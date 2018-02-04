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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:вакцина (305) Одесская область (1403) Степанов Максим (56) корь (54)

 3 тыс. доз вакцин от кори прибыли на Одесчину, необходимо еще 9 тыс. доз, - Степанов

Три тысячи доз вакцины от кори прибыли на Одесчину из Днепропетровской области. Уже завтра, 5 февраля, они появятся в одесских медицинских учреждений, поскольку в Одессе ситуация с корью является самой сложной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

"Вакцины против кори доехали из Днепра. 3 000 доз уже в Одессе. Завтра, в понедельник, будут в городских поликлиниках. Большое спасибо Днепропетровщине за помощь! Однако, к сожалению, сериал "достучаться до МЗ" не завершен. Нам нужны еще 9 000 доз, чтобы довести коллективный иммунитет до 95% -именно так сможем защитить людей от новых случаев заболевания корью", - отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родители непривитых школьников требовали в Одессе пустить их детей за парты: "Почему закрыли только школы, а театры и вузы работают?" ФОТОрепортаж

По словам чиновника, не решенным в области остается вопрос с сыворотками - экстренной помощью при таких смертельных болезнях, как дифтерия, столбняк, ботулизм.

"При первых же симптомах сыворотку необходимо ввести в течение нескольких часов, иначе человек умрет. Так вот, еще раз кричу Минздраву: в Одесской области их нет вообще", - заявил Степанов.

Читайте: Тенденции к уменьшению случаев заболевания корью в Украине пока нет, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3048498
 
 
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В Украине эпидемия кори, а вакцин до сих пор не хватает. Нормальная работа Супрун? Позор, гнать ее надо и из медицины, до сих пор коррумпированной, и из Украины.Геноцидница.
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Возникает вопрос - мягко говоря, зачем Минздрав, зачем содержать его численный и хорошо оплачиваемый аппарат,если можно справиться без и.о. Супрун, которая вообще не понимает, что нужно делать и как руководить.
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Вот обьясните как 12 тыс. доз можно обеспечить вакцинацию города миллионника, это еще не считая области.
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Рехформы бригады Логопедов впечатляют....... Эпидемия кори , при том , что вакцине уже лет 100
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Девушка из квартала олитыных фонарей новости не читает. Не зачем.......
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мне твои метафоры как то до одного места...где обьявление об эпидемии хотя бы в одной области?есть сцылка? 3 тис. доз вакцин від кору прибули на Одещину, необхідно ще 9 тис. доз, - Степанов - Цензор.НЕТ 3290
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Мои метафоры красивы и отражают вашу сущность, А в остальном есть новости, их тоже нужно читать, а не только методички.....
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нет,вот пример...

Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 3 ч.3 часа назад

Російські спонсори для Саакашвілі разом з баблом відправили на допомогу Сіфона і Бороду.

3 тис. доз вакцин від кору прибули на Одещину, необхідно ще 9 тис. доз, - Степанов - Цензор.НЕТ 8909
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Порошенко довел людей до такого состояния,конечно они имеют право требовать его импичмент
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Например такие новости
Для того чтобы не вспыхнула эпидемия кори, нужно, чтобы было вакцинировано не менее 90% населения страны, тогда против болезни сработает коллективный иммунитет. При этом в 2016 году в Украине были сделаны прививки лишь 45% детей, а повторно было привито и того меньше ...
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Найбільш активно пишуть проти щеплень- активні противники нинішньої влади в Україні.
Просто якщо в Україні вибухне епідемія- безвіз відмінять, а ні про яку асоціацію з ЄС не зможе бути навіть мови.
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ты даун?Вообще то эпидемия началась в Румынии стране ЕС,а ассоциацию давно подписали
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Ты уже это флудишь кацахол слово в слово в надцатый раз,на хрена политику сюда привязывать,срач устроить как ты любишь,и почему про детские труны не написал,это же тебе так нравится
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Я тобі вже казав- тобі щеплення протипоказані.
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А чего ты не ответил на этот вопрос,горе-дохтур

3 тис. доз вакцин від кору прибули на Одещину, необхідно ще 9 тис. доз, - Степанов - Цензор.НЕТ 3368 Кирилл Лещенко
чему pH крови равен?03.02.2018 01:09
3 тис. доз вакцин від кору прибули на Одещину, необхідно ще 9 тис. доз, - Степанов - Цензор.НЕТ 3368 Еxorcist
Артеріальної чи венозної?
03.02.2018 01:10
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А він не сказав рН якої саме крові його цікавить.
А тебе цікавить рН артеріальної чи венозної крові?
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Та тебя же не про давления спрашивают тормоз,кровь одна в организме и щелочной показатель в артериях и венах одинаковый,я хоть и не врач,но медэнциклопедию почитывал,короче ты неук сельский и лучше этим не хвастайся
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Срача не будет кац,хоть ты этого и хочешь,с детскими трунами только завязывай и политику сюда не плети
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Гарсія, якщо мої дописи врятують бодай одне дитяче життя- то я витратив час не дарма.
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Согласен,только у тебя ведь еще одна цель,впутать политику сюда и превратить все в срач,вот этого не делай,пасись на других темах
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Это не доктор, а лох лесной. Максимум - санитар, судя по лексике.
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Ну так а яку ти хочеш лексику до себе?- З бидлом я розмовляю їхньою мовою.
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3 тис. доз вакцин від кору прибули на Одещину, необхідно ще 9 тис. доз, - Степанов - Цензор.НЕТ 6430 а окисление крови кислородом из легких по твоему ни на что не влияет?

ты ни в химии не петришь,ни в биологии...тока рекламу по рН смотришь
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Еще один знаток,гыга,ну ты же свиновод,какого хрена лезешь,тут про мочу ни слова,я же сказал шо не врач,вопрос задавл не я,а спец,но кац пропетлял
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у свиней,гарсиа,тоже кровь имеется...и артериальная,и венозная.и легкие.шоб эту кровь закислять,тем самым сдвигая балланс от щелочного к кислому 3 тис. доз вакцин від кору прибули на Одещину, необхідно ще 9 тис. доз, - Степанов - Цензор.НЕТ 4995.я же сказал,что в биологии ты тоже нуль
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Малий, не маригуй ня. Зара зроблю тобі красиву картинку.
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Никогда не задумывался, почему СО2 не совсем правильно называют углекислотой?
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Медкомиссию у вас хоть иногда проходят,ты прям вурдалак какой то, труны, трупики, тебя прямо веселят,это уже диагноз
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Ні. Трупи мене не веселять. Просто як я вже казав- Маленькі дитячі труни дуже швидко лікують від антищепленевої істерії і вертають до реальності.
Але дещо запізно.
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Это уже не первый случай, Москаль вообще у венгров выпросил, чем занимаются в Минздраве непонятно.
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Роби дитину тверезим і не давай дружині вагітною конопель курити.
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Я ошибался, Еxorcist уровень даже ниже санитара.
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а почему перед уколом ,не дают информационный брошюры об опасности вакцины ?Как на сигаретах рисуют риски?

Следователи в Березниках выясняют, почему семимесячная девочка умерла через несколько дней после прививки


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Сейчас около прививочного кабинета в гродненской поликлинике № 1 Гродно пусто и тихо. А еще несколько дней назад перед этими дверями была очередь. Именно здесь произошла трагедия, которая взволновала всю страну. Маленькую Сашу мама привела сюда, чтобы сделать плановую прививку против кори, паротита и краснухи - а Саша после вакцинации умерла на маминых руках.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/498927.html
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В Гуляйполе Запорожской области умерла 2-летняя девочка по имени Ангелина. Накануне ей сделали прививку. Об этом сообщает TV-5.

Родственники девочки рассказывают, что она была активна и здорова, но за неделю до случившегомя ей сделали прививку. 3 апреля у нее поднялась температура и ей стало плохо, а уже днем 4-го апреля ребенка не стало. В больнице отрицают, что девочка могла умереть от вакцинации.
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Девочки не стало 4 апреля. По словам родственников, она была полностью здорова. Накануне вечером у девочки резко поднялась температура. Ночью дома Ангелине стало хуже, скорой ее снова доставили в больницу. Уже днем девочка умерла. Родные не берутся говорить о причине ее смерти. Вспоминают, за неделю до случившегося Ангелине сделали прививку АКДС. Но в больнице связь вакцинации и смерти ребенка отрицают. В заключении о смерти указано - острая менингококцемия. Это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Медики говорят, от первичной госпитализации родные отказались, есть расписка. При поступлении девочки во второй раз, спасти ее было практически невозможно, - утверждают врачи. Прививка в данном случае могла лишь ослабить иммунитет, что способствовало развитию инфекции. Менингококковая инфекция в медицинской практике встречается очень редко. Последний случай в Гуляйполе был зафиксирован 20 лет назад, - говорят врачи. У детей до трех лет такое заболевание почти в 100% случаев приводит к летальному исходу.
По факту смерти двухлетней Ангелины создана специальная комиссия, проводится проверка.

http://www.mv.org.ua/news/147959-smert_dvuhletnei_devochki_v_guljaipole_prichiny_tragedii_(video).html
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не,зрада не поверит...а как же тогда барыгу снимать,если родители сами отказались от госпитализации,с распиской?
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ты у своих спроси,не было ли у тебя осложнений в детстве
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Есть ли связь между прививкой и смертью ребенка?
«Утверждать, что смерть ребенка произошла в результате вакцинации, нельзя», - подчеркнул Игорь Гаевский. Возможность полагать, что такая связь отсутствует, дает то, что «вакцина используется в стране с 2012 года, только в этом году в Беларуси было использовано 150 тысяч доз вакцины, не было ни одного осложнения».
По информации Гаевского, прививка умершей девочке проводилась из ампулы, из которой был вакцинирован еще один ребенок: «У второго ребенка нет никаких негативных последствий вакцинации».

Главный санитарный врач также отметил, что в Беларуси за последние 20 лет не было связанных с вакцинацией доказанных случаев смерти, а также тяжелых осложнений в результате прививок.
http://naviny.by/rubrics/society/2016/06/01/ic_articles_116_191800
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девочка погибла в кабинете врача,после прививки,но главный санитарный врач Беларуси не видит связи,своего ребенка бы повел делать туда или когда дело касается твоих детей ,то связь ты быстро находишь?
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У мене на руках хвора померла від правця. І аби ти бачив те що бачив я- ти б навколішки вимолював зробити тобі щеплення.
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на коленях ты свою зарпалату получаешь за свой бред
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Навіщо мені зарплатня?- Мене і пацієнти віддячать.
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взяточник ,ты бы людей лучше лечил,что бы у тебя на руках никто не умирал
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Надо верить проверенным фактам, а не домыслам. Бывают и редкие патологии и аномальные реакции и ошибки медперсонала. Если из одного флакона сделали прививку двум детям и у одного немедленный фатальный исход, а другому хоть бы хны, то проблема, скорей всего, была в серьезных проблемах со здоровьем умершего ребенка. Но точку должно поставить тщательное расследование.
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от любой вакцины есть определенный процент летальных исходов и это вполне определенный факт,известный в медицине ,но о нем никто не предупреждает вакцинируемых
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Если в инструкции к вакцине указано, что очень редко может быть анафилактический шок - медики должны быть к этому готовы. А уж как они с этим состоянием справятся - от их профессионализма зависит.
В цивилизованном мире смерть от инфаркта миокарда в возрасте до 50 лет считают позором для медицины, а у нас сплошь и рядом.
Ну и есть синдром внезапной необъяснимой смерти взрослых. Его вообще предсказать невозможно. Если 150000 человек просто придет в театр и полчаса подекламирует Пушкина, то есть определенная вероятность, что 1 -2 человека умрут от необъяснимой причины. Но это вовсе не повод обвинять Пушкина или театр.
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Потому, что их и так хреново берут. Мало кто хочет травить детей за 350 гривень.
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назвіть кращого за неї міністра охорони здоров'я...
а ви взагалі хоч з нашої країни, бо прапорець часом буває оманливим...
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а вот кто скажет ,сколько человек умерло при йулькиных тамифлю?
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Дохрена. Там, под воздействием истерики на тв, народ глотал реально серьезный препарат с кучей побочек. У некоторых печень и не выдерживала.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины3 тыс. доз вакцин от кори прибыли на Одесчину, необходимо еще 9 тыс. доз, - Степанов
 
 
 
 
 
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