами", если будет угрожать даже ограниченным ядерным нападением в Европе.
"Это реакция на расширение возможностей России и характер их стратегии и доктрины", - написал министр обороны США Джим Маттис в обзоре, который также освещает опасения США по Северной Корее, Ирану и Китаю.
Чего ты стесняешься, Миша, пиши уже всю правду-матку.
Boeing 737 эксплуатируется настолько широко, что в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолётов и каждые 5 секунд в мире взлетает и садится один 737-й[2].
2. По электронике - мировыми лидерами будут те страны, где расположены штаб- квартиры компаний по производству микропроцессоров- и не надо путать когда например, та же Корея выпускает свою продукцию- это одно, а когда заводы Кореи выпускают чужую продукцию под лейбом чужих компаний по договоренности- это совсем другое.
3. все остальное бред.
2. У Самсунга вроде в Корее офис, у - TSMC - на Тайване.
3. Про кино? Думаю подсуетятся те же французы с итальянцами.
Airbus A320- Единиц произведено 7 979[1] (декабрь 2017 года)
Boeing 737 - Единиц произведено 9522 [1](май 2017 года)
2. Да Самсунг большая международная компания, TSMC- это контрактный производитель который работает по контракту с другими компаниями. Но все равно им будет трудно перекрыть потребности в процессорах Intel, AMD, Microchip Technology, NVIDIA (этот больше на графике, но процы тоже делает)
3. все остальное бред
Прибыль Голливуда за 2016 год календарный год сложилась от доходов с ТВ и сборов в североамериканских кинотеатрах в размере $11,4 млрд. И это только в Северной Америке
http://cinemaplex.ru/2017/02/26/studio-profitability-2016.html
2. Трудно, но возможно. Например у NVIDIA, на сколько знаю, вообще нет производства в США.
3. Рад за Голливуд.
Живи дальше в своей выдуманной реальности
а то я потерялся кто именно из них конченный, когда 112 вытащил из нафталина германшу и мороза на свои "ток- шоу"
Прикинь, на подступах к данецку негр на Абрамсе, да ещё с ядерной пушкой ...
меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.
1999-1998 между Украиной и паРашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
- хело!
- да, это я. буду краток...
- алло... алло, мистер трамп..
- хелоу
- ну что ж вы сразу обзываетесь??
Ведьмы мы али не ведьмы? Патриотки али нет?!
Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился!
А еще на наших женщин позарился!
Страашно, аж жуть!
и так уже все давно знают что это амеры напали на Украину))
...
Пусть поджигатель шипит и вопит-голубь летит!
Потом скурвился(фильм 2 и3).