 Украина заняла 77-ю позицию среди 113 стран мира в рейтинге верховенства права

Результаты рейтинга обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Индекс верховенства права составляется раз в два года. По данным экспертов организации, по сравнению с предыдущими оценками, Украина поднялась на одну позицию.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. На последних местах рейтинга оказались Венесуэла, Камбоджа и Афганистан.

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Индекс верховенства права отражает обеспечения законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечение порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.