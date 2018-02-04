 Один украинский воин ранен, один травмирован в результате сегодняшних обстрелов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении враг грубо нарушил Минские договоренности неподалеку Каменки. Вблизи этого населенного пункта противник вел огонь из 120-мм минометов и выпустил около 10 мин этого калибра.
На Приазовье, боевики применили гранатометы по нашим опорным пунктам у Водяного. На Луганском направлении, оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево.
Последний, на данный момент, обстрел завершился около 10 часов утра и с тех пор, вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще один - получил боевую травму.
2. "Власти крымской столицы рассмотрят возможность назвать улицу или площадь имени героически погибшего в Сирии пилота Романа Филипова, сообщил КП-Крым глава администрации Симферополя Игорь Лукашев". Ждут подтверждение, что уничтоженный террорист был из Симферополя. Если нет, то забьют болт. Оккупанты продолжают молчать. Тем временем в Совете Федерации россии "допустили, что Су-25 сбили из украинского ПЗРК". В данный момент печатают визитки Яроша для убедительности https://twitter.com/i_army_org/status/960158280223002624 (скрин). Кроме того, в Госдуре призывают расследовать, "откуда у сирийских боевиков появились ПЗРК". РОССИЙСКИЕ танки, гаубицы, Грады, САУ и прочее тяжёлое вооружение на украинском Донбассе их не интересует https://twitter.com/i_army_org/status/960120121086922752 (фото-
3. Собираешь митинг в своем городе в поддержку войны и бомбежек, в этот же день сбивают летчика. Это Ватастополь, детка. Больше митингов!
4. Как финансисты подведем итоги: минус СУ-25 и минус стоимость десятка крылатых ракет. В Перми недельку поголодает не одна тысяча крымнашистов.
5. Крымский мост был таким длинным, что аж до Сирии довёл. Крым, ты такой классный!!!
6. Пройдет три дня и летчика забудут. ВСЕ его забудут. Будто и не было вовсе.
7. Даже вчера, когда в Сирии сбили Су-25 ихтамнетов, которых выводили четыре раза, весь Мир вспомнит про Крымнаш. Запомните, россияне, Крымнаш будет губить россию утром, днём и вечером, 25 часов в сутки. А платить по счетам будут многие поколения.
8. Посмотрите на очередную колонну военной техники оккупантов в Севастополе https://www.youtube.com/watch?v=x8t4CkghEQc (видео).
9. "В Керчи военно-патриотическому клубу провели ознакомительный сбор по рукопашному бою". Естественно, подростков одели в камуфляж. Российские стандарты подготовки мяса на убой смолоду https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959889869257441280
10. Не мала баба клопоту - покликала орду: "Раньше никаких проблем и не было, вообще-то. А откуда они взялись с 2014 года, я не пойму. Резко вся медицина накрылась медным тазом!!! Сначала всех уволили, потом внедрили новые технологии с бабками с бумажками в очередь на очередь" https://twitter.com/KrimRt/status/959788374499430401 (скрин). Так ватники обсуждали очередь за талонами в очередь в МФЦ - многофункциональные сервисные центры https://twitter.com/KrimRt/status/959786758845198336 (фото).
11. Севастопольские пропагандоны так написали о вчерашнем митинге против санкций: "В Симферополе прошел митинг против потерпевших НЕУДАЧУ санкций. Участники развернули плакаты с надписями: «Долой санкции». Звучали заявления: «Жители почти не вспоминают о санкциях», «Экономика развивается». Спикер госсовета Константинов заявил, что лично он под санкциями очень прекрасно себя чувствует, и что нам и так неплохо живется" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/959796160377643008 (скрин). Напомню, что бюджетники признались, что на этот шабаш их согнали: "А вон там моя знакомая со своим коллективом стоит - она кондуктор в троллейбусе", "Все мы бюджетники - люди подневольные", - говорили участники митинга http://an-crimea.ru/page/news/164825 (фото).
12. На симферопольском паблике обсудили вчерашний митинг против полезных санкций: "Разве санкции не на пользу? А то, что людей сгоняют, - привыкайте. Если сами захотите собраться, - будут проблемы. Если по указке, - будет вечный идиотизм. «Родная гавань» - она такая - стоит на фейковом «энтузиазме». То есть, не стоит, а деградирует, как СССР, с теми же историческими граблями", "Опять наших с универа эксплуатируют на этих мероприятия танцевать", "Сначала разберитесь кто против кого ввел санкции. Их на митинге точно не было", "Коль они «полезные» - зачем их снимать? Опять вредительством занимаются", "В СССР также говорили, что они не вредны. И что случилось с СССР??" https://twitter.com/KrimRt/status/960083295043235842 (скрин).
13. Оккупанты из Красноярска прорываются в Симферополь: "Хотим с мужем переехать жить в ваш город. Трудно ли найти съемное жилье? Примерно какая стоимость аренды и как с работой?". Ответы: "Жить всегда лучше дома, а не на арендах, которые все время растут, а зарплаты - нет. Да и Крым - это не то место, где заработки", "(Понаехавший пишет) Симферополь - отличный город, и работы тут полно, но только для тех, кто реально хочет и будет работать. Зарплаты вполне достойные для достойных работников. А вот жилье и правда очень дорогое. Местные жители не хотят работать, они хотят сдавать свои халупы по 30000 и жить в гаражах", "(Понаехавшему отвечают) Слушайте, так не снимайте, как говорите, «халупы» и живите у себя дома! Местных не трогайте. Обломаетесь. А вообще, надо обозначить так: местные ненавидят вас, а понаехи злые, что нет шары на местных! Чтобы понятней было, а то народ еще не въехал в тему. Еще, помимо жилья, в Крыму самая дорогая еда и одежда. По комментам делайте вывод, как вам тут «рады»))", "В основном вас будут поддерживать понаехавшие. А вам их ещё здесь найти придётся. А ситуация может сложиться разная. Это я все к тому же социуму, общению, ну и кто предупрежден, тот сами знаете", "Здесь вас не ждут и здесь вам не рады. И так куча машин, пробки из-за вас и парковок нет", "Очень смешно слушать комментарии людей, которые тут купили жильё или живут пару лет, и думают, что они местные. Вы местными никогда не станете, у вас на лице написано, что вы с материка. Внешность отличается, менталитет другой, акцент другой, а местные тут только крымские татары" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/960103545700782082 (скрин).
14. Беженец с Донбасса, год назад получивший аусвайс и с радостью устроившийся на работу по специальности, уже увольняется и ищет подработку на вольных хлебах. Думает сваливать. Наверное, климат "русского мира" не подошёл.
15. Как хорошо, что я не пользуюсь общественным транспортом и практически не пересекаюсь с пенсионерами. То, что творится в их головах, это АД! Жуткий, безумный, всепоглощающий ватный АД!
16. " - О, ты из Севастополя? - Ага. - А скажи что-нибудь по-севастопольски? - Все на оборону, топим свои корабли, потом на топики и в Бахчипариж!".
17. Я сегодня впервые увидел, как из мусорного пакета вытряхивают мусор в контейнер, пакет складывают и забирают с собой. Это зачем?
P.S. История повторяется. Снова нацисты оккупируют чужие территории, снова первый удар приняли на себя крымские татары, снова всё украинское под запретом, снова "Афганистан" (и не один), снова они не боятся санкций, снова митинги из-под палки, снова цензура и зомбоящик… Как уже было выше сказано, - это исторические грабли. Россия не извлекла уроков из собственной истории, за что непременно поплатится! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
#россия #Сирия Свинособаки свинособаке прислали свой горячий свинособачий привет. Ренегат не ушёл от кармы, Карл! #Факт