 Один украинский воин ранен, один травмирован в результате сегодняшних обстрелов, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении враг грубо нарушил Минские договоренности неподалеку Каменки. Вблизи этого населенного пункта противник вел огонь из 120-мм минометов и выпустил около 10 мин этого калибра.

На Приазовье, боевики применили гранатометы по нашим опорным пунктам у Водяного. На Луганском направлении, оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево.

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Последний, на данный момент, обстрел завершился около 10 часов утра и с тех пор, вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще один - получил боевую травму.

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