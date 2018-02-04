 3 тыс. доз вакцин от кори прибыли на Одесчину, необходимо еще 9 тыс. доз, - Степанов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

"Вакцины против кори доехали из Днепра. 3 000 доз уже в Одессе. Завтра, в понедельник, будут в городских поликлиниках. Большое спасибо Днепропетровщине за помощь! Однако, к сожалению, сериал "достучаться до МЗ" не завершен. Нам нужны еще 9 000 доз, чтобы довести коллективный иммунитет до 95% -именно так сможем защитить людей от новых случаев заболевания корью", - отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

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По словам чиновника, не решенным в области остается вопрос с сыворотками - экстренной помощью при таких смертельных болезнях, как дифтерия, столбняк, ботулизм.

"При первых же симптомах сыворотку необходимо ввести в течение нескольких часов, иначе человек умрет. Так вот, еще раз кричу Минздраву: в Одесской области их нет вообще", - заявил Степанов.

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