 Подозреваемый в убийстве военнослужащего в киевском ресторане задержан в Запорожье, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Преступление произошло в ночь на 1 февраля текущего года в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района Киева. Во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею. Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия.

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По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. 3 февраля он был задержан в Запорожье.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины. В понедельник, 5 февраля, суд изберет ему меру пресечения.

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