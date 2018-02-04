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Все про:ГСЧС (1274) река (32)

 ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды в реках Закарпатья

На реках Закарпатья постепенно повышается уровень воды, а в бассейне Припяти ожидается возобновление ледовых явлений.

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 февраля ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8 часов 04 февраля на реке Латорица - г.Чоп на 1,5 – 2,0 м, выход воды на пойму междудамбового пространства; на р.Тиса - г.Чоп на 3,0 – 3,5 м, в пределах русла и без угрозы негативных последствий", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГСЧС.

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Кроме того, 5-7 февраля, в связи со значительным похолоданием на реках бассейна Припяти ожидается возобновление ледовых явлений в виде заберегов и шуги с последующим установлением ледостава.

Источник: https://censor.net.ua/n3048497
 
 
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Помню, ещё при юще такое началось, кажись. Некоторые жители Закарпатья делали некислый гешефт на ежегодных подтоплениях. Затопило в селе десять домов, а в списках на компенсацию вписано 30. И так каждый год. Потом потихоньку как-то поутихло, вроде бы.
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