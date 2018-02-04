 Акции в центре Киева прошли без конфликтов: "Марш за будущее" - 2500 участников, еврономера - 1000 человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, сегодня в столице прошло несколько акций. Самые массовые из них проводились на Крещатике (представители АвтоЕвроСила) и от парка им. Тараса Шевченко до Европейской площади прошел "Марш за будущее" сторонников "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

"По приблизительным подсчетам, участие в мероприятиях приняли около 1000 и 2500 человек соответственно. Нарушений правопорядка не зафиксировано. Правоохранители продолжают нести службу в местах проведения других акций", - сказано в сообщении.

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