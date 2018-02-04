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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (15300) митинг (2198) Нацполиция (6842) протест (4152)

 Акции в центре Киева прошли без конфликтов: "Марш за будущее" - 2500 участников, еврономера - 1000 человек, - Нацполиция

В ходе массовых мероприятий, которые прошли в воскресенье в центре Киева, конфликтов и столкновений не зафиксировано. Правоохранители обеспечили порядок на должном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, сегодня в столице прошло несколько акций. Самые массовые из них проводились на Крещатике (представители АвтоЕвроСила) и от парка им. Тараса Шевченко до Европейской площади прошел "Марш за будущее" сторонников "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

"По приблизительным подсчетам, участие в мероприятиях приняли около 1000 и 2500 человек соответственно. Нарушений правопорядка не зафиксировано. Правоохранители продолжают нести службу в местах проведения других акций", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники "Марша за будущее" отправились к дому Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3048485
 
 
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Вот протестующие и дают это понять Порошенку, Гройсману и другим потужним реформаторам.
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Ну и что? Власти барыг тоже нужно понять, что не все их поддерживают. Не пробовали Конституцию читать, совки дремучие?
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Я не читаю Конституцию Беларуси. Кстати когда ви вспомните что у вас в Беларуси права тоже есть? Или ви от собственого бессилия здесь лаете?
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Свою прочти, деревня колхозная. Когда вы догоните нас по легкости ведения бизнеса, по средней заработной плате, по средней пенсии и по всем прочим глобальный индексам и рейтингам, тогда и поговорим. А пока что учись чистить зубы и мыть сраку, колхозник, ты отстал от жизни, Украина - худшая страна во всей Европе.
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Бизнеса??? А я то думаю, какого хрена мой знакомый,гражданин Белорусии, получил вид на жительство в Украине и ведет здесь свой бизнес?
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))))))) Не вой свою Конституцию я знаю и права свои тоже. Но что я не вижу толп на Майдане. )))) Та да нам до вас далеко у нас нет вечного бацьки ))) И вобще что ви делаете у нас в стране? Еще рознь разжыгаете? Или вы как импотентка не можете в себя в Беларуси протест сделать то вот в Украине почуствуете как ето?
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Бацькорусия-вонючая отрыжка совка,это всем давно понятно...
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что же ты творишь - это же сразу минус 10 от здоровья Пороха...
так резко нельзя - нужно бережливее расходовать свои силы...)))
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Антимайдан с удочками, никакой фантазии😂
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С арифметикой у нью-мусорков плохо.
Михо собрал куда больше...
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даже на калькуляторе невозможно подсчитать...
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Я люблю цензор!
Вот это акция с 1000 участниками


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с белоруских митингов попробуй запостить - как ты против подстилки Хуйла борешься...
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Свою жену учи, что ей делать, если она есть у такого петуха задротного как ты.
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не мироточь здесь - и пелотку поправь...)
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Иди нах, пионер.
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здесь тебе не в ольгино - это вы там так привыкли...
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А вот эта 2 500 марш за будущее. Чуть больше, чем евробляхеров. Акції в центрі Києва минули без конфліктів: "Марш за майбутнє" - 2500 учасників, єврономери - 1000 осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 735

Акції в центрі Києва минули без конфліктів: "Марш за майбутнє" - 2500 учасників, єврономери - 1000 осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3269
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Не подсказывайте. Пусть верят пророку.
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Акції в центрі Києва минули без конфліктів: "Марш за майбутнє" - 2500 учасників, єврономери - 1000 осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2191 https://twitter.com/ATHNICO/status/960153699787165696/photo/1?ref_src=twsrcАкції в центрі Києва минули без конфліктів: "Марш за майбутнє" - 2500 учасників, єврономери - 1000 осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3983
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.. прпаган-ни МВС чи НП .. ЗОМБУЮТЬСЯ від Реальності .. це БАГАТО про що свідчить .. та нехай ...сидять в окулярах - мальдівсько- сейшельські сакью-реті .. тьфу !
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На Мальдивах армия окружила парламент и требует импичмента президента
Вы сейчас будете смеяться! Давно уже замечено, что в тех местах, где побывал Петр Алексеевич, затем очень часто случаются различные беды. Например, в Калиновке он перерезал ленточки за две недели до взрывов на складах. В детский лагерь в Одессе, который сгорел 16 сентября прошлого года, тоже ранее приезжал президент Порошенко с целью перерезания ленточек. Теперь драматические события могут случиться на Мальдивах, где он отдыхал неделю перед Новым годом.
https://goo.gl/3XsP76

🙃😁
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В стране коррупция и война, убийц Небестной Сотни и виноватых в трагедии в Илловайске не установлено и не наказано, президент путешествует по Мальдивам во время войны и смерти солдат... а порохоботы обсирают Саакашвили и людей, которым это всё надоело! Лизоблюды и подстилки вы проклятые!!!
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Я десь збрехав, що мене занесли у спам? Це ж все правда!
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Колонна сторонников лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили двинулась центром Киева к Европейской площади.

Колонна насчитывает около 10 тысяч человек, - сообщает «Украинская правда».

Она растянулась, как минимум, от Софийской площади до Дома учителя на Владимирской.

Колонну возглавляет Саакашвили. Люди выкрикивают «Банду геть!», «Импичмент!» и «Свободу политзаключенным!».

Конфликтов не замечено, колонну сопровождают правоохранители.
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За сколько заплатили столько "правда" и написала.
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во время марша журналист телеканала ЗИК спросил у полицая - сколько людей в Марше насчитала полиция - Ответ - 5 тысяч человек. Вот гниды в этом полицайском Департаменте по связям , как нагло сейчас брешут
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Мне интересно в Нацполиции считать умеют, и вообще, зачем слепых и неграмотных в полицию берут. Невооруженным глазом видно, что эти отчеты Нацполиции - фейк и попытка "замыливания" глаз простому народу. Достали своей ложью "захребетники"...
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На три тысячи митингующих - две с половиной тысячи полиции
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отработали бабосы.и домой.скоро опять пенсов собирать будет.бабуин
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Главные требования протестующих:
Следующее вече назначено на 18 февраля на Майдане. В этот же день пройдут и другие вече в городах Украины
На вече пригласили Петра Порошенко - чтобы он там объявил о своей отставке.
Михо озвучил ультиматум президенту: если он самостоятельно уйдет сейчас, «народ его простит». В противном случае Саакашвили пригрозил «народным гневом».
18 февраля МихоМайдан назовет фамилии членов «альтернативного правительства» (яких саме? І хто буде їх призначати?)
Михо собирается создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой «на разговор».
Егор Соболев и Семен Семенченко призвали создать военизированное формирование для охраны МихоМайдана - Силы обороны Украины. Они будут состоять из ветеранов АТО и должны будут охранять безопасность акций протеста. А в случае попытки бегства Порошенко и олигархов из Украины - блокировать их выезд, «чтобы не вышло, как с Януковичем».
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Михо собирается создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой «на разговор»\\\

Какой идиот...
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Як на мене, то треба підкрипитись мільонами голосів по всій Україні. А для цього:
Треба зібратись на загальноукраїнському, щотижневому віче в Києві, і так само у всіх містах України одночасно і голосувати за негайну відставку жирному шпигуну. Підрахувати голоси і викласти у мережу разом з фото-відіо файлами.
Коли одночасно по Україні за відставку шпигуну будуть голосувати мільони, він піде у відставку і будуть призначені дострокові президентські, де оберем нормального патріота лідером
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Коли одночасно по Україні за відставку шпигуну будуть голосувати мільони, він піде у відставку і будуть призначені дострокові президентські, де оберем нормального патріота лідером\\\

Ваня, обратись к психиатру...
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Это нам срут на лица (извините за выражение), а тот кто считал для них свой.
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А щенки Собакова знают арифметику? Или все они, как ШМУРДЯК И ГАНТОН ТАБАКИ?
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Петя,идя по стопам Януковича,зашёл в тупик,а иначе не могло быть,когда тобой рулят,и ты не можешь ничего сделать,так как полностью зависим.
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порошенко позор своешо народа
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Если барыжные пишут что собралось 5 тысяч, то смело добавляйте ноль и это будет минимум. Сегодня народа было минимум тысяч 50. После Майдана еще столько не собиралось пока. Но это еще цветочки , а ягодки будут весной.
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)))))))) Почему так мало пиши 100 тыщ все равно рядовым людям плевать на Собакошвиля.
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Если в фейсбуке пишут +100500, то всем остальным насрать. Завтра Сколько будет людей на площади?
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Фотка классная. Траву давно на клумбе Европейской площади покрасили?
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Ты что-то имеешь против Жашкова, пуделек рошеновский?
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Ну, якщо навіть мусора кажуть що було 2,5 тисяч, значить людей дійсно було багато. Швидше за все близька до істини цифра Української Правди, тобто 10000.
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Представителям из-за бугра ближнего и даже дальнего лучше не совать свой дзьоб в наши дела,сами разберемся лучше наводите порядок в своей хате.Этого КЛОУНА сРакашвили необходимо судить за попытку уничтожения Украины или лучший вариант,заканопатить великого рехворматора в бочку и кинуть в Черное море-может вынесет к родным берегам Грузии.
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Акції в центрі Києва минули без конфліктів: "Марш за майбутнє" - 2500 учасників, єврономери - 1000 осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8158Вот так по версии сакашвиля выглядит 1 000 000 человек
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Типичный "патриот" оскорбления и только, а по существу что то сказать можешь? Или как всегда "зрада" "офшоры" "шеколад"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАкции в центре Киева прошли без конфликтов: "Марш за будущее" - 2500 участников, еврономера - 1000 человек, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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