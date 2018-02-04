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 Спорт, За рубежом
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 Спортивный арбитражный суд снял с отстраненных российских спортсменов запрет ехать на Олимпиаду, МОК требует объяснений

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил разочарование и удивление решением Спортивного арбитражного суда отменить отстранение группы российских спортсменов от Олимпийских игр.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в воскресенье, 4 февраля, заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене отстранения от Олимпийских игр в Пхенчхан 28 российских атлетов "чрезвычайно разочаровывает и удивляет". Он добавил, что в МОК не ожидали такое решение арбитража.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК не допустил к Олимпиаде в Пхенчхане 22 российских тренера и 6 медиков

МОК требует от CAS предоставить детальные обоснования данного решения. Эту ситуацию Комитет считает "предельно неудовлетворительной, если учесть серьезность дел" дисквалифицированных за допинг российских спортсменов. "Мы считаем, что это решение (арбитража, - ред.) Демонстрирует срочную необходимость реформ внутренней структуры CAS", - отметил Бах.

Также Бах добавил: "Отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что вы обязательно получите приглашение от МОК (на Олимпийские игры, - ред.), поскольку получения такого приглашения является привилегией "чистых" российских спортсменов", - заявил глава МОК.

Также читайте: Вся легкоатлетическая сборная России на Олимпиаде-2008 была под допингом, - информатор WADA Родченков

1 февраля CAS сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК, который отстранил их от Олимпиады. Россиянам также вернули ряд медалей Сочи-2014, отобранных на фоне допингового скандала. Суд решил, что в отношении 28 спортсменов "не хватает доказательств" о причастности к допинговой схеме.

Зимние олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхан с 9 по 25 февраля. Украину на них будут представлять 33 атлета.

Источник: https://censor.net.ua/n3048494
 
 
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бабло всесильно!.... Спортивный арбитражный суд снял с отстраненных российских спортсменов запрет ехать на Олимпиаду, МОК требует объяснений - Цензор.НЕТ 4941
на гавканье еврожопов о порядочности и т.д., вообще можно нас...рать...)))
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А еще говорят о коррупции в Украине. Да на этих европейцах клейма ставить некуда. Просто они берут мало, но так, чтобы на 10 жизней хватило. Поэтому у них вроде и коррупции нет, а так ворье, ворьем.
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Коррупция в Украине повсеместно, а в Европе много проституток, но работают законы. Разница большая. По крайней мере уровень прав и свобод у нас и в Европе не сравнить.
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"повсеместно" - это как?

Судя по решению арбиртража, коррупция в Украине это детский лепет в сравнении с коррупцией в Европе.
да, кстати, если имеешь приватный домик в Италии, попробуй устроить у себя на дворе мангал - очень удивишься уровню прав и свобод в Европе по сравнению с Украиной. Спортивный арбитражный суд снял с отстраненных российских спортсменов запрет ехать на Олимпиаду, МОК требует объяснений - Цензор.НЕТ 4152
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А если в Европе сын депутата насмерть собьёт человека, его за это посадят или он откупится?
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Бывшая колега по работе с мужем в штаты по гринкарте выехала, говорит что там взяточники похлеще наших будут на каждом шагу. В Испании особо не стыкался, правда начальнику "могорыч" с отпуска всегда привожу он только рад )) Но за "посредничество" при оформлении на работу завотдела кадрами с работы выгнали
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Презумпция невинности в деле.
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Согласен. Это как раз верховенство права. В данном случае оно сыграло за паРашку.
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Молодцы парни бабла нарезали!!! До конца жизни будет!!!! А мы говорим что коррупция только у нас!!! Вот смотрите образец! Согласен с другими, что Европа не сделала выводов с событий 70-летней давности!
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Люди гибнут за металл
Сатана там правит бал (с)
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это шо ж получается, Хуеплеткин не только войны финансирует, он еще кроме виолончелей и международные суды скупает?!
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Всіх "суддів" об'єднує одна спільна риса - любов до бабла..😕😕😕
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І як змагати спортсменам інших країн поряд з кацапськими мельдонійцями?
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Отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что вы обязательно получите приглашение от МОК (на Олимпийские игры, - ред.), поскольку получения такого приглашения является привилегией "чистых" российских спортсменов

И что получается МОК открыто послал CAS?А чего русня тогда так радовалась Спортивный арбитражный суд снял с отстраненных российских спортсменов запрет ехать на Олимпиаду, МОК требует объяснений - Цензор.НЕТ 6142
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Чем выше цена кацапской нефти, тем чаще они выигрывают суды.
Ждём обвала и про́ва́ла!
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А че так все возбудились? хорошая ведь новость - плешивый и ко, потратили очередные миллионы вечно зеленых на понты, а значит на Донбасс попадет меньше оружия для орков, да и ЧМ 2018 пусть проводят - с их аппетитами там будет полное позорище с растратой в несколько миллиардов, по мне чем больше денег скрепоносные тратят не на войну тем лучше
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