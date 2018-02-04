 Акции в центре Киева прошли без конфликтов: "Марш за будущее" - 2500 участников, еврономера - 1000 человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, сегодня в столице прошло несколько акций. Самые массовые из них проводились на Крещатике (представители АвтоЕвроСила) и от парка им. Тараса Шевченко до Европейской площади прошел "Марш за будущее" сторонников "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.
"По приблизительным подсчетам, участие в мероприятиях приняли около 1000 и 2500 человек соответственно. Нарушений правопорядка не зафиксировано. Правоохранители продолжают нести службу в местах проведения других акций", - сказано в сообщении.
так резко нельзя - нужно бережливее расходовать свои силы...)))
Михо собрал куда больше...
Вот это акция с 1000 участниками
Вы сейчас будете смеяться! Давно уже замечено, что в тех местах, где побывал Петр Алексеевич, затем очень часто случаются различные беды. Например, в Калиновке он перерезал ленточки за две недели до взрывов на складах. В детский лагерь в Одессе, который сгорел 16 сентября прошлого года, тоже ранее приезжал президент Порошенко с целью перерезания ленточек. Теперь драматические события могут случиться на Мальдивах, где он отдыхал неделю перед Новым годом.
https://goo.gl/3XsP76
🙃😁
Колонна насчитывает около 10 тысяч человек, - сообщает «Украинская правда».
Она растянулась, как минимум, от Софийской площади до Дома учителя на Владимирской.
Колонну возглавляет Саакашвили. Люди выкрикивают «Банду геть!», «Импичмент!» и «Свободу политзаключенным!».
Конфликтов не замечено, колонну сопровождают правоохранители.
Следующее вече назначено на 18 февраля на Майдане. В этот же день пройдут и другие вече в городах Украины
На вече пригласили Петра Порошенко - чтобы он там объявил о своей отставке.
Михо озвучил ультиматум президенту: если он самостоятельно уйдет сейчас, «народ его простит». В противном случае Саакашвили пригрозил «народным гневом».
18 февраля МихоМайдан назовет фамилии членов «альтернативного правительства» (яких саме? І хто буде їх призначати?)
Михо собирается создать список депутатов, которые не хотят голосовать за отставку Порошенко - опубликовать их адреса и ездить к ним домой «на разговор».
Егор Соболев и Семен Семенченко призвали создать военизированное формирование для охраны МихоМайдана - Силы обороны Украины. Они будут состоять из ветеранов АТО и должны будут охранять безопасность акций протеста. А в случае попытки бегства Порошенко и олигархов из Украины - блокировать их выезд, «чтобы не вышло, как с Януковичем».
Какой идиот...
Треба зібратись на загальноукраїнському, щотижневому віче в Києві, і так само у всіх містах України одночасно і голосувати за негайну відставку жирному шпигуну. Підрахувати голоси і викласти у мережу разом з фото-відіо файлами.
Коли одночасно по Україні за відставку шпигуну будуть голосувати мільони, він піде у відставку і будуть призначені дострокові президентські, де оберем нормального патріота лідером
Ваня, обратись к психиатру...