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 Политика Украины
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 Гражданин Украины может въехать на территорию оккупированного Крыма только по украинскому паспорту, - Слободян

Гражданам Украины для въезда на оккупированную Россией территорию Крыма необходимо предъявить украинский паспорт.

Об этом "Крым.Реалии" рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, комментируя процедуру идентификации граждан Украины на админгранице между Крымом и материковой частью Украины, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что правило обязательного предоставления украинского паспорта не касается выезда из оккупированного Крыма на материковую Украину.

"Если приезжает из Крыма на украинский КПВВ гражданин Украины и говорит: "Паспорта нет, но у меня есть водительское удостоверение, я гражданин Украины", то мы проверяем его. Мы устанавливаем, что это этот человек и если у него нет проблем с законодательством, то, конечно, мы его пропускаем на материковую Украину", – отметил Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пункте пропуска "Киев" задержан гражданин РФ, выдававший себя за украинца, - Госпогранслужба

По его словам, для того чтобы гражданину Украины вернуться на временно оккупированную территорию – ему обязательно надо будет предоставить пограничникам паспорт гражданина Украины.

Напоминаем, с 1 января 2018 года на пунктах пропуска через государственную границу Украины заработала система фиксации биометрических данных. Новая система контроля при пересечении границы касается граждан государств "миграционного риска" – всего 70 государств, в том числе и России.

Также читайте: Биометрический контроль не коснется крымчан на админгранице с полуостровом, – госпогранслужба Украины

Проверка биометрических данных не касается граждан Украины, которые проживают в Крыму. Пропуск через админграницу с Крымом осуществляется как по новым украинским ID-картам, так и по старым паспортам образца 1994 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3048496
 
 
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Да, интересно было бы посмотреть, на пункт пропуска , где то под Сталинградом в январе 1943.......
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так сталин с гитлером не торговал рошеном
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так вы предупреждайте,что въезжаете в совок 1937 года,где вы можете просто пропасть,а из Крыма по водительским правам зачем пускать?Они паспарта рвали Украины,а вы им на уступки идете?
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А на мальдіви потрібно їздити по чужому,як кокорін. він же приклад показав.
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кокорин показал водительские права
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Дійсно, що треба перекрити такий перетин кордону з окупованою територією.
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Ті кримчани, які позбулись укр. паспортів на територію України в'їхати не можуть.
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В Мордовии обнаружили древнюю гробницу с фекалиями - газета "Мордовский Рабочий"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГражданин Украины может въехать на территорию оккупированного Крыма только по украинскому паспорту, - Слободян
 
 
 
 
 
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