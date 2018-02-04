 3 тыс. доз вакцин от кори прибыли на Одесчину, необходимо еще 9 тыс. доз, - Степанов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.
"Вакцины против кори доехали из Днепра. 3 000 доз уже в Одессе. Завтра, в понедельник, будут в городских поликлиниках. Большое спасибо Днепропетровщине за помощь! Однако, к сожалению, сериал "достучаться до МЗ" не завершен. Нам нужны еще 9 000 доз, чтобы довести коллективный иммунитет до 95% -именно так сможем защитить людей от новых случаев заболевания корью", - отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.
По словам чиновника, не решенным в области остается вопрос с сыворотками - экстренной помощью при таких смертельных болезнях, как дифтерия, столбняк, ботулизм.
"При первых же симптомах сыворотку необходимо ввести в течение нескольких часов, иначе человек умрет. Так вот, еще раз кричу Минздраву: в Одесской области их нет вообще", - заявил Степанов.
Житомирянин @Aleks_Kovalyuk 3 ч.3 часа назад
Російські спонсори для Саакашвілі разом з баблом відправили на допомогу Сіфона і Бороду.
Для того чтобы не вспыхнула эпидемия кори, нужно, чтобы было вакцинировано не менее 90% населения страны, тогда против болезни сработает коллективный иммунитет. При этом в 2016 году в Украине были сделаны прививки лишь 45% детей, а повторно было привито и того меньше ...
Просто якщо в Україні вибухне епідемія- безвіз відмінять, а ні про яку асоціацію з ЄС не зможе бути навіть мови.
Кирилл Лещенко
чему pH крови равен?03.02.2018 01:09
Еxorcist
Артеріальної чи венозної?
03.02.2018 01:10
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А тебе цікавить рН артеріальної чи венозної крові?
ты ни в химии не петришь,ни в биологии...тока рекламу по рН смотришь
Але дещо запізно.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC&rlz=1C1GGGE_ruUA709UA709&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC&aqs=chrome..69i57j0l4.11030j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://meduza.io/feature/2016/02/06/privivki-vyzyvayut-autizm
https://fantasyclinic.ru/encyclopedia/vaccinations/mogut-li-privivki-vyzyvat-autizm/
Це за твоїм же посиланням.
Ну а про Эндрю Уэйкфилда- всесвітньо відомого шарлатана- я взагалі не хочу говорити.
Следователи в Березниках выясняют, почему семимесячная девочка умерла через несколько дней после прививки
Читать полностью: https://news.tut.by/society/498927.html
Родственники девочки рассказывают, что она была активна и здорова, но за неделю до случившегомя ей сделали прививку. 3 апреля у нее поднялась температура и ей стало плохо, а уже днем 4-го апреля ребенка не стало. В больнице отрицают, что девочка могла умереть от вакцинации.
По факту смерти двухлетней Ангелины создана специальная комиссия, проводится проверка.
http://www.mv.org.ua/news/147959-smert_dvuhletnei_devochki_v_guljaipole_prichiny_tragedii_(video).html
«Утверждать, что смерть ребенка произошла в результате вакцинации, нельзя», - подчеркнул Игорь Гаевский. Возможность полагать, что такая связь отсутствует, дает то, что «вакцина используется в стране с 2012 года, только в этом году в Беларуси было использовано 150 тысяч доз вакцины, не было ни одного осложнения».
По информации Гаевского, прививка умершей девочке проводилась из ампулы, из которой был вакцинирован еще один ребенок: «У второго ребенка нет никаких негативных последствий вакцинации».
Главный санитарный врач также отметил, что в Беларуси за последние 20 лет не было связанных с вакцинацией доказанных случаев смерти, а также тяжелых осложнений в результате прививок.
http://naviny.by/rubrics/society/2016/06/01/ic_articles_116_191800
В цивилизованном мире смерть от инфаркта миокарда в возрасте до 50 лет считают позором для медицины, а у нас сплошь и рядом.
Ну и есть синдром внезапной необъяснимой смерти взрослых. Его вообще предсказать невозможно. Если 150000 человек просто придет в театр и полчаса подекламирует Пушкина, то есть определенная вероятность, что 1 -2 человека умрут от необъяснимой причины. Но это вовсе не повод обвинять Пушкина или театр.
а ви взагалі хоч з нашої країни, бо прапорець часом буває оманливим...