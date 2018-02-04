 Подозреваемый в убийстве военнослужащего в киевском ресторане задержан в Запорожье, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Преступление произошло в ночь на 1 февраля текущего года в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района Киева. Во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею. Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия.
По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. 3 февраля он был задержан в Запорожье.
В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины. В понедельник, 5 февраля, суд изберет ему меру пресечения.
Останнім часом почастішали напади на військових, це потрібно жорстко присікати.
Що би сталось?
І скоріше за все вбивця не звичайна людина, а представник криміналітету.
Ви ж знаєте, що існують певні національні клани, ринки ділять території...
Можливо ви колись відчули дискрімінацію, але зрозумійте, що українці так само це відчувають зі сторони майже всіх нацменшин, бо кожен намагається тут керувати, забуваючи, що вони не корінний народ. І ще не факт, що вбивця не виказував підтримку сепарів і таке могло бути.
э чы мэнэ ,чы нёго . Я про то как сами кавказцы относятся к таким же кавказцам .