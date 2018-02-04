EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1428  105
Все про:закон (2359) рейтинг (1094) право (52)

 Украина заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира в рейтинге верховенства права

Украина заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира в рейтинге верховенства права за 2017-2018 годы, на 12 пунктов опередив Российскую Федерацию.

Результаты рейтинга обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Индекс верховенства права составляется раз в два года. По данным экспертов организации, по сравнению с предыдущими оценками, Украина поднялась на одну позицию.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. На последних местах рейтинга оказались Венесуэла, Камбоджа и Афганистан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину признали худшей в Европе в рейтинге экономической свободы

Индекс верховенства права отражает обеспечения законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечение порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

Источник: https://censor.net.ua/n3048488
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
и как относится к такой общественной организацие, если Литвы и Латвии нет в списке вообше, халтурщики хреного.
 показать весь комментарий
 
, , я н ночь не спал , , боялся шо будем в рейтинге 78 - ми , , , фу-у-х , , все срослось , , 78 - е , . ура .!!! , , ведь можем , когда хотим , !!!! . , . но . не всегда хотим . , и не все можем ,,,,
 показать весь комментарий
 
, даже 77 - е. ??? ,, не верю своим ушам . ,))) , , во , повезло рейтингу , , . шо Украина в него попала ,,,
 показать весь комментарий
 
Украина заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира в рейтинге верховенства права
только не украина,а эта барыжья власть
 показать весь комментарий
 
 
Чушь собачья - не может страна, в которой вместо права работают исключительно бабки, а судьи назначаются вором , оказаться в середине рейтинга. Грош цена этому рейтингу и не важно как наши корупционеры разместились посередине.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира в рейтинге верховенства права
 
 
 
 
 
 вверх