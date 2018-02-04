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 Подозреваемый в убийстве военнослужащего в киевском ресторане задержан в Запорожье, - прокуратура

В Запорожье задержан злоумышленник, убивший военнослужащего в киевском ресторане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Преступление произошло в ночь на 1 февраля текущего года в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района Киева. Во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею. Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия.

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По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. 3 февраля он был задержан в Запорожье.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины. В понедельник, 5 февраля, суд изберет ему меру пресечения.

Также смотрите: Раскрыто убийство 65-летнего киевлянина: злоумышленник убил мужчину гантелью и замуровал его тело в бетон, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3048493
 
 
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диаспора сейчас вой подымет..Махмуд невинуватый савсэм..
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шото непривычно, полиция стала и задерживать и находить.
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Потому что движения бабла нет. А движения бабла нет, потому что люди простые, у них нет маменьки и папеньки депутата, прокурора, смотрящего, помощника мера и т.д. Тут вся правоохранительная система раскроется во всей своей красе, неподкупности, ну как богиня правосудия с завязанными глазами.
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За вбивства військових в тилу потрібно максимально карати.
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А якщо того вбивцю спровокувала жертва?
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Чикотило тоже говорил, что его провоцировали жертвы.
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Чикатило робив свої злочини таємно (але це не кидає тінь на всю націю), а тут був афект. Що його викликало?
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Вбивати це злочин. Думаю, що події будуть встановлені, де можливо була провокація. Інакше не пояснити таку агресію.
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Якщо навіть провокація і була, то холоднокровне вбивство це аж ніяк не виправдовує.
Останнім часом почастішали напади на військових, це потрібно жорстко присікати.
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Звичайно, що вбивство не повинно бути навіть, якщо вбивці нанесли образи по нації. В Україні це добре вміють, ми бачимо це по форуму. Але такий стан вбивці має свою назву.
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Пока такие как ты играют в словоблудие и демократию непонятную никому на улицах каждый день стрельба и поножовщина , грабежи и пьянь за рулём . доигрались в димакратию .
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Ставлю тобі плюс за то, що показав свою невизначеність і тоталітарний склад.
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Нехай би десь в Азербарджані українець спробував образити їхнього військового...
Що би сталось?
І скоріше за все вбивця не звичайна людина, а представник криміналітету.
Ви ж знаєте, що існують певні національні клани, ринки ділять території...
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Вот вижу суждение здравомыслящего человека .
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Можливо так і було, але конфлікт з чогось почався. Я приблизно розумію які слова сказали азербайджанцю. Тобто тут ще спрацювали спиртні напої.
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Ты вообще нормальный ? = человека ножом убили а ты рассуждаешь кто что сказал .ты чё >?
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Вбили і це злочин. Але чого це трапилось? Просто так такі події не відбуваються.
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Тобто, один зважився лише на слова, а інший дістав ножа.
Можливо ви колись відчули дискрімінацію, але зрозумійте, що українці так само це відчувають зі сторони майже всіх нацменшин, бо кожен намагається тут керувати, забуваючи, що вони не корінний народ. І ще не факт, що вбивця не виказував підтримку сепарів і таке могло бути.
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І це могло бути, дійсно невідомі події в тому ресторані. Але впевнений, що образи були. Хоча це не привід вбивати.
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Что ты тут наговариваешь.Причем здесь оскорбения по национальном признаку Шо ти бачиш? Шестеро айзеров накинулись на одного украинца да еще с ножами. Оскорбления сейчас начинутся безусловно и я знаю почему, потому что айзеру ничего существенного как всегда не будет. Я представляю есби бы в твоем Баку такое произшло вы бы уже всех украинцев вырезали как в 90-х армян.
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картина дня ...4 года назад такое видел только в другом селе под КиевомПодозреваемый в убийстве военнослужащего в киевском ресторане задержан в Запорожье, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7572
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айзеры мерзкая нация. видел в евпатории, как кинули деда на последние деньги. а потом били за то, что пошел в милицию. обезьяны...
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На Кавказе азерыв самая неуважаемая нация . это сами азеры мне говорили .
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Я весь Союз проехал вдоль и поперёк от Львова до Находки .а ты говоришь брэхня .
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Це твоя справа їздить. Але судить нації в твої обов'язки не входило.
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Ещё раз прочитай что я написал - и всегда старайся вникать если уже начал читать = это не моё суждение . а мне сами кавказцы говорили = дагестанцы , чечены , армяне , осетины и т д . У меня к азерам ничего плохого нет .
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З вірменами і третинами все зрозуміло, бо з ними завжди були конфлікти. Але їх оцінка суб'єктивна.
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Олік Петрів, а я мав друзів в Харкові азербайджанців, зокрема, їв у їх компанії плов і не лише. Менталітет специфічний, але люди ні чим не гірші за тебе.
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Я служил с азерами . у меня наставник в армии был азером . И ничего плохого к ним не имею . Блин научитесь читать вы чё ? я не про тэбе написал
э чы мэнэ ,чы нёго . Я про то как сами кавказцы относятся к таким же кавказцам .
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Петрович.Хотел тебя облаять и случайно в спам отправил.Ты где служил???? Не на границе ли часом.?
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у меня ком полка был азер.До сих пор его с теплотой вспоминаю.Про таких говорят-настоящий мужик.Звали его Ибрагим Мамедов.Если еще живой то дай Бог ему всего хорошего.
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тюркські народи не мають поваги і на Близькому сході..запитай арабів про їх ставлення до турків..задай те ж саме питання курдам..
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Добре знаю азербайджанців, турків, арабів. Дійсно я що тюркюти не поважають арабів. Але то не значить, що всі нації арабів погані. Мені не подобаються єгиптяни, а марокканця чудові люди...
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не хто не каже про "поганість".. тюрки там не автохтонний елемент от і усе..до речі кримськотатарська еліта не поважала турецьку еліту, бо вважала себе нащадками Чингісидів, а турок не відомо якого роду-племені..
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на Кавказе самая неуважаемая нация -Кацапы.остальных там уважают.
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теперь свидетели резко улучшат свое материальное положение.....
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Где ты виделй чтобы айзера за убийство украинца посадили на пожизненое. Дай бог что бы вообще посадили на ощутимый срок
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тогда при попытке к бегству в расход?
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Азер, а прятаться побежал в Запорожье.
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Да азеру ударить ножом как высморкаться.Одно время работал с ними.Нормальный народ.В основном торгаши.Но если дело касается бодалова то сразу за нож хватаются.Почему то кулаками не хотят....У них пол аула сидит а пол аула в бегах за мокруху.В общем думаю этому пиковому пятнашка обеспечена,ну десятка точно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в убийстве военнослужащего в киевском ресторане задержан в Запорожье, - прокуратура
 
 
 
 
 
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