 Спортивный арбитражный суд снял с отстраненных российских спортсменов запрет ехать на Олимпиаду, МОК требует объяснений

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в воскресенье, 4 февраля, заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене отстранения от Олимпийских игр в Пхенчхан 28 российских атлетов "чрезвычайно разочаровывает и удивляет". Он добавил, что в МОК не ожидали такое решение арбитража.

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МОК требует от CAS предоставить детальные обоснования данного решения. Эту ситуацию Комитет считает "предельно неудовлетворительной, если учесть серьезность дел" дисквалифицированных за допинг российских спортсменов. "Мы считаем, что это решение (арбитража, - ред.) Демонстрирует срочную необходимость реформ внутренней структуры CAS", - отметил Бах.

Также Бах добавил: "Отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что вы обязательно получите приглашение от МОК (на Олимпийские игры, - ред.), поскольку получения такого приглашения является привилегией "чистых" российских спортсменов", - заявил глава МОК.

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1 февраля CAS сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК, который отстранил их от Олимпиады. Россиянам также вернули ряд медалей Сочи-2014, отобранных на фоне допингового скандала. Суд решил, что в отношении 28 спортсменов "не хватает доказательств" о причастности к допинговой схеме.

Зимние олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхан с 9 по 25 февраля. Украину на них будут представлять 33 атлета.